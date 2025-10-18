México

La Granja VIP: se filtra el nombre del primer eliminado tras nominación de Carolina Ross

El domingo 19 de octubre se dará a conocer el nombre del granjero que abandonará el reality show

Por Jazmín González

El inesperado movimiento de Eleazar
El inesperado movimiento de Eleazar Gómez durante la Noche de Traición dejó a Carolina Ross en la cuerda floja, desatando todo tipo de reacciones entre los fans. (La Granja VIP)

La conversación sobre La Granja VIP ha ido en aumento tras la reciente filtración en redes sociales sobre el nombre del primer eliminado del reality de TV Azteca.

A pocas horas de vivir la primera gala de eliminación, la atención de los seguidores se centra en los tres concursantes que permanecen en riesgo: La Bea, Teo y Carolina Ross, uno de ellos abandonará el programa el próximo domingo 19 de octubre, marcando así el inicio de las salidas.

Ellos son los tres nominados
Ellos son los tres nominados de la primera semana (Captura: La Granja VIP)

Eleazar Gómez traicionó sorpresivamente a Carolina Ross

Los primeros nominados del reality se definieron luego de la llamada “Noche de Traición”, en la que Eleazar Gómez y Alfredo Adame lograron bajar de la tabla de nominación, dejando a La Bea, César Doroteo y Carolina Ross como los únicos candidatos a abandonar la competencia.

Fue la noche del pasado 17 de octubre cuando se transformó el ambiente del reality, al colocar en el centro de la estrategia al actor de 39 años, quien al obtener la inmunidad en el reto de salvación, asumió la responsabilidad de alterar la lista de nominados.

Frente al resto de los granjeros y bajo la conducción de Adal Ramones y Kristal Silva, el actor anunció que Alfredo Adame sería retirado de la placa de nominados, acto que muchos aseguraron estuvo impulsado por el aspecto personal más que por la lógica del juego.

Eleazar Gómez sorprende al otorgar
Eleazar Gómez sorprende al otorgar inmunidad y nominar a Carolina Ross durante la 'Noche de Traición' en La Granja VIP.(Captura de pantalla)

Al dejar a Adame fuera del riesgo de salir de la competencia, el también modelo seleccionó a un nuevo nominado. Sin titubeos, eligió a Carolina Ross para ocupar el lugar vacante en la lista de nominados. Por lo que la cantante de regional mexicano, La Bea y César Doroteo, dependen exclusivamente del voto del público para asegurar su permanencia en la competencia.

¿Quién será el primer eliminado de La Granja VIP?

De acuerdo con las preferencias expresadas por el público en diferentes redes sociales, el eliminado del siguiente domingo 19 de octubre está entre Teo y Carolina Ross.

Diversos internautas señalan que ambos participantes no cuentan con un respaldo significativo en las votaciones, lo que los coloca en una posición vulnerable frente a La Bea, la creadora de contenido que se ha robado la atención del público y algunas personalidades de TV Azteca como Capi Pérez y Pati Chapoy.

La cantante mexicana está en
La cantante mexicana está en riesgo de salir de la competencia de TV Azteca. (Foto AP/Ginnette Riquelme)

Adal Ramones será el responsable de anunciar en vivo el resultado de las votaciones y revelar el nombre del primer eliminado. Hasta ahora, la dinámica de eliminación semanal se mantiene como uno de los principales atractivos del reality, pues mantiene activa a la audiencia.

Metro CDMX y Metrobús hoy

Claudia Sheinbaum da seguimiento a

Bloquean avenida Chimalcoyotl en Tlalpan

Mujeres con Bienestar Edomex 2025:

