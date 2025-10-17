México

Internas hacen transmisión en vivo dentro de penal de Tijuana, director ya fue destituido

En conferencia de prensa la gobernadora del estado, Marina del Pilar, aseguró que la señal del aparato no fue interrumpida por la tecnología con la que contaban

Por Guadalupe Fuentes

Guardar

La difusión de un video en el que tres internas del Centro de Reinserción Social (Cereso) de La Mesa en Tijuana, Baja California, transmitieron en vivo desde el interior de su celda, ha desencadenado una investigación oficial que llevó a la destitución del director del penal, según confirmaron la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y el secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas durante una conferencia de prensa.

En el video, cuya duración es de 8 minutos con 40 segundos, se puede observar a las internas compartir detalles de su vida cotidiana y exhibir la comida que reciben.

Durante la transmisión, las mujeres se presentan y bromean entre sí, además de revelar el tiempo que llevan privadas de libertad. Entre los comentarios que se escuchan destacan:

“Aquí en el penal de La Mesa. Soy la Brisa de Buenos Aires, manden el dinero”, “Aquí en el penal de La Mesa, cuatro años”, “Cuatro meses y qué verguiza me ha dado la cárcel”.

En un momento del video, una de las reclusas muestra a la cámara un recipiente con alimentos y afirma: “Para que vean lo que comemos: destapa el tupper. Mira: es la comida del año 2025, wey. Esta es la deliciosa, rica, suculenta comida del penal La Mesa”.

Por otra parte, las internas solicitaron a la audiencia no preguntar por los delitos cometidos ni por sus expedientes, y mencionaron: “Vienen por homicidio calificado. ‘Mientras tanto en el Cereso’. Que manden dinero, todos por favor”.

El portal Sin Censura BC señaló que el video fue grabado el pasado 7 de agosto de este año. Además, aseguraron que tras la difusión pública de las imágenes, se informó que las tres mujeres fueron golpeadas, separadas en distintas áreas del penal y se les negó el acceso a sus abogados.

Marina del Pilar habló sobre reclusas que hicieron transmisión desde penal

La mandataria estatal aseguró que
La mandataria estatal aseguró que ya se encuentran investigando los hechos y actualizarán la tecnología que usa el penal (FOTO: OMAR MARTÍNEZ / CUARTOSCURO.COM)

Luego de que el caso tomara mayor fuerza, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y el secretario general Alfredo Álvarez Cárdenas confirmaron la autenticidad de la transmisión y detallaron que, al conocer el caso, iniciaron una investigación formal.

Como parte de las acciones inmediatas, el director titular del penal fue separado de su cargo y su identidad no fue revelada. “Se separó del cargo hace aproximadamente tres semanas, al director titular de ese penal, y las investigaciones que está haciendo la Secretaría Anticorrupción van muy avanzadas. Seguramente en las próximas semanas tendremos alguna información”, declaró Álvarez Cárdenas.

La gobernadora de Baja California dio a conocer la destitución del Director del penal La Mesa. Crédito: Marina del Pilar

Respecto a la presencia de inhibidores de señal en el penal, la mandataria estatal explicó que los dispositivos existentes están siendo reemplazados por tecnología más moderna.

“Esos aparatos con los que contaban, digamos que la tecnología ha ido avanzando. El 5G ya no lo inhibe el aparato que se tenía”, afirmó Ávila Olmeda

Finalmente, el secretario general de Gobierno justificó que la administración actual recibió los centros penitenciarios con un rezago administrativo y de seguridad, por lo que ese sería un motivo por el que las internas tendrían acceso a un celular.

Temas Relacionados

TijuanaPenal La MesaInternasNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

La polémica publicación de Isaías Violante rumbo al enfrentamiento entre América y Cruz Azul

El mediocampista mexicano se perderá el “Clásico Joven” debido a una lesión que sufrió durante el partido contra Chivas

La polémica publicación de Isaías

AICM: estos son los vuelos cancelados y demorados de este jueves

Si tomarás un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta información es de tu interés

AICM: estos son los vuelos

Así puedes realizar tu queja en línea si no respetaron tu tarifa especial para personas afiliadas al INAPAM

Adultos mayores con credencial vigente pueden reportar irregularidades en descuentos otorgados por transporte o comercios

Así puedes realizar tu queja

Durante protesta, CNTE amenaza con paros durante actividades del Mundial de Futbol en 2026

Representantes de las secciones 9, 10, 11 y 60 del magisterio expusieron que de no haber avances se interrumpirían las actividades de la Copa del Mundo

Durante protesta, CNTE amenaza con

La Granja VIP: Pati Chapoy se declara ‘Team La Bea’ y pide al público que vote

La comediante sorprendió al público y a los conductores de Ventaneando, quienes no dudaron en pedir votos para que siga en el reality

La Granja VIP: Pati Chapoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de CDMX analizará casos

Fiscalía de CDMX analizará casos en los que trabajaba el abogado David Cohen para esclarecer su asesinato

Dan de alta y detienen a Héctor “N”, presunto implicado en el asesinato del abogado David Cohen en CDMX

Enfrentamiento entre elementos de seguridad y civiles armados deja dos agresores abatidos en Michoacán

Jornada violenta en Sonora deja 7 personas asesinadas, van cuatro detenidos con armamento de uso del Ejército

Ejército asegura 120 garrafones de metanfetamina líquida escondida en contenedores de líquidos limpiadores en Sonora

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: Pati Chapoy

La Granja VIP: Pati Chapoy se declara ‘Team La Bea’ y pide al público que vote

Abelito afirma que incidente en teatro Xola casi le cuesta la vida y lanza fuerte petición: “Estaba bien nervioso”

La razón por la que aseguran que La Granja VIP tiene el éxito que no tuvo La Casa de los Famosos México

La Granja VIP en vivo: Alfredo Adame, La Bea, Eleazar Gómez y César Doroteo pelearán por la salvación la tarde de hoy 16 de octubre

Flor Rubio es criticada en redes sociales tras asegurar que Eleazar Gómez “ya pagó su deuda”

DEPORTES

La polémica publicación de Isaías

La polémica publicación de Isaías Violante rumbo al enfrentamiento entre América y Cruz Azul

Vicente Sánchez revela que desea volver a dirigir a Cruz Azul: “Ojalá se dé”

Isaac Alarcón regresa a los 49ers: fue cortado y recontratado en menos de 24 horas

Chivas retira jersey de Omar Bravo del museo tras acusaciones por abuso sexual infantil

Monterrey vs Pumas, IA revela al ganador del partido