Marina rescata a perros atrapados en inundación | Video

La Secretaría de Marina enfatizó que 'cada vida cuenta' y recibió reacciones positivas en redes sociales. Crédito: X @SEMAR_mx

Uniformados de la Secretaría de Marina realizaron el rescate de perros atrapados durante las recientes inundaciones, una acción que fue publicada de un video en su cuenta oficial de X, este 16 de octubre. Las imágenes muestran el impacto de las lluvias no solo en la población, sino también en los animales que también son víctimas de estos eventos.

El video inicia con miembros de la Secretaría de Marina ingresando a un edificio parcialmente sumergido por el agua. Uno de los uniformados, visiblemente concentrado en la tarea, levanta a un perro que le entregó un compañero y lo lleva hasta la orilla. La tensión se percibe cuando, por un mal paso dentro del agua, pierde el equilibrio y ambos, rescatista y animal, caen en la anegación. El individuo recupera el paso y nada brevemente antes de ser recogido por otro integrante en tierra firme.

En ese primer rescate, se observa que el perro, una vez en la orilla, se aleja rápidamente. Su cuerpo, de costillas marcadas, evidencia un estado de desnutrición. La cámara no se detiene y se aprecia la continuación del operativo, donde otro can es puesto en brazos de un marino, quien atraviesa de nuevo la inundación para llevarlo a la orilla con su compañero.

En el video se alcanza a ver cómo un miembro con el distintivo de Marina se mete en medio de la inundación para rescatar a dos perros Crédito: X @SEMAR_mx

El video producido por la Secretaría de Marina estuvo acompañado por el mensaje: “¡Para nosotros, cada vida cuenta! Seguiremos trabajando incansablemente #ParaServirAMéxico, protegiendo a quienes más lo necesitan”, destacando la labor de las Fuerzas Armadas y las acciones de rescate no sólo para personas, sino también para los animales en peligro.

La publicación tuvo en su mayoría reacciones positivas en redes sociales, donde los usuarios valoraron el trabajo realizado por los marinos durante uno de los episodios de lluvias más severos en los últimos años.

Cabe destacar, la institución de Marina no dijo en qué parte de la república fue realizado el rescate de este par de perros. Tampoco dio detalles del estado de salud de los mismos ni si estaban actualmente recibiendo atención médica o si serían puestos en adopción en caso de que no se localice a sus dueños.

Fallecidos y desaparecidos por lluvias, según Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum reportó 70 fallecidos y 72 desaparecidos por las lluvias en cinco estados, con Veracruz, Hidalgo y Puebla entre los más afectados. (Crédito: Gobierno de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó en conferencia de prensa que, hasta la mañana del 16 de octubre, la cifra oficial de víctimas mortales ascendió a 70 personas en cinco estados. Los fallecimientos se distribuyen en 30 casos en Veracruz, 21 en Hidalgo, 18 en Puebla y uno en Querétaro.

Además, Sheinbaum precisó que “lamentablemente son 72 personas no localizadas”, en referencia a quienes permanecen desaparecidos tras la emergencia. La mandataria puntualizó que la Comisión de Víctimas y la Comisión de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación continúan las labores de localización en las regiones afectadas.

La funcionaria subrayó la importancia de consultar información actualizada sobre la situación de zonas y caminos en el micrositio oficial: www.gob.mx/reporteporlluvias/carreteras-index, que compila datos de las dependencias federales.