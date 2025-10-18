¿Cuánto falta para ver en cines la película de Las Guerreras K-pop?

"Las guerreras k-pop", película de Sony Pictures Animations (Netflix)

Ya comenzó la cuenta regresiva para el gran estreno de Las Guerreras K-Pop (K-Pop Demon Hunters, por su título en inglés) en cines mexicanos.

Se trata de una película de animación dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans que está causando sensación en redes sociales tanto por su historia como por la calidad de animación y canciones como el sencillo Golden, que encabezó el Billboard Hot 100.

A continuación te contamos cuántos días faltan para que se estrene en la pantalla grande en México y qué se sabe sobre las salas donde se proyectará.

Imagen de 'Las guerreras K-pop'. (Netflix)

¿Cuándo se estrena Las Guerreras K-pop en cines mexicanos?

Netflix, plataforma de streaming en donde originalmente se estrenó la película, dio a conocer que Las Guerreras K-Pop se proyectará en cines mexicanos del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2025.

Es decir, faltan aproximadamente dos semanas para que los fanáticos mexicanos de la película y amantes del K-Pop puedan disfrutar de la cinta en las salas.

“Las Guerreras K-Pop - Versión Sing-Along llega a los cines con canciones y subtítulos en español. Prepárate para gritar y sellar la Honmoon junto al fandom”, informó Netflix Latinoamérica.

Algunos cines tendrán proyecciones de K-pop Demon Hunters del 31 de octubre al 2 de noviembre. (@netflixlat)

La proyección de Las Guerreras K-pop en México se realizará en formato Sing Along, modalidad en la que las canciones aparecen subtituladas para que el público cante junto a los personajes, al estilo de un karaoke colectivo durante la función.

¿De qué trata Las Guerreras K-Pop?

La película cuenta la historia de Rumi, Mira y Zoey, integrantes de la famosa agrupación de K-pop: Huntr/x.

Mientras conquistan escenarios internacionales, también protegen a sus admiradores de peligros que no se pueden ni imaginar: amenazas sobrenaturales.

"Las guerreras k-pop", película de Sony Pictures Animations (Netflix)

Ellas, en una especie de doble vida, luchan para salvaguardar la honmoon.

Todo va viento en popa hasta que aparecen los Saja Boys, una boyband rival cuyos miembros—Romance, Jinu, Mystery, Abby y Baby—son en realidad demonios encubiertos.

Un encuentro desencadena un conflicto entre las bandas. Y es que los Saja Boys no solo quieren destruir a Huntr/x, también buscan arrebatar las almas de los fans.

La dualidad entre la fama musical y las batallas ocultas compone el punto central de una trama que entrelaza la cultura pop coreana con la mitología tradicional.