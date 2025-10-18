México

Por qué los participantes de La Granja VIP perdieron el 25% del presupuesto semanal

Los granjeros y peones deberán racionar su comida de la siguiente semana y mejorar su desempeño en los establos

Por Adriana Castillo

Guardar
Los habitantes que hacen más
Los habitantes que hacen más ejercicio son quienes también comen más en la granja. (Captura La Granja VIP)

Los participantes de La Granja VIP perdieron el 25 por ciento del presupuesto semanal tras su primera semana de competencia, así lo dio a conocer Adal Ramones en la gala del viernes de traición.

De acuerdo con la información que compartió el conductor, la decisión se tomó con base a una evaluación que realizó el mayoral de la granja, quien estuvo al pendiente de las actividades que realizaron tanto los granjeros como los peones durante toda la semana.

Lo que importa es la opinión del Tío Pepe, que es el mayoral de la granja. Él dará su evaluación y depende de esa evaluación el presupuesto semanal de los granjeros”, explicó Adal Ramones.

(Captura: La Granja VIP)
(Captura: La Granja VIP)

¿Qué errores encontró el Tío Pepe en el desempeño de los granjeros y peones?

El mayoral expuso, a grandes rasgos, cuáles fueron los errores que detectó en el desempeño de los granjeros y peones durante la primera semana de competencia.

  • Exceso en la alimentación del caballo, situación que podría tener consecuencias si no se corrige a tiempo.”
  • “He notado algunos retrasos al iniciar las labores del día.”
  • “Se han presentado pequeños actos de indisciplina.”

Con base en ello, tomó la decisión de restar el 25 por ciento del presupuesto semanal que los granjeros y peones reciben para su alimentación. Esto con la esperanza de que mejoren esos puntos y tengan mejores resultados la siguiente semana.

(LA Granja VIP)
(LA Granja VIP)

Así reaccionaron los participantes de La Granja VIP a la evaluación del Tío Pepe

Adal Ramones informó a los granjeros y peones sobre la evaluación del mayoral, quienes no pudieron ocultar la sorpresa que se llevaron por el resultado.

Entre ellos destacó Sergio Mayer Mori, quien se desempeñó como capataz durante la primera semana de competencia.

“Estoy de acuerdo en que hubo muchas faltas. Por otro lado, creo que cada quien toma responsabilidad de esas faltas; cada quien sabe lo que hizo“, comentó.

Así es La Granja VIP
Así es La Granja VIP (Captura de pantalla)

Sin embargo, también reconoció que algunos de sus compañeros tuvieron un buen desempeño.

“Independientemente de que ahí solamente se resalta lo que no hicimos, creo que hicimos un excelente trabajo. Yo estoy muy orgulloso de cómo trabajamos todos y la verdad es que qué bueno que nos van a quitar un poquito porque estaba sobrando mucha comida“, agregó.

Con ello, los participantes no solo deberán racionar sus alimentos la siguiente semana, también deberán mejorar su desempeño en la granja si quieren recuperar el 100 por ciento del presupuesto para su comida.

Temas Relacionados

La Granja VIPTV Azteca24/7en vivoSergio Mayer MoriDisney+Disney Plusmexico-entretenimiento

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 18 de octubre

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este sábado

Metro CDMX y Metrobús hoy

“Tengo adicción a la anestesia”: Exintegrante de LCDLFM confiesa su dependencia a las cirugías estéticas

La artista también habló sobre cómo va su vida personal

“Tengo adicción a la anestesia”:

Desfile de alebrijes 2025: A qué hora comienza y cuál será el recorrido este sábado 18 de octubre

Las esculturas de cartón, madera y papel encabezarán la ruta festiva hacia el Ángel de la Independencia y permanecerán expuestas durante casi un mes en Paseo de la Reforma

Desfile de alebrijes 2025: A

La Granja VIP en vivo hoy 18 de octubre: Eleazar Gómez traiciona a Carolina Ross

Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7 en Disney+

La Granja VIP en vivo

Exportaciones mexicanas resisten aranceles de EEUU: FMI destaca diversificación

Se está a la espera de la revisión del T-MEC en 2026 y como eso puede afectar

Exportaciones mexicanas resisten aranceles de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a “El Barca” con

Capturan a “El Barca” con arsenal y equipo táctico en Zacatecas; lo señalan como presunto jefe de plaza

Capturan a integrante de la célula “2 de Abril”, dedicada a la extorsión de comerciantes en CDMX

Con ataques armados y asesinatos: así fue la jornada de los sinaloenses a seis años del Culiacanazo

Enfrentamiento entre civiles armados y policías de Chihuahua deja cuatro muertos

Acompañado y en un automóvil: así fue el asesinato de “El Chato” en EEUU, operador del Cártel de los Arellano Félix

ENTRETENIMIENTO

“Tengo adicción a la anestesia”:

“Tengo adicción a la anestesia”: Exintegrante de LCDLFM confiesa su dependencia a las cirugías estéticas

La Granja VIP en vivo hoy 18 de octubre: Eleazar Gómez traiciona a Carolina Ross

Mamá de Belinda habría pedido 50% de regalías del libro a Lupillo Rivera para frenar demanda, afirma Ceriani

Quién es Carolina Ross, la cantante que Eleazar Gómez traicionó en La Granja VIP

Primera fiesta de La Granja VIP: desde los besos de Adame, crisis de Manola al acercamiento entre Mayer Mori y Carolina

DEPORTES

¿Nicolas Larcamón podrá romper su

¿Nicolas Larcamón podrá romper su maldición ante el América en el Clásico Joven?

Exjugador de Tigres detenido por presunto asesinato de agentes de tránsito en Culiacán

La figura de Cruz Azul que está próxima a renovar contrato

Técnico de México revela por qué no convocó a Gilberto Mora al Mundial Sub 20

Atlante, el único certificado para ascender en 2026, según Mikel Arriola