México

Quién fue ‘El Chato’ del Cártel de los Arellano Félix y qué relación tenía con Vanessa Gurrola

Christian Espinoza Silver, como presuntamente se llamaría, fue asesinado en San Diego en febrero de 2024

Por Anayeli Tapia Sandoval

Guardar
El Chato y Vanessa Gurrola.
El Chato y Vanessa Gurrola. (Borderland Beat)

Christian Espinoza Silver, nombre que presuntamente corresponde a El Chato, fue uno de los integrantes del Cártel de los Arellano Félix, de los hombres más cercanos al grupo comandado por Pablo Edwin Huerta Nuño, alias El Flaquito, en la frontera de Baja California.

Su nombre saltó a la luz tras ser asesinado en San Diego, California, en febrero de 2024, y nuevamente fue traído a colación tras la detención de Vanessa Gurrola, a quien se le vincularía con dicho crimen, según el periodista Ángel Hernández.

El papel de El Chato en el CAF

De acuerdo con la información ventilada en el sitio Borderland Beat, Christian Espinoza se desempeñaba como secretario y colaborador directo de Héctor Manuel Gil García (“El Kado”), operador central bajo las órdenes de El Flaquito, ambos ligados al Cártel Arellano Félix (CAF).

El Chato, asesinado en febrero
El Chato, asesinado en febrero de 2024. (X/HEARST)

Esta facción evolucionó con alianzas y pugnas internas, incluyendo relaciones complejas con Los Chapitos y con rivales dentro del propio Cártel de Sinaloa, como los hermanos Arzate García (“La Rana” y “El Aquiles”).

La actividad de El Flaquito y su célula incluyó la organización de robos de cargamentos, falsos operativos junto a militares y policías, y una política de corrupción sistemática en la frontera.

El aposo de El Chato también apareció en mensajes intimidatorios, en donde se le acusaba de traición, esto en medio de una escalada de violencia en Tijuana, Tecate y Mexicali.

En 2023 y 2024, tras atentados y presiones de las autoridades, varios miembros del grupo, incluido El Chato, migraron temporalmente a refugios en Estados Unidos.

El asesinato de El Chato en San Diego

El 17 de febrero de 2024, a las 20:41 horas, El Chato conducía una camioneta BMW X6 acompañado de un hombre de 39 años. Al ingresar al estacionamiento de los Palisade Apartments, ubicados cerca del Westfield UTC mall de University City, San Diego, fue interceptado por un hombre armado que abrió fuego contra el vehículo.

Según recogió la prensa local, ambos ocupantes recibieron múltiples disparos. El Chato fue hallado fuera de la camioneta y trasladado al hospital, donde murió poco después, mientras que su acompañante sobrevivió.

El agresor huyó del lugar; la policía estadounidense sostiene hasta ahora que se trató de un ataque dirigido.

La relación con Vanessa Gurrola

(Imagen de Borderland Beat)
(Imagen de Borderland Beat)

La vida privada de El Chato cobró notoriedad a raíz de su relación con Vanessa Gurrola. De acuerdo con testimonios y registros digitales, comenzaron su relación aproximadamente en 2017 y habrían estado juntos durante siete años, periodo en el que la modelo e influencer sinaloense fue su pareja sentimental y, según mensajes, su prometida.

Tras el asesinato, Vanessa Gurrola publicó en historias de Instagram imágenes de viajes, celebraciones y convivencia con El Chato. Destacan viajes a Cancún (enero y septiembre de 2021), Disney (enero de 2022), Universal Studios (octubre de 2023), fiestas de disfraces, paseos y estancias documentadas en París, Los Cabos, y apartamentos de San Diego.

En uno de los videos, ambos aparecen paseando en West Washington Street, mientras que otra secuencia muestra a Chato en la cocina de lo que parece un departamento en los Palisade Apartments.

