México

Bloquean avenida Chimalcoyotl en Tlalpan en protesta por desaparición de una joven en el sur de la CDMX

La joven de 17 años desapareció el jueves pasado, en la zona del Pueblo de la Magdalena Petlacalco

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Guardar
Bloqueo en el sur de
Bloqueo en el sur de la ciudad tras la desaparición de una joven. Foto: x.com/@_ReporteMorelos

Tras la desaparición de Ximena López Rosales el pasado 16 de octubre, sus familiares acudieron a la Fiscalía de la CDMX para pedir apoyo, sin embargo y ante la falta de diligencias, conocidos y habitantes de la colonia han decidido bloquear las vialidades donde Ximena fue vista por última vez.

Ximena López Rosales
Ximena López Rosales

Los manifestantes se extienden en la avenida Chimalcoyotl hasta la altura de las calles Hermanos Pinzón, en Tlalpan para exigir a las autoridades acciones inmediatas y transparencia en la investigación.

Bloqueo en el sur de
Bloqueo en el sur de la ciudad tras la desaparición de una joven. Foto: x.com/@_ReporteMorelos

Ante tal situación, la Unidad de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana señaló que la alternativa vial es la Prolongación División del Norte.

Los familiares han manifestado su frustración por la falta de apoyo, subrayando que las cámaras del C5 no funcionan y no hay acceso a material que pueda ayudar en la búsqueda.

Desde el jueves, amigos y familiares piden ayuda, mientras la angustia se intensifica; además, refieren que en las últimas dos semanas, dos menores han desaparecido en el sur de la Ciudad de México, encendiendo la alarma entre vecinos y familiares; quienes exigen un alto.

El bloqueo se mantiene en la colonia Chilacoyoc de la alcaldía Tlalpan y entorpece la salida de la Carretera Federal y la Autopista México-Cuernavaca, provocando la congestión de vehículos.

Quién es Ximena López

La joven de 17 años desapareció el jueves pasado, en la zona del Pueblo de la Magdalena Petlacalco. Al momento de la desaparición usaba blusa negra, sudadera negra, pantalón café, crocs azules, y usaba lentes con graduación.

Como señas particulares tiene una mancha roja en el cuello del lado izquierdo, una cicatriz en la frente y otra más en el mentón. La Secretaría de Seguridad Ciudadana publicó la fecha de búsqueda, así como el teléfono disponible para proporcionar información que aporte a la búsqueda para su localización.

Ximena López Rosales. Foto: SSC-CDMX
Ximena López Rosales. Foto: SSC-CDMX

Inseguridad al sur de la CDMX

De acuerdo con datos recientes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la zona sur de la capital, que incluye alcaldías como Tlalpan, Xochimilco y Milpa Alta, ha registrado un incremento en reportes de personas desaparecidas durante 2024.

Organizaciones sociales y colectivos feministas y de búsqueda de personas desaparecidas han señalado una posible red de trata que opera en la zona, ante dicha situación la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha implementado operativos y brigadas de búsqueda, mientras familiares acusan retrasos en la activación de protocolos y falta de coordinación interinstitucional.

Temas Relacionados

TlalpanCDMXFGJCDMXMéxico-Cuernavacamexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 18 de octubre | Metrobús informa que se reanuda servicio en Línea 1

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este sábado

Metro CDMX y Metrobús hoy

Claudia Sheinbaum da seguimiento a municipios afectados de Hidalgo: se reúne con Julio Menchaca

Ambos visitaron el Centro de Acopio del Aeropuerto Juan Guillermo Villasana

Claudia Sheinbaum da seguimiento a

Mujeres con Bienestar Edomex 2025: ¿Cuándo volverá a ser el próximo pago para las beneficiarias?

El siguiente depósito será el último que reciban las beneficiarias en lo que resta del año

Mujeres con Bienestar Edomex 2025:

Abogado de Héctor “N”, implicado en asesinato de Cohen, asegura que joven fue manipulado: “Situación era precaria”

Hernández afirmó que una persona que le entregaba dinero lo implicó en el homicidio

Abogado de Héctor “N”, implicado

Estas son las 5 ventajas de integrar las peras a tu dieta de todos los días

Esta fruta es deliciosa y saludable

Estas son las 5 ventajas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Abogado de Héctor “N”, implicado

Abogado de Héctor “N”, implicado en asesinato de Cohen, asegura que joven fue manipulado: “Situación era precaria”

Juez da prisión preventiva a Donovan “N”, presunto implicado en el asesinato del abogado David Cohen

Ella es “La Mafias”: de “Tiktoker del Barrio” a modelo OnlyFans ligada a La Unión Tepito en CDMX

Policía de SLP afirma que videos sobre presuntos actos de violencia ligados al crimen organizado fueron generados con IA

Detienen a Aarón “N”, señalado de lograr 15 robos en OXXO y de motocicletas en tres municipios de Guanajuato

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: se filtra

La Granja VIP: se filtra el nombre del primer eliminado tras nominación de Carolina Ross

La Granja VIP EN VIVO la tarde de hoy 18 de octubre: sigue a los granjeros este sábado

Acusan a Sergio Mayer Mori de homofóbico por ponerle este apodo a César Doroteo en La Granja VIP

Carolina Ross le reclama a Fabiola Campomanes por ‘coquetearle’ a Eduardo Capetillo Jr. en MasterChef Celebrity

¿Qué pasó en La Granja VIP la mañana de hoy 18 de octubre?

DEPORTES

Stream Fighters 4 de Westcol

Stream Fighters 4 de Westcol EN VIVO : Karely Ruiz vs Karina García

¿Quién es el exjugador de Tigres que habría asesinado a unos agentes de tránsito en Culiacán?

India Sioux y Mercedes Moné conquistan títulos de campeonato en ‘Viernes espectacular’ de la CMLL en CDMX

India Sioux derrota a Skadi y envía mensaje a mujeres tras ganar el título Universal de Amazonas 2025: “No se rindan, somos poderosas”

Aficionada de Cerveceros amenaza a seguidor latino de Dodgers con llamar al ICE: la corren de su trabajo por ‘racista’