Quién fue ‘El Chato’ del Cártel de los Arellano Félix y qué relación tenía con Vanessa Gurrola

El Chato y Vanessa Gurrola. (Borderland Beat)

Christian Espinoza Silver, nombre que presuntamente corresponde a El Chato, fue uno de los integrantes del Cártel de los Arellano Félix, de los hombres más cercanos al grupo comandado por Pablo Edwin Huerta Nuño, alias El Flaquito, en la frontera de Baja California.

Su nombre saltó a la luz tras ser asesinado en San Diego, California, en febrero de 2024, y nuevamente fue traído a colación tras la detención de Vanessa Gurrola, a quien se le vincularía con dicho crimen, según el periodista Ángel Hernández.

El papel de El Chato en el CAF

De acuerdo con la información ventilada en el sitio Borderland Beat, Christian Espinoza se desempeñaba como secretario y colaborador directo de Héctor Manuel Gil García (“El Kado”), operador central bajo las órdenes de El Flaquito, ambos ligados al Cártel Arellano Félix (CAF).

Esta facción evolucionó con alianzas y pugnas internas, incluyendo relaciones complejas con Los Chapitos y con rivales dentro del propio Cártel de Sinaloa, como los hermanos Arzate García (“La Rana” y “El Aquiles”).

La actividad de El Flaquito y su célula incluyó la organización de robos de cargamentos, falsos operativos junto a militares y policías, y una política de corrupción sistemática en la frontera.

El aposo de El Chato también apareció en mensajes intimidatorios, en donde se le acusaba de traición, esto en medio de una escalada de violencia en Tijuana, Tecate y Mexicali.

En 2023 y 2024, tras atentados y presiones de las autoridades, varios miembros del grupo, incluido El Chato, migraron temporalmente a refugios en Estados Unidos.

El asesinato de El Chato en San Diego

El 17 de febrero de 2024, a las 20:41 horas, El Chato conducía una camioneta BMW X6 acompañado de un hombre de 39 años. Al ingresar al estacionamiento de los Palisade Apartments, ubicados cerca del Westfield UTC mall de University City, San Diego, fue interceptado por un hombre armado que abrió fuego contra el vehículo.

Según recogió la prensa local, ambos ocupantes recibieron múltiples disparos. El Chato fue hallado fuera de la camioneta y trasladado al hospital, donde murió poco después, mientras que su acompañante sobrevivió.

El agresor huyó del lugar; la policía estadounidense sostiene hasta ahora que se trató de un ataque dirigido.

La relación con Vanessa Gurrola

La vida privada de El Chato cobró notoriedad a raíz de su relación con Vanessa Gurrola. De acuerdo con testimonios y registros digitales, comenzaron su relación aproximadamente en 2017 y habrían estado juntos durante siete años, periodo en el que la modelo e influencer sinaloense fue su pareja sentimental y, según mensajes, su prometida.

Tras el asesinato, Vanessa Gurrola publicó en historias de Instagram imágenes de viajes, celebraciones y convivencia con El Chato. Destacan viajes a Cancún (enero y septiembre de 2021), Disney (enero de 2022), Universal Studios (octubre de 2023), fiestas de disfraces, paseos y estancias documentadas en París, Los Cabos, y apartamentos de San Diego.

En uno de los videos, ambos aparecen paseando en West Washington Street, mientras que otra secuencia muestra a Chato en la cocina de lo que parece un departamento en los Palisade Apartments.

No existen evidencias claras de que Gurrola publicara contenidos sobre El Chato en su cuenta principal antes de su muerte; la mayor parte de los recuerdos conocidos fueron compartidos en historias, pero éstos coinciden con viajes y post realizados a sitios donde se ve usando la misma ropa y en el mismo entorno.

De acuerdo con Milenio, las autoridades estadounidenses sostienen que la modelo sinaloense está vinculada al homicidio de El Chato. Actualmente permanece detenida en el centro de Las Colinas, San Diego, a la espera de audiencia judicial el 20 de octubre.