Enfrentamiento en Coahuila deja dos policías heridos y a un presunto criminal

Imagen ilustrativa de la Policía Estatal de Coahuila (Foto:Twitter/ComisionSPC)

El saldo de un enfrentamiento registrado en el municipio de Hidalgo, Coahuila, dejó dos policías estatales lesionados, así como el aseguramiento de tres armas largas y varios cartuchos útiles y percutidos.

El incidente ocurrió a casi 20 kilómetros de Nuevo Laredo, Tamaulipas, localidad de origen de uno de los sujetos abatidos en un enfrentamiento anterior, según informó Federico Fernández Montañez, fiscal general de Coahuila.

El enfrentamiento se registró alrededor de las 04:30 del sábado en una zona donde, desde el jueves previo, se mantiene un fuerte dispositivo de seguridad tras una agresión que dejó a dos elementos del Ejército Mexicano lesionados.

De acuerdo con el fiscal Fernández Montañez, uno de los policías estatales heridos fue trasladado por vía aérea a Saltillo debido a una lesión en el rostro, mientras que el otro permanece internado en un hospital de Piedras Negras, donde se reporta que las lesiones en el pie izquierdo no revisten gravedad.

El funcionario detalló que los policías estatales patrullaban una brecha situada a más de tres horas de Piedras Negras cuando detectaron una camioneta pick up blanca con características similares a la utilizada en el ataque del jueves anterior contra personal militar en la brecha El Callejón.

Según la versión oficial, los agentes iniciaron una persecución, pero en medio del polvo que se levantó, no vieron que la camioneta se había detenido, lo que permitió que fueran sorprendidos con disparos de arma de fuego.

Hasta el momento no se reportaron personas detenidas y se desconoce el número de agresores. El gobernador dispuso el uso de dos helicópteros para reforzar la vigilancia en la zona.

De acuerdo a declaraciones del general Fernando Colchado Gómez, comandante de la XI Región Militar, el fiscal fue informado de la coordinación entre autoridades militares destacadas en Nuevo León y la Secretaría de Seguridad y Fiscalía de ese estado, quienes apoyaron las acciones para fortalecer la vigilancia en la región.

Por otra parte, el fiscal Fernández Montañez evitó nombrar al grupo criminal responsable de los ataques, argumentando que continúan las diligencias y entrevistas con los detenidos de incidentes previos.

“Nos encontramos levantando diligencias y entrevistas para determinar el grupo delictivo. No somos partidarios de mencionar un nombre porque no se trata de dar crédito a grupos delictivos, ya que pudiera ser el caso que las personas deseen que se les mencione y se transmita”, declaró el fiscal general.

Otros ataques contra elementos de seguridad en Coahuila

El jueves, aproximadamente a las 06:30, sujetos armados atacaron a personal militar que patrullaba la brecha El Callejón, dejando a dos militares lesionados. Más tarde ese mismo día, se produjo un enfrentamiento entre autoridades federales y estatales con civiles armados, mientras el personal de seguridad abastecía combustible en la comunidad de Colombia, municipio de Anáhuac, Nuevo León.

Como resultado de este segundo incidente, se reportó la muerte de un civil identificado como Hernán Humberto, originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuyo cuerpo permanece sin ser reclamado. En el mismo enfrentamiento resultó herido Ricardo “N”, de 25 años.

El fiscal también informó que, tras los patrullajes realizados ese día, se detuvo a dos mujeres, Guadalupe Elizabeth y Cecilia Guadalupe, de 32 y 18 años respectivamente, a quienes se les decomisaron radios de comunicación, así como a Francisco Javier, de 52 años.