México

Capturan a integrante de la célula “2 de Abril”, dedicada a la extorsión de comerciantes en CDMX

La mujer cuenta con siete ingresos al Sistema Penitenciario por robo y delitos contra la salud

Por Ale Huitron

Guardar
La mujer estaría dedicada a
La mujer estaría dedicada a la extorsión de comerciantes en la colonia Guerrero de la capital. Foto: SSC

Karen Selene “N”, presunta integrante de la célula delictiva “2 de Abril”, fue detenida en calles de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México derivado de trabajos de investigación tras denuncias de comerciantes por el delito de extorsión.

Su captura se llevó a cabo sobre la calle Santa Veracruz de la colonia Guerrero, donde policías capitalinos la identificaron con una conducta inusual mientras manipulaba bolsitas plásticas similares a las empleadas para la distribución de droga, por lo que procedieron a realizarle una revisión preventiva.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, durante la revisión los efectivos le aseguraron diez bolsitas con una hierba seca semejante a la marihuana y 30 dosis de una sustancia con aparentes características de la cocaína, además de dinero en efectivo y un teléfono móvil.

La mujer, de 36 años de edad, recibió la lectura de sus derechos constitucionales y fue puesta a disposición del Ministerio Público junto con todos los objetos confiscados para determinar su situación legal.

Integrante de la célula “2 de Abril” con siete ingresos a prisión

Foto: SSC
Foto: SSC

Autoridades señalaron que, conforme a investigaciones preliminares y el cruce de información de denuncias ciudadanas, Karen Selene “N” estaría ligada a un grupo criminal responsable de extorsionar a locatarios de la colonia Guerrero.

Estas personas eran amenazadas con daños físicos y a su patrimonio familiar si no entregan sumas semanales de dinero

Infobae México pudo conocer que Karen Selene Vázquez es identificada como integrante de la célula delictiva “2 de Abril”, una facción del grupo “Fuerza Antiunión”, la cual se dedica a la extorsión de locatarios y comerciantes en la colonia antes mencionada.

Estas acciones las realizarían bajo las ordenes de “El Palillo” y “El Chispa”, quienes se encuentran en prisión.

Además, las autoridades señalaron que tras un cruce de información se pudo determinar que la mujer cuenta con una presentación ante el Ministerio Público por robo a negocio sin violencia en 2023, así como siete ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por robo en diversas modalidades y delitos contra la salud, cometidos entre los años 2011 y 2025.

Foto: SSC
Foto: SSC

La SSC indicó que la investigación continúa para corroborar su implicación en más casos de extorsión, luego de que varios comerciantes presentaron denuncias respondiendo al clima de violencia en la zona.

Cabe mencionar que en la Ciudad de México las autoridades han identificado la operación de 62 grupos delictivos, entre los que se encuentran organizaciones internacionales como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa, entre otros.

Temas Relacionados

Extorsión comerciantesCDMX2 de AbrilFuerza AntiuniónColonia GuerreroNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Banda MS envía propuesta a Cazzu tras interpretación de “No me pidas perdón” en Guadalajara

La cantante argentina conquistó al público tapatío interpretando temas icónicos del regional mexicano

Banda MS envía propuesta a

La figura de Cruz Azul que está próxima a renovar contrato

La directiva de la Máquina sigue extendiendo los contratos a sus mejores futbolistas

La figura de Cruz Azul

Clara Brugada es criticada en redes sociales tras anuncio de concurso para asistir a la F1

Usuarios en redes sociales criticaron el estado de la ciudad y recriminaron el actuar de la autoridad capitalina en distintos rubros como la salud, seguridad, infraestructura, entre otros

Clara Brugada es criticada en

La Granja VIP: Eleazar Gómez traicionará a uno de sus compañeros tras ganar la salvación

Un nuevo granjero acompañará a Alfredo Adame, La Bea y César Doroteo en la tabla de nominación

La Granja VIP: Eleazar Gómez

Esta es la opción para registrarse en nuevo programa del Bienestar que apoya con 600 mil pesos a mujeres y hombres

Este apoyo tiene el objetivo principal de garantizar el derecho a una vivienda adecuada para las personas que más lo necesitan

Esta es la opción para
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a Héctor

Vinculan a proceso a Héctor “N”, implicado en el asesinato del abogado David Cohen

Con ataques armados y asesinatos: así fue la jornada de los sinaloenses a seis años del Culiacanazo

Enfrentamiento entre civiles armados y policías de Chihuahua deja cuatro muertos

Acompañado y en un automóvil: así fue el asesinato de “El Chato” en EEUU, operador del Cártel de los Arellano Félix

Riña en el penal de Aguaruto, Sinaloa dejó un interno muerto y tres lesionados

ENTRETENIMIENTO

Banda MS envía propuesta a

Banda MS envía propuesta a Cazzu tras interpretación de “No me pidas perdón” en Guadalajara

La Granja VIP: Eleazar Gómez traicionará a uno de sus compañeros tras ganar la salvación

Coreógrafo acusa a Las Estrellas Bailan en Hoy de copiar una de sus rutinas: “Pasen un sueldo”

Las 10 series de Netflix que arrasan en México y puedes disfrutar el fin de semana

Las guerreras k-pop siguen conquistando el ranking de películas en Netflix México

DEPORTES

La figura de Cruz Azul

La figura de Cruz Azul que está próxima a renovar contrato

Técnico de México revela por qué no convocó a Gilberto Mora al Mundial Sub 20

Atlante, el único certificado para ascender en 2026, según Mikel Arriola

El reto de Maravilla Martínez a Julio César Chávez Junior: “Le va a ayudar a su salud”

David Faitelson llama ‘gran clásico‘ el partido entre Cruz Azul y América: “Ni Chivas ni Pumas han estado a la altura”