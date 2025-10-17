Pensión del ISSSTE: jubilados con montos injustificados podrían enfrentar una reducción o cancelación de la prestación

Estos son los requisitos para tramitar la pensión del ISSSTE. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), inició una revisión exhaustiva de las pensiones contributivas que superan el monto máximo permitido por ley .

La medida busca:

Corregir irregularidades.

Garantizar la equidad en el sistema.

Fortalecer la sostenibilidad financiera del instituto.

Modificadas o dadas de baja

El límite establecido para las pensiones contributivas es de 32 mi 571 pesos mensuales, equivalentes a diez veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Aquellos jubilados que reciban montos superiores podrían enfrentar una reducción , suspensión temporal o incluso la cancelación definitiva de su pensión , en caso de que no se acredite la legalidad del monto recibido .

La medida se aplicará a casos en los que existan indicios de errores administrativos, expedientes incompletos, pagos indebidos o irregularidades en la documentación que respalda la jubilación. El objetivo, según fuentes oficiales, es depurar el padrón de beneficiarios y asegurar que las prestaciones se otorguen conforme a la ley.

Revisión y notificación

La Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del ISSSTE será la encargada de analizar cada caso y emitir los dictámenes correspondientes. Antes de aplicar cualquier modificación, los pensionados deberán ser notificados de manera formal, con la posibilidad de presentar pruebas o aclaraciones.

El proceso incluirá una verificación documental detallada, así como la revisión del historial laboral y de los cálculos realizados al momento de otorgar la pensión. Solo después de este procedimiento podrá determinarse si el monto debe mantenerse, ajustarse o cancelarse.

Jubilados en riesgo

Los jubilados con ingresos mensuales superiores al límite establecido son quienes más riesgo enfrentarán la modificación sus percepciones. No obstante, el ISSSTE ha precisado que no todos los casos implican irregularidades, ya que algunos montos elevados podrían estar justificados por el nivel de responsabilidad del cargo, los años de servicio o la aplicación de regímenes especiales.

La revisión, según las autoridades, busca erradicar posibles abusos o errores del pasado que han generado desigualdad entre los beneficiarios, pero sin vulnerar los derechos adquiridos de quienes cumplen con la normativa.

Recomendaciones

Ante la revisión en curso, se recomienda a los jubilados:

Verificar el monto de su pensión y asegurarse de que su expediente esté completo y actualizado.

Conservar los documentos que acrediten su antigüedad, categoría laboral y los cálculos utilizados en su jubilación.

Mantenerse atentos a posibles notificaciones del ISSSTE y ejercer su derecho de defensa en caso de detectar inconsistencias.

Con estas acciones, podrán prevenir afectaciones y garantizar la transparencia en el proceso de revisión.