México

Enfrentamiento en Coahuila deja dos policías heridos y a un presunto criminal

El conflicto armado fue registrado en el municipio de Hidalgo

Por Guadalupe Fuentes

Guardar
Imagen ilustrativa de la Policía
Imagen ilustrativa de la Policía Estatal de Coahuila (Foto:Twitter/ComisionSPC)

El saldo de un enfrentamiento registrado en el municipio de Hidalgo, Coahuila, dejó dos policías estatales lesionados, así como el aseguramiento de tres armas largas y varios cartuchos útiles y percutidos.

El incidente ocurrió a casi 20 kilómetros de Nuevo Laredo, Tamaulipas, localidad de origen de uno de los sujetos abatidos en un enfrentamiento anterior, según informó Federico Fernández Montañez, fiscal general de Coahuila.

El enfrentamiento se registró alrededor de las 04:30 del sábado en una zona donde, desde el jueves previo, se mantiene un fuerte dispositivo de seguridad tras una agresión que dejó a dos elementos del Ejército Mexicano lesionados.

De acuerdo con el fiscal Fernández Montañez, uno de los policías estatales heridos fue trasladado por vía aérea a Saltillo debido a una lesión en el rostro, mientras que el otro permanece internado en un hospital de Piedras Negras, donde se reporta que las lesiones en el pie izquierdo no revisten gravedad.

El funcionario detalló que los policías estatales patrullaban una brecha situada a más de tres horas de Piedras Negras cuando detectaron una camioneta pick up blanca con características similares a la utilizada en el ataque del jueves anterior contra personal militar en la brecha El Callejón.

Según la versión oficial, los agentes iniciaron una persecución, pero en medio del polvo que se levantó, no vieron que la camioneta se había detenido, lo que permitió que fueran sorprendidos con disparos de arma de fuego.

Hasta el momento no se reportaron personas detenidas y se desconoce el número de agresores. El gobernador dispuso el uso de dos helicópteros para reforzar la vigilancia en la zona.

De acuerdo a declaraciones del general Fernando Colchado Gómez, comandante de la XI Región Militar, el fiscal fue informado de la coordinación entre autoridades militares destacadas en Nuevo León y la Secretaría de Seguridad y Fiscalía de ese estado, quienes apoyaron las acciones para fortalecer la vigilancia en la región.

Por otra parte, el fiscal Fernández Montañez evitó nombrar al grupo criminal responsable de los ataques, argumentando que continúan las diligencias y entrevistas con los detenidos de incidentes previos.

“Nos encontramos levantando diligencias y entrevistas para determinar el grupo delictivo. No somos partidarios de mencionar un nombre porque no se trata de dar crédito a grupos delictivos, ya que pudiera ser el caso que las personas deseen que se les mencione y se transmita”, declaró el fiscal general.

Otros ataques contra elementos de seguridad en Coahuila

El jueves, aproximadamente a las 06:30, sujetos armados atacaron a personal militar que patrullaba la brecha El Callejón, dejando a dos militares lesionados. Más tarde ese mismo día, se produjo un enfrentamiento entre autoridades federales y estatales con civiles armados, mientras el personal de seguridad abastecía combustible en la comunidad de Colombia, municipio de Anáhuac, Nuevo León.

Como resultado de este segundo incidente, se reportó la muerte de un civil identificado como Hernán Humberto, originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuyo cuerpo permanece sin ser reclamado. En el mismo enfrentamiento resultó herido Ricardo “N”, de 25 años.

El fiscal también informó que, tras los patrullajes realizados ese día, se detuvo a dos mujeres, Guadalupe Elizabeth y Cecilia Guadalupe, de 32 y 18 años respectivamente, a quienes se les decomisaron radios de comunicación, así como a Francisco Javier, de 52 años.

Temas Relacionados

CoahuilaEnfrentamiento armadoHidalgoPolicíasNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Cómo preparar un bowl de frutas con avena para ganar masa muscular y volverse más fuerte

Esta receta es sencilla, deliciosa y nutritiva

Cómo preparar un bowl de

Desfile de Alebrijes y Marcha Zombie 2025 en la CDMX | En vivo: Contingentes llegan al zócalo

Actualización y paso de los coloridos y monstruosos contingentes que pasarán por calles y avenidas capitalinas este sábado

Desfile de Alebrijes y Marcha

Chivas vs Mazatlán EN VIVO: Partido de la jornada 13 de la Liga MX

El Rebaño Sagrado buscará llevarse los 3 puntos frente a un cuadro cañonero que se ubica en los últimos lugares de la tabla

Chivas vs Mazatlán EN VIVO:

Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2025: ¿Cuál es el paso que sigue tras los registros de septiembre y octubre?

Ambas iniciativas abrieron nuevas convocatorias para que más estudiantes de escuelas públicas de incorporaran

Becas Rita Cetina y Benito

Osteoporosis: ¿realmente duele o podrías padecerla sin saberlo?

Una condición progresiva puede comprometer la estructura ósea sin manifestaciones evidentes

Osteoporosis: ¿realmente duele o podrías
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a Ignacio

Vinculan a proceso a Ignacio “N”, presunto feminicida de Itzel Díaz, hallada en la casa del sujeto en Edomex

Ataque contra elementos de seguridad federal en Guerrero deja un agresor abatido y tres agentes heridos

Abogado de Héctor “N”, implicado en asesinato de Cohen, asegura que joven fue manipulado: “Situación era precaria”

Juez da prisión preventiva a Donovan “N”, presunto implicado en el asesinato del abogado David Cohen

Ella es “La Mafias”: de “Tiktoker del Barrio” a modelo OnlyFans ligada a La Unión Tepito en CDMX

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: se filtra

La Granja VIP: se filtra el nombre del primer eliminado tras nominación de Carolina Ross

La Granja VIP EN VIVO la tarde de hoy 18 de octubre: sigue a los granjeros este sábado

Acusan a Sergio Mayer Mori de homofóbico por ponerle este apodo a César Doroteo en La Granja VIP

Carolina Ross le reclama a Fabiola Campomanes por ‘coquetearle’ a Eduardo Capetillo Jr. en MasterChef Celebrity

¿Qué pasó en La Granja VIP la mañana de hoy 18 de octubre?

DEPORTES

Chivas vs Mazatlán EN VIVO:

Chivas vs Mazatlán EN VIVO: Partido de la jornada 13 de la Liga MX

Stream Fighters 4 de Westcol EN VIVO : Karely Ruiz vs Karina García

¿Quién es el exjugador de Tigres que habría asesinado a unos agentes de tránsito en Culiacán?

India Sioux y Mercedes Moné conquistan títulos de campeonato en ‘Viernes espectacular’ de la CMLL en CDMX

India Sioux derrota a Skadi y envía mensaje a mujeres tras ganar el título Universal de Amazonas 2025: “No se rindan, somos poderosas”