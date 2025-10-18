México

C5 en modo territorio

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano se pone en modo territorio y se traslada hasta las demarcaciones para escuchar, sin intermediarios, las inquietudes de la comunidad

Por * El Dr. Salvador Guerrero Chiprés

Guardar
Salvador Guerrero Chiprés es Presidente
Salvador Guerrero Chiprés es Presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México

La videovigilancia ya no puede estar únicamente frente a una pantalla de monitoreo.

Ahora está con la comunidad, a ras de piso. El C5 de la Ciudad de México también recorre el territorio, combina el zoom digital y el contacto humano.

En las visitas Tótem por Tótem, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano se pone en modo territorio y se traslada hasta las demarcaciones para escuchar, sin intermediarios, las inquietudes de la comunidad.

En este ejercicio de proximidad son los vecinos quienes describen los trayectos inseguros, horarios críticos, puntos ciegos. Se demuestra, así, que la tecnología puede seguir una lógica de seguridad cercana y está al alcance de todas y todos.

Así lucen las cámaras de
Así lucen las cámaras de videovigilancia, altavoces y botones de auxilio. (C5 CDMX)

Este modelo se construye a partir de la interlocución directa, como ya ocurre con los recorridos Casa por Casa y los ejercicios del Zócalo del Gobierno Ciudadano implementados por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

La participación ciudadana en los recorridos Tótem por Tótem, se cultiva en la calle, donde el personal del C5, explica a cada vecino y vecina, el funcionamiento de los dispositivos, con lo que se fortalece este ecosistema de proximidad.

Los nuevos tótems del programa Ojos que te Cuidan, forman parte de la estrategia para construir Territorios de Paz y atacar los actos de violencia desde sus causas más profundas. El proyecto prevé la instalación de 15 mil 200 equipos este año, los cuales se sumarán 30 mil 400 cámaras a las 83 mil 414 ya existentes.

Policías de la Ciudad de
Policías de la Ciudad de México realizan un operativo contra el narcotráfico y crimen organizado en calles concurridas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada uno cuenta con dos cámaras de última generación, una fija y otra con tecnología PTZ capaces de cubrir el entorno en 360 grados. No es solo un salto técnico: es una apuesta por el derecho a la seguridad como bien público.

El despliegue del C5 en alcaldías tanto en la periferia como en el centro, desde la Benito Juárez y Cuauhtémoc hasta Gustavo A. Madero, Iztacalco o Tlalpan, refuerza la voluntad de integrar a todas las demarcaciones bajo la lógica de garantizar espacios seguros a través de un trabajo coordinado.

El ecosistema se complementa con líneas ciudadanas como la de emergencias 9-1-1, 089 para denuncia anónima, SOS Mujeres *765, H2O *426 y la línea antiextorsión 555036 3301.

* El Dr. Salvador Guerrero Chiprés es el Coordinador General del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano.

@guerrerochipres

Temas Relacionados

mexico-noticiasmexico-opinionC5videovigilanciavideoscámaras de videovigilanciaCiudad de México

Más Noticias

La Granja VIP en vivo hoy 18 de octubre: Eleazar Gómez traiciona a Carolina Ross

Sigue minuto a minuto la transmisión en vivo en Disney+

La Granja VIP en vivo

¿A quién salvó y nominó Eleazar Gómez en el primer ‘viernes de traición’ de La Granja VIP?

El actor tuvo la opción de mover el tablero después de ganar un reto de salvación

¿A quién salvó y nominó

¿Qué pasa si no hay compatibilidad sexual?

Pocas veces nos preguntaremos por qué nos atrae esa persona, si es por aprendizaje social o por elección propia

¿Qué pasa si no hay

Santoral 18 de octubre: vida y obra San Lucas Evangelista

La lista los santos y mártires para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

Santoral 18 de octubre: vida

Predicción del estado del tiempo en el puerto de Veracruz para este 18 de octubre

La ciudad portuaria es conocida por su clima tropical y húmedo ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del golfo de México

Predicción del estado del tiempo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a integrante de la

Capturan a integrante de la célula “2 de Abril”, dedicada a la extorsión de comerciantes en CDMX

Con ataques armados y asesinatos: así fue la jornada de los sinaloenses a seis años del Culiacanazo

Enfrentamiento entre civiles armados y policías de Chihuahua deja cuatro muertos

Acompañado y en un automóvil: así fue el asesinato de “El Chato” en EEUU, operador del Cártel de los Arellano Félix

Riña en el penal de Aguaruto, Sinaloa dejó un interno muerto y tres lesionados

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 18 de octubre: Eleazar Gómez traiciona a Carolina Ross

¿A quién salvó y nominó Eleazar Gómez en el primer ‘viernes de traición’ de La Granja VIP?

Banda MS envía propuesta a Cazzu tras interpretación de “No me pidas perdón” en Guadalajara

La Granja VIP: Eleazar Gómez traicionará a uno de sus compañeros tras ganar la salvación

Coreógrafo acusa a Las Estrellas Bailan en Hoy de copiar una de sus rutinas: “Pasen un sueldo”

DEPORTES

La figura de Cruz Azul

La figura de Cruz Azul que está próxima a renovar contrato

Técnico de México revela por qué no convocó a Gilberto Mora al Mundial Sub 20

Atlante, el único certificado para ascender en 2026, según Mikel Arriola

El reto de Maravilla Martínez a Julio César Chávez Junior: “Le va a ayudar a su salud”

David Faitelson llama ‘gran clásico‘ el partido entre Cruz Azul y América: “Ni Chivas ni Pumas han estado a la altura”