(Imagen de Borderland Beat)
(Imagen de Borderland Beat)

No existen evidencias claras de que Gurrola publicara contenidos sobre El Chato en su cuenta principal antes de su muerte; la mayor parte de los recuerdos conocidos fueron compartidos en historias, pero éstos coinciden con viajes y post realizados a sitios donde se ve usando la misma ropa y en el mismo entorno.

De acuerdo con Milenio, las autoridades estadounidenses sostienen que la modelo sinaloense está vinculada al homicidio de El Chato. Actualmente permanece detenida en el centro de Las Colinas, San Diego, a la espera de audiencia judicial el 20 de octubre.

Temas Relacionados

El ChatoCártel de los Arellano FélixVanessa GurrolaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Madre de Berenice Giles exige devolución de cámara tras seis meses del Festival Axe Ceremonia

La joven fotoperiodista falleció el pasado mes de abril durante el festival Axe Ceremonia en el Parque Bicentenario

Madre de Berenice Giles exige

La Catrina: ícono del Día de Muertos que nació de la crítica social

La imagen de la calavera elegante que convive entre los vivos se consolida como referente cultural mexicano de la tradición y su relación con la muerte y la igualdad

La Catrina: ícono del Día

Caso Axe Ceremonia: Ordenan a Fiscalía CDMX intensificar investigación contra empresas tras muerte de fotoperiodistas

De acuerdo a la defensa de la familia de Berenice Giles, autoridades buscarán imputar por el delito de homicidio a tres empresas responsables de la organización del festival

Caso Axe Ceremonia: Ordenan a

Alebrijes, zombies y más: estos son los eventos del Día de Muertos en CDMX para este 18 de octubre

Este sábado estará marcado por el inicio de uno de los festejos más esperados durante el año

Alebrijes, zombies y más: estos

Vanessa Gurrola y su último viaje a Bali antes de ser detenida en EEUU: “Regreso con el alma en paz”

Los últimos post de la modelo sinaloense han despertado cuestionamientos en medio de sus viajes y lujos mostrados en redes

Vanessa Gurrola y su último
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vanessa Gurrola y su último

Vanessa Gurrola y su último viaje a Bali antes de ser detenida en EEUU: “Regreso con el alma en paz”

Quién es Vanessa Gurrola, “la doble de Emma Coronel”, que fue detenida en EEUU

Vanessa Gurrola, exreina de belleza y modelo, es detenida en EEUU por el homicidio de un capo de Los Arellano Félix

Exagente de la DEA descarta nexos de políticos mexicanos con criminales por los que EEUU les habría retirado la visa

Detienen a presunto responsable de multihomicidio en Nezahualcóyotl

ENTRETENIMIENTO

Vanessa Gurrola y su último

Vanessa Gurrola y su último viaje a Bali antes de ser detenida en EEUU: “Regreso con el alma en paz”

Ángela Aguilar confiesa “tener miedo” durante su discurso, tras recibir reconocimiento en La Musa Awards 2025

Cazzu responde a Pati Chapoy y Flor Rubio tras asegurar que no llenaría el Auditorio Nacional: “En tu cara”

Hija de Alexis Ayala reacciona al shipeo con Aldo de Nigris: “Es muy guapo, de buen corazón”

Ángela Aguilar recibe premio en la Musa Awards y desata críticas en redes sociales

DEPORTES

Aaron Ramsey convoca a búsqueda

Aaron Ramsey convoca a búsqueda masiva para encontrar a su perro Halo perdido en Guanajuato: “Estamos desconsolados”

Turco Mohamed se rinde ante Gilberto Mora y asegura que competirá por ir al Mundial 2026: “Me encanta”

Dark Espíritu: el Spaceman del ring que homenajeó a Ace Frehley

Cuál es la marca que podría igualar Cruz Azul si no pierde ante el América este fin de semana en el Olímpico Universitario

El consejo de Maravilla Martínez a Julio César Chávez Jr. por el proceso legal que enfrenta :“El boxeo es tu casa”