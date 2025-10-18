México

Claudia Sheinbaum recorrió municipios más afectados al norte de Veracruz

La mandataria supervisó trabajos de limpieza en las comunidades Tempoal, Álamo y Poza Rica

Por Jaqueline Viedma

Claudia Sheinbaum supervisó trabajos de
Claudia Sheinbaum supervisó trabajos de limpieza en álamo, Tempoal y Poza Rica. (Foto: x/Claudia Sheinbaum)

A través de redes sociales la presidenta Claudia Sheinbaum visitó este viernes 17 de octubre los municipios más afectados en la zona norte de Veracruz, luego de las inundaciones que incluso provocaron incomunicación por varios días con las comunidades.

“Estuvimos en Tempoal” y “visitamos Álamo Temapache”, fue el inicio de dos publicaciones realizadas en su cuenta de X, donde se le puede ver acompañada de la población, a quienes les aseguró que “tienen todo nuestro respaldo”.

La mandataria acompañó su breves textos con fotografías, donde se puede ver a personal de la Defensa Nacional realizando labores de limpieza, trabajos que ha estado supervisando a lo largo de esta semana.

En su segunda visita al estado veracruzano luego del desbordamiento de cuatro ríos en la entidad, la presidenta se muestra cercana a la población afectada, de quienes se ve que fue acompañada durante su visita a dichos municipios.

Con fotografías que dejan ver el recorrido de la mandataria mexicana, la gobernadora Rocío Nahle volvió a destacar el apoyo de Sheinbaum: “Trabajamos en conjunto para que el apoyo llegue a cada comunidad y las personas recuperen pronto su bienestar”.

Nahle aseguró que el recorrido en conjunto también tuvo la finalidad de “escuchar y atender de manera directa a las familias, ¡Tendrán todo nuestro apoyo!”, escribió.

Claudia Sheinbaum junto a Rocío
Claudia Sheinbaum junto a Rocío Nahle visitaron el municipio de Álamo Tempache. (Foto: x/Claudia Sheinbaum)

En publicaciones que circulan en redes sociales, se puede ver que al recorrer Poza Rica un servidor de la nación se le acercó para decirle que forma parte del personal que realiza el censo en la comunidad.

Hasta los últimos reportes realizados en redes sociales, hay comunidades que siguen pidiendo la presencia del gobierno federal, así como el apoyo para poder enfrentar la crisis que han dejado las fuertes lluvias.

En cinco estados se registran 72 personas muertas y 48 no localizadas

En el corte matutino del gobierno federal, se informó que se contabilizan 72 personas muertas y 48 no localizadas tras la presencia de inundaciones en Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro.

El registro se conforma de la siguiente manera:

Personas fallecidas:

  • Hidalgo: 21
  • Puebla: 18
  • Querétaro: 1
  • San Luis Potosí: 0
  • Veracruz: 32

Personas no localizadas:

  • Hidalgo: 29
  • Puebla: 5
  • Querétaro: 0
  • San Luis Potosí: 0
  • Veracruz: 14

Información oficial compartida el día de ayer, 16 de octubre, indica que el censo ha sumado más de 38 mil viviendas afectadas en 72 municipios de los cinco estados; de ellas, Veracruz concentró más de la mitad con 24 mil 525 viviendas.

