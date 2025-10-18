Por qué los participantes de La Granja VIP perdieron el 25% del presupuesto semanal

Los habitantes que hacen más ejercicio son quienes también comen más en la granja. (Captura La Granja VIP)

Los participantes de La Granja VIP perdieron el 25 por ciento del presupuesto semanal tras su primera semana de competencia, así lo dio a conocer Adal Ramones en la gala del viernes de traición.

De acuerdo con la información que compartió el conductor, la decisión se tomó con base a una evaluación que realizó el mayoral de la granja, quien estuvo al pendiente de las actividades que realizaron tanto los granjeros como los peones durante toda la semana.

“Lo que importa es la opinión del Tío Pepe, que es el mayoral de la granja. Él dará su evaluación y depende de esa evaluación el presupuesto semanal de los granjeros”, explicó Adal Ramones.

¿Qué errores encontró el Tío Pepe en el desempeño de los granjeros y peones?

El mayoral expuso, a grandes rasgos, cuáles fueron los errores que detectó en el desempeño de los granjeros y peones durante la primera semana de competencia.

“ Exceso en la alimentación del caballo , situación que podría tener consecuencias si no se corrige a tiempo.”

“He notado algunos retrasos al iniciar las labores del día.”

“Se han presentado pequeños actos de indisciplina.”

Con base en ello, tomó la decisión de restar el 25 por ciento del presupuesto semanal que los granjeros y peones reciben para su alimentación. Esto con la esperanza de que mejoren esos puntos y tengan mejores resultados la siguiente semana.

Así reaccionaron los participantes de La Granja VIP a la evaluación del Tío Pepe

Adal Ramones informó a los granjeros y peones sobre la evaluación del mayoral, quienes no pudieron ocultar la sorpresa que se llevaron por el resultado.

Entre ellos destacó Sergio Mayer Mori, quien se desempeñó como capataz durante la primera semana de competencia.

“Estoy de acuerdo en que hubo muchas faltas. Por otro lado, creo que cada quien toma responsabilidad de esas faltas; cada quien sabe lo que hizo“, comentó.

Sin embargo, también reconoció que algunos de sus compañeros tuvieron un buen desempeño.

“Independientemente de que ahí solamente se resalta lo que no hicimos, creo que hicimos un excelente trabajo. Yo estoy muy orgulloso de cómo trabajamos todos y la verdad es que qué bueno que nos van a quitar un poquito porque estaba sobrando mucha comida“, agregó.

Con ello, los participantes no solo deberán racionar sus alimentos la siguiente semana, también deberán mejorar su desempeño en la granja si quieren recuperar el 100 por ciento del presupuesto para su comida.