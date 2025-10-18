¿Cómo puedo saber si una casa en remate bancario es real y qué tan seguro sería comprarla?

Aunque puede conllevan riesgos legales y financieros; te decimos cómo funcionan, de acuerdo a la Condusef

Uno de los primeros pasos para asegurarte de que un remate bancario es real es revisar la situación legal de la propiedad. Los inmuebles en remate son aquellos cuyo dueño no cumplió con el pago de su crédito hipotecario, y el banco ha iniciado un proceso judicial para recuperar la propiedad.

Para confirmar la autenticidad del remate, solicita el número de expediente judicial y revisa la información en el juzgado correspondiente. Esto te permitirá asegurarte de que el inmueble está efectivamente en proceso de remate y que la venta se realiza de manera legal.

Evita pagos sin contrato formal

Un error común es entregar dinero sin contar con un contrato legítimo. Siempre verifica que los pagos se realicen a una empresa legalmente constituida y no a personas físicas desconocidas.

Nunca confíes en promesas de entrega rápida, ya que los procesos judiciales suelen tardar desde seis meses hasta varios años dependiendo de si compras derechos litigiosos o adjudicatorios.

Consultar el número de expediente judicial en el juzgado correspondiente garantiza que la propiedad está en proceso de remate y que la venta es legal

Investiga a la empresa o broker

Antes de comprometerte, investiga la reputación de la empresa o intermediario. Busca reseñas, historial y verifica si está registrado ante autoridades como Profeco o Condusef. Desconfía de intermediarios que ofrecen resultados inmediatos o precios demasiado bajos sin documentación oficial.

Solicita asesoría legal especializada

Contar con un abogado especializado es fundamental. El profesional puede revisar el expediente judicial, los contratos y la situación fiscal de la propiedad, evitando sorpresas como deudas de predial, agua, luz o problemas de desalojo del antiguo propietario.

Ventajas y riesgos de comprar un remate bancario

Ventajas:

Precio por debajo del valor de mercado: algunos inmuebles se venden hasta 60 por ciento más baratos que su precio comercial.

Potencial de plusvalía: elegir una zona con desarrollo urbano puede aumentar el valor de la propiedad con el tiempo.

Riesgos:

Inmuebles ocupados: podría ser necesario un proceso legal para desalojar al propietario anterior.

Tiempo de adjudicación largo: especialmente en casos de derechos litigiosos, el proceso puede tardar hasta dos años.

Limitada inspección previa: no siempre es posible visitar la propiedad antes de la compra, lo que aumenta la incertidumbre sobre su estado físico.

Gastos adicionales: avalúo, escrituración y reparaciones corren por cuenta del comprador.

Comprar una casa en remate bancario puede ser rentable si se realiza con cautela y asesoría profesional. Verificar el estatus legal del inmueble, evitar pagos sin contrato, investigar a los intermediarios y contar con un abogado especializado son pasos esenciales para proteger tu inversión. Con estas medidas, es posible aprovechar oportunidades de precio y plusvalía sin caer en fraudes ni contratiempos legales.