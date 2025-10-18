México

Esta es la opción para registrarse en nuevo programa del Bienestar que apoya con 600 mil pesos a mujeres y hombres

Este apoyo tiene el objetivo principal de garantizar el derecho a una vivienda adecuada para las personas que más lo necesitan

Por Jaqueline Viedma

Guardar
El Programa de Vivienda para
El Programa de Vivienda para el Bienestar es para personas de 18 a 64 años de edad. (Foto: Programas para el Bienestar)

El registro presencial y gratuito para solicitar una vivienda valorada hasta en 600 mil pesos inicia el 20 de octubre de 2025, dirigido a mujeres y hombres mayores de 18 y hasta 64 años de edad, que no hayan recibido apoyos previos para vivienda ni cuenten con propiedad propia.

La Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) habilitará módulos de atención en diversos municipios para registrarse al Programa de Vivienda para el Bienestar, donde los solicitantes deben presentar su documentación y acreditar el cumplimiento de todos los requisitos, sin recurrir a intermediarios o gestores.

Durante la etapa inicial del proceso, servidores de la nación realizarán un censo de casa en casa en zonas consideradas prioritarias.

Al completar el registro, se entrega un folio oficial que permite dar seguimiento al trámite. El objetivo central del programa es entregar casas a precio accesible, mediante subsidios directos y sin emplear esquemas de crédito.

Entre los requisitos principales destacan:

  • Tener 18 años o más. En caso de ser menor de edad, deberá tener dependientes económicos en primer grado (hijos, esposa o concubina, padres y/o hermanos).
  • Contar con un ingreso familiar no mayor a 2 salarios mínimos 
  • No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM ni de ningún instituto estatal o municipal de vivienda.
  • No haber recibido algún apoyo de vivienda otorgado por la Conavi.
  • Residir en una zona considerada como polígono prioritario de atención.
  • No contar con vivienda propia.

El trámite solo se validará si los aspirantes entregan la documentación personalmente, dentro de los módulos designados.

El programa Vivienda para el Bienestar pone especial prioridad en ciertos grupos de la población vulnerables. Las personas con posibilidad de recibir atención preferente son:

  • Mujeres jefas de hogar, incluidas madres solteras.
  • Personas adultas mayores.
  • Integrantes de pueblos y comunidades indígenas.
  • Personas con discapacidad.
  • Habitantes de zonas prioritarias con rezago habitacional.

Entre la documentación que deberán presentar, será:

  • Identificación oficial vigente
  • Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a tres meses.
  • Clave Única de Registro de Población (CURP).
  • Acta de nacimiento.
  • Certificado de no propiedad emitido por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la entidad federativa donde se llevará a cabo el proyecto.
  • Comprobante de ingresos.
  • Acta de matrimonio, divorcio o constancia de inexistencia de datos registrales de matrimonio.*
  • Constancia médica emitida por una institución pública de salud (en caso de discapacidad).

Al garantizar un procedimiento accesible y libre de intermediarios, el programa pretende ampliar las oportunidades de acceso a una vivienda digna para la población más necesitada de México.

Temas Relacionados

Programa Vivienda Para el BienestarmujereshombresPrograma SocialSecretaría del BienestarApoyo EconómicoMéxicomexico-noticias

Más Noticias

Banda MS envía propuesta a Cazzu tras interpretación de “No me pidas perdón” en Guadalajara

La cantante argentina conquistó al público tapatío interpretando temas icónicos del regional mexicano

Banda MS envía propuesta a

La figura de Cruz Azul que está próxima a renovar contrato

La directiva de la Máquina sigue extendiendo los contratos a sus mejores futbolistas

La figura de Cruz Azul

Clara Brugada es criticada en redes sociales tras anuncio de concurso para asistir a la F1

Usuarios en redes sociales criticaron el estado de la ciudad y recriminaron el actuar de la autoridad capitalina en distintos rubros como la salud, seguridad, infraestructura, entre otros

Clara Brugada es criticada en

La Granja VIP: Eleazar Gómez traicionará a uno de sus compañeros tras ganar la salvación

Un nuevo granjero acompañará a Alfredo Adame, La Bea y César Doroteo en la tabla de nominación

La Granja VIP: Eleazar Gómez

Prepara chilaquiles verdes con ingredientes ricos en proteína, la receta ideal para cenar en casa

Conoce esta variante saludable del tradicional platillo mexicano

Prepara chilaquiles verdes con ingredientes
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a integrante de la

Capturan a integrante de la célula “2 de Abril”, dedicada a la extorsión de comerciantes en CDMX

Vinculan a proceso a Héctor “N”, implicado en el asesinato del abogado David Cohen

Con ataques armados y asesinatos: así fue la jornada de los sinaloenses a seis años del Culiacanazo

Enfrentamiento entre civiles armados y policías de Chihuahua deja cuatro muertos

Acompañado y en un automóvil: así fue el asesinato de “El Chato” en EEUU, operador del Cártel de los Arellano Félix

ENTRETENIMIENTO

Banda MS envía propuesta a

Banda MS envía propuesta a Cazzu tras interpretación de “No me pidas perdón” en Guadalajara

La Granja VIP: Eleazar Gómez traicionará a uno de sus compañeros tras ganar la salvación

Coreógrafo acusa a Las Estrellas Bailan en Hoy de copiar una de sus rutinas: “Pasen un sueldo”

Las 10 series de Netflix que arrasan en México y puedes disfrutar el fin de semana

Las guerreras k-pop siguen conquistando el ranking de películas en Netflix México

DEPORTES

La figura de Cruz Azul

La figura de Cruz Azul que está próxima a renovar contrato

Técnico de México revela por qué no convocó a Gilberto Mora al Mundial Sub 20

Atlante, el único certificado para ascender en 2026, según Mikel Arriola

El reto de Maravilla Martínez a Julio César Chávez Junior: “Le va a ayudar a su salud”

David Faitelson llama ‘gran clásico‘ el partido entre Cruz Azul y América: “Ni Chivas ni Pumas han estado a la altura”