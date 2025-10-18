México

¿Cómo puedo saber si una casa en remate bancario es real y qué tan seguro sería comprarla?

Aunque puede conllevan riesgos legales y financieros; te decimos cómo funcionan, de acuerdo a la Condusef

Por Lorna Huitrón

Guardar
Aunque puede conllevan riesgos legales
Aunque puede conllevan riesgos legales y financieros; te decimos cómo funcionan, de acuerdo a la Condusef

Uno de los primeros pasos para asegurarte de que un remate bancario es real es revisar la situación legal de la propiedad. Los inmuebles en remate son aquellos cuyo dueño no cumplió con el pago de su crédito hipotecario, y el banco ha iniciado un proceso judicial para recuperar la propiedad.

Para confirmar la autenticidad del remate, solicita el número de expediente judicial y revisa la información en el juzgado correspondiente. Esto te permitirá asegurarte de que el inmueble está efectivamente en proceso de remate y que la venta se realiza de manera legal.

Evita pagos sin contrato formal

Un error común es entregar dinero sin contar con un contrato legítimo. Siempre verifica que los pagos se realicen a una empresa legalmente constituida y no a personas físicas desconocidas.

Nunca confíes en promesas de entrega rápida, ya que los procesos judiciales suelen tardar desde seis meses hasta varios años dependiendo de si compras derechos litigiosos o adjudicatorios.

Consultar el número de expediente
Consultar el número de expediente judicial en el juzgado correspondiente garantiza que la propiedad está en proceso de remate y que la venta es legal

Investiga a la empresa o broker

Antes de comprometerte, investiga la reputación de la empresa o intermediario. Busca reseñas, historial y verifica si está registrado ante autoridades como Profeco o Condusef. Desconfía de intermediarios que ofrecen resultados inmediatos o precios demasiado bajos sin documentación oficial.

Solicita asesoría legal especializada

Contar con un abogado especializado es fundamental. El profesional puede revisar el expediente judicial, los contratos y la situación fiscal de la propiedad, evitando sorpresas como deudas de predial, agua, luz o problemas de desalojo del antiguo propietario.

Ventajas y riesgos de comprar un remate bancario

Ventajas:

  • Precio por debajo del valor de mercado: algunos inmuebles se venden hasta 60 por ciento más baratos que su precio comercial.
  • Potencial de plusvalía: elegir una zona con desarrollo urbano puede aumentar el valor de la propiedad con el tiempo.

Riesgos:

  • Inmuebles ocupados: podría ser necesario un proceso legal para desalojar al propietario anterior.
  • Tiempo de adjudicación largo: especialmente en casos de derechos litigiosos, el proceso puede tardar hasta dos años.
  • Limitada inspección previa: no siempre es posible visitar la propiedad antes de la compra, lo que aumenta la incertidumbre sobre su estado físico.
  • Gastos adicionales: avalúo, escrituración y reparaciones corren por cuenta del comprador.
Consultar el número de expediente
Consultar el número de expediente judicial en el juzgado correspondiente garantiza que la propiedad está en proceso de remate y que la venta es legal

Comprar una casa en remate bancario puede ser rentable si se realiza con cautela y asesoría profesional. Verificar el estatus legal del inmueble, evitar pagos sin contrato, investigar a los intermediarios y contar con un abogado especializado son pasos esenciales para proteger tu inversión. Con estas medidas, es posible aprovechar oportunidades de precio y plusvalía sin caer en fraudes ni contratiempos legales.

Temas Relacionados

remate bancariocrédito hipotecarioProfecoCondusefmexico-noticias

Más Noticias

¿Quién es Mariano Riva Palacio, conductor de Azteca Noticias que se viralizó tras anunciar su compromiso?

El conductor le propuso matrimonio a su novio en París tras 2 años de relación

¿Quién es Mariano Riva Palacio,

La CDMX endurece multas de tránsito: más de 68 mil pesos

Se aprobó que haya nuevas licencias para sustancias peligrosas

La CDMX endurece multas de

Luisa Alcalde aclara militancia de José María Tapia, extitular del Fonden, dentro de la 4T, destaca creación de Comisión Evaluadora

La presidenta Sheinbaum consideró “muy bien” que el partido creará la comisión para evaluar a nuevos militantes

Luisa Alcalde aclara militancia de

¿Ángela Aguilar quiere que Inti pase Navidad con ella y Nodal? Su amigo Kunno responde

El influencer también reveló si la hija de Pepe Aguilar está pensando en ser mamá pronto

¿Ángela Aguilar quiere que Inti

La Granja VIP en vivo hoy 18 de octubre: Manola rompe en llanto tras sufrir un incidente con un caballo

Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7 en Disney+

La Granja VIP en vivo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan detención de Yair Manuel

Reportan detención de Yair Manuel “N”, sargento señalado en el asesinato de la soldado Stephany Carmona

“El Marino” acepta su extradición desde Canadá por el homicidio del joven Alexander en Michoacán

Sicarios abren fuego contra bar nocturno en Pénjamo, Guanajuato; reportan dos personas muertas

Capturan a “El Barca” con arsenal y equipo táctico en Zacatecas; lo señalan como presunto jefe de plaza

Capturan a integrante de la célula “2 de Abril”, dedicada a la extorsión de comerciantes en CDMX

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 18 de octubre: Manola rompe en llanto tras sufrir un incidente con un caballo

Kunno asegura que Nodal es un buen papá con Inti: “Tiene derecho a defenderse”

¿Cuánto falta para ver en cines la película de Las Guerreras K-pop?

Famoso conductor de Azteca Noticias se casa: así fue como le propuso matrimonio a su novio en París

“Gente voyerista”: Sergio Mayer cuestiona a quienes hicieron viral el ‘descuido’ de su hijo en La Granja VIP

DEPORTES

India Sioux derrota a Skadi

India Sioux derrota a Skadi y envía mensaje a mujeres tras ganar el título Universal de Amazonas 2025: “No se rindan, somos poderosas”

Aficionada de Cerveceros amenaza a seguidor latino de Dodgers con llamar al ICE: la corren de su trabajo por ‘racista’

Esta es la razón por la cual Cristiano Ronaldo no podría jugar en la reapertura del Estadio Azteca ante México

¿Nicolas Larcamón podrá romper su maldición ante el América en el Clásico Joven?

Exjugador de Tigres detenido por presunto asesinato de agentes de tránsito en Culiacán