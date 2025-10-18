Capturan a integrante de la célula “2 de Abril”, dedicada a la extorsión de comerciantes en CDMX

La mujer estaría dedicada a la extorsión de comerciantes en la colonia Guerrero de la capital. Foto: SSC

Karen Selene “N”, presunta integrante de la célula delictiva “2 de Abril”, fue detenida en calles de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México derivado de trabajos de investigación tras denuncias de comerciantes por el delito de extorsión.

Su captura se llevó a cabo sobre la calle Santa Veracruz de la colonia Guerrero, donde policías capitalinos la identificaron con una conducta inusual mientras manipulaba bolsitas plásticas similares a las empleadas para la distribución de droga, por lo que procedieron a realizarle una revisión preventiva.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, durante la revisión los efectivos le aseguraron diez bolsitas con una hierba seca semejante a la marihuana y 30 dosis de una sustancia con aparentes características de la cocaína, además de dinero en efectivo y un teléfono móvil.

La mujer, de 36 años de edad, recibió la lectura de sus derechos constitucionales y fue puesta a disposición del Ministerio Público junto con todos los objetos confiscados para determinar su situación legal.

Integrante de la célula “2 de Abril” con siete ingresos a prisión

Foto: SSC

Autoridades señalaron que, conforme a investigaciones preliminares y el cruce de información de denuncias ciudadanas, Karen Selene “N” estaría ligada a un grupo criminal responsable de extorsionar a locatarios de la colonia Guerrero.

Estas personas eran amenazadas con daños físicos y a su patrimonio familiar si no entregan sumas semanales de dinero

Infobae México pudo conocer que Karen Selene Vázquez es identificada como integrante de la célula delictiva “2 de Abril”, una facción del grupo “Fuerza Antiunión”, la cual se dedica a la extorsión de locatarios y comerciantes en la colonia antes mencionada.

Estas acciones las realizarían bajo las ordenes de “El Palillo” y “El Chispa”, quienes se encuentran en prisión.

Además, las autoridades señalaron que tras un cruce de información se pudo determinar que la mujer cuenta con una presentación ante el Ministerio Público por robo a negocio sin violencia en 2023, así como siete ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por robo en diversas modalidades y delitos contra la salud, cometidos entre los años 2011 y 2025.

Foto: SSC

La SSC indicó que la investigación continúa para corroborar su implicación en más casos de extorsión, luego de que varios comerciantes presentaron denuncias respondiendo al clima de violencia en la zona.

Cabe mencionar que en la Ciudad de México las autoridades han identificado la operación de 62 grupos delictivos, entre los que se encuentran organizaciones internacionales como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa, entre otros.