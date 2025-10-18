Bloquean avenida Chimalcoyotl en Tlalpan en protesta por desaparición de una joven en el sur de la CDMX

Bloqueo en el sur de la ciudad tras la desaparición de una joven. Foto: x.com/@_ReporteMorelos

Tras la desaparición de Ximena López Rosales el pasado 16 de octubre, sus familiares acudieron a la Fiscalía de la CDMX para pedir apoyo, sin embargo y ante la falta de diligencias, conocidos y habitantes de la colonia han decidido bloquear las vialidades donde Ximena fue vista por última vez.

Ximena López Rosales

Los manifestantes se extienden en la avenida Chimalcoyotl hasta la altura de las calles Hermanos Pinzón, en Tlalpan para exigir a las autoridades acciones inmediatas y transparencia en la investigación.

Ante tal situación, la Unidad de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana señaló que la alternativa vial es la Prolongación División del Norte.

Los familiares han manifestado su frustración por la falta de apoyo, subrayando que las cámaras del C5 no funcionan y no hay acceso a material que pueda ayudar en la búsqueda.

Desde el jueves, amigos y familiares piden ayuda, mientras la angustia se intensifica; además, refieren que en las últimas dos semanas, dos menores han desaparecido en el sur de la Ciudad de México, encendiendo la alarma entre vecinos y familiares; quienes exigen un alto.

El bloqueo se mantiene en la colonia Chilacoyoc de la alcaldía Tlalpan y entorpece la salida de la Carretera Federal y la Autopista México-Cuernavaca, provocando la congestión de vehículos.

Quién es Ximena López

La joven de 17 años desapareció el jueves pasado, en la zona del Pueblo de la Magdalena Petlacalco. Al momento de la desaparición usaba blusa negra, sudadera negra, pantalón café, crocs azules, y usaba lentes con graduación.

Como señas particulares tiene una mancha roja en el cuello del lado izquierdo, una cicatriz en la frente y otra más en el mentón. La Secretaría de Seguridad Ciudadana publicó la fecha de búsqueda, así como el teléfono disponible para proporcionar información que aporte a la búsqueda para su localización.

Ximena López Rosales. Foto: SSC-CDMX

Inseguridad al sur de la CDMX

De acuerdo con datos recientes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la zona sur de la capital, que incluye alcaldías como Tlalpan, Xochimilco y Milpa Alta, ha registrado un incremento en reportes de personas desaparecidas durante 2024.

Organizaciones sociales y colectivos feministas y de búsqueda de personas desaparecidas han señalado una posible red de trata que opera en la zona, ante dicha situación la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha implementado operativos y brigadas de búsqueda, mientras familiares acusan retrasos en la activación de protocolos y falta de coordinación interinstitucional.