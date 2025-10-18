Sorteo Superior 2861: Resultados viernes 17 de octubre 2025 de la Lotería Nacional

El diseño del billete de este viernes es el aniversario del Archivo del Instituto Politécnico Nacional (IPN) .

El Sorteo Superior reparte 17 millones de pesos divididos en dos series cada viernes a las 20:00 en el Salón de Sorteos del Edificio Édison en CDMX. Este juego, organizado por la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, se ha consolidado como uno de los más emblemáticos y populares del país gracias a su historia y a la magnitud de sus premios.

Resultados del Sorteo Superior del 17 de octubre de 2025

(Cuartoscuro)

Premio mayor de 17 millones de pesos: 41322

Premio de 1 millón 440 mil pesos: 12319

Premio de 275 mil pesos: 55918

Premio de 275 mil pesos: 46601

Premio de 275 mil pesos: 46108

Premio de 275 mil pesos: 02053

Premio de 144 mil pesos: 33551

Premio de 144 mil pesos: 55459

Premio de 144 mil pesos: 21296

Premio de 144 mil pesos: 15862

Premio de 90 mil pesos: 58370

Premio de 90 mil pesos: 54285

Premio de 90 mil pesos: 21707

Premio de 90 mil pesos: 01014

Premio de 90 mil pesos: 53128

Premio de 90 mil pesos: 50671

Premio de 90 mil pesos: 59825

Premio de 90 mil pesos: 52174

Premio de 90 mil pesos: 37572

Premio de 90 mil pesos: 54364

Reintegros 2 y 9

Aniversario 25 del Archivo IPN

Canal Once cuenta con uno de los archivos históricos audiovisuales más importantes de la televisión pública contemporánea (IPN)

En esta ocasión, el billete del sorteo superior hace homenaje al 25 aniversario del Archivo del Instituto Politécnico Nacional (IPN), la entidad del Estado mexicano encargada de la enseñanza técnica. Fundado en 1936; se integra, en la actualidad en Escuelas de Nivel Medio Superior y Nivel Superior, así como con centros de investigación en el nivel posgrado. El IPN tiene presencia en casi todo el territorio nacional, lo cual le ha permitido desarrollar la ciencia y tecnología para responder las necesidades de cada región donde se ubica.

“A fin de preservar la memoria institucional el 17 de octubre de 2000, fue inaugurado el Archivo Histórico, presidiendo el acto la doctora Stella María González Cicero, directora del Archivo General de la Nación, Luis Eduardo Zedillo Ponce de León, representante de la Fundación Politécnico, la maestra Alicia Villaneda López, jefa del Archivo Histórico de la Secretaría de Educación Pública, y el ingeniero Jesús Ávila Galinzoga, presidente del Decanato. Desde sus inicios, se concibió que su primordial función sea el preservar, conservar, organizar, describir y difundir los documentos considerados patrimonio y base fundamental para escribir su historia”, se lee en la página oficial de la Lotería Nacional.

La estructura del Sorteo Superior

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)

Este sorteo involucra 60,000 números (billetes) que van del 00001 al 60,000, divididos en dos series. Cada billete se compone de 20 cachitos, y los participantes pueden comprar desde un cachito hasta las dos series completas.

El costo por jugar el Sorteo superior de la Lotería Nacional es:

Un cachito: $ 40 MXN .

Una serie (20 cachitos): $ 800 MXN .

Dos series (40 cachitos): $1,600 MXN.

Este concurso ofrece un total de 12,896 premios y reintegros, con un monto global de más de 51 millones de pesos por sorteo.

¿Cómo se cobra un premio de lotería?

Resultados de la Lotería Nacional.

Los premios deben reclamarse dentro de los 60 días naturales posteriores al sorteo. Si no se reclaman, el dinero se destina a la Tesorería de la Federación para la asistencia pública.

Dónde cobrar:

Premios menores de hasta 10 mil pesos En expendios oficiales o puntos de venta autorizados.

Premios mayores: En las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No. 117, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

Requisitos: Presentar el boleto o cachito ganador y una identificación oficial.

Impuestos: Los premios están sujetos a descuentos fiscales conforme a la legislación mexicana.

Los recursos de la Lotería Nacional

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para el gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque no recibe recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.