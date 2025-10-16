México

Restaurante “El Atracadero” se desprende del malecón de Tuxpan y es hallado 573 kilómetros mar adentro

Luego de recorrer el litoral veracruzano tras las inundaciones del río Tuxpan, la estructura fue asegurada en Alvarado para evitar riesgos en la navegación

Por Andrés García S.

Luego de ser arrastrado por la corriente el 10 de octubre, "El Atracadero" fue hallado mar adentro, dividido en dos partes. (Crédito: X | @MaTere_Mendoza)

El paso de las recientes lluvias en el norte de Veracruz provocó una serie de inundaciones que alteraron el curso de los ríos y causaron daños materiales en varios municipios. Uno de los hechos más inusuales fue el desplazamiento del restaurante flotante “El Atracadero”, un establecimiento emblemático de Tuxpan, que fue arrastrado por la corriente hasta las costas del sur del estado.

La Secretaría de Marina (Semar) confirmó que la estructura, dividida en dos módulos, se soltó del malecón del puerto de Tuxpan tras el desborde del río el 10 de octubre. La fuerza del agua, alimentada por el afluente del Pantepec, condujo el inmueble a través del litoral veracruzano, donde fue avistado por pescadores y, posteriormente, asegurado por personal naval.

El recorrido de “El Atracadero” abarcó más de 573 kilómetros desde su punto de origen hasta las playas de Tatahuicapan, en la región de Los Tuxtlas. Para dimensionar el trayecto, el mismo recorrido por carretera equivale a casi ocho horas y media de viaje.

La Semar, a través de la Capitanía de Puerto, solicitó que la estructura fuera amarrada y trasladada a las instalaciones de la naviera Los Pinolillos, en Alvarado, con el propósito de prevenir accidentes con embarcaciones menores que transitan la zona. En videos difundidos en redes sociales se observa a una embarcación tipo remolque arrastrando el módulo principal, que correspondía al área de cocina y baños del restaurante.

El restaurante fue arrastrado por la corriente hasta las costas del sur del estado. Crédito: X | @Cesar_Ache_

El otro módulo, correspondiente a la sección de mesas y barra, fue visto posteriormente cerca de los arrecifes de Tatahuicapan. Las imágenes captadas por pescadores locales muestran parte de la estructura flotando mar adentro. En las grabaciones se escucha a los hombres especular sobre el origen de la “casa flotante”, inicialmente creyendo que provenía de Poza Rica, otro municipio afectado por las inundaciones, hasta que se confirmó que pertenecía a Tuxpan.

El restaurante, un referente social y gastronómico

“El Atracadero” había dejado de operar desde hacía algún tiempo, aunque seguía siendo un punto de referencia local sobre el boulevard Reyes Heroles. Fundado en 1979, fue durante décadas un espacio representativo de la vida social y gastronómica del norte veracruzano, reconocido por sus platillos de mariscos y su vista al río.

El desplazamiento del restaurante, convertido en un episodio viral por la circulación de videos y memes, refleja el alcance de los daños provocados por el desborde de los ríos Tuxpan, Cazones y Pantepec. Los fenómenos meteorológicos que originaron el crecimiento de estos afluentes dejaron afectaciones severas en viviendas, caminos y comercios.

Hasta el momento, las autoridades locales no han informado si la estructura podrá ser recuperada ni el destino final que se dará a los restos del inmueble.

