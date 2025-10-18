La última distribución de pagos de la Beca Rita Cetina se realizó en octubre

Lanzada a principios de 2025 durante el mandato de Claudia Sheinbaum, la Beca Rita Cetina es una iniciativa del Gobierno de México dirigida a estudiantes de nivel básico preescolar, primaria y secundaria inscritos en escuelas públicas del país.

El programa tiene como propósito principal evitar la deserción escolar, ofreciendo apoyo para que los alumnos de educación básica que asisten a instituciones públicas puedan continuar y terminar sus estudios.

En su fase inicial, el apoyo económico se ha dirigido exclusivamente a quienes cursan la secundaria, otorgando 1,900 pesos bimestrales. Además, las familias con más de un estudiante beneficiado reciben un complemento de 700 pesos por cada hijo adicional inscrito.

Beca Rita Cetina 2025: se acabaron los pagos de octubre y en esta fecha será el siguiente depósito

¿Cuándo será el próximo pago de la Beca Rita Cetina?

De acuerdo en como se ha manejado el calendario de depósitos, se espera que el siguiente pago de la Beca Rita Cetina se realice en el mes de diciembre; es decir, los beneficiarios recibirán su último recurso en lo que va del año.

Cabe recordar que la distribución de los pagos se realiza en forma ordenada de acuerdo a la primera letra de la CURP de cada becarios. Además, el calendario se publica previamente por las autoridades del programa.

Pagos de la Beca Rita Cetina

Enero-febrero (entregado)

Marzo-abril (entregado)

Mayo-junio (entregado)

Julio-agosto (no hay pagos por ser periodo vacacional)

Septiembre-octubre (Se sigue entregando)

Noviembre-diciembre (pendiente)

Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma dependencia.

Cómo saber si ya llegó el próximo pago de la Beca Rita Cetina 2025

Hay varias formas de conocer si ya te llegó el pago de la Beca Rita Cetina 2025, una de ellas es el Buscador de Estatus, la app del Banco Bienestar o acudiendo directamente a los cajeros automáticos del banco.

Buscador de Estatus: ingresar a la página del buscador buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/ con CURP a la mano.

Por teléfono: Marcando al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta.

App: Descarga la app del Banco Bienestar y consulta el saldo.

En caso de tener alguna duda o aclaración, la Coordinación Nacional de Becas pone a disposición el número de teléfono 55 1162 0300, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas (centro de México), así como todos sus canales oficiales en redes sociales.