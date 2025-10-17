Internas hacen transmisión en vivo dentro de penal de Tijuana, director ya fue destituido

La difusión de un video en el que tres internas del Centro de Reinserción Social (Cereso) de La Mesa en Tijuana, Baja California, transmitieron en vivo desde el interior de su celda, ha desencadenado una investigación oficial que llevó a la destitución del director del penal, según confirmaron la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y el secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas durante una conferencia de prensa.

En el video, cuya duración es de 8 minutos con 40 segundos, se puede observar a las internas compartir detalles de su vida cotidiana y exhibir la comida que reciben.

Durante la transmisión, las mujeres se presentan y bromean entre sí, además de revelar el tiempo que llevan privadas de libertad. Entre los comentarios que se escuchan destacan:

“Aquí en el penal de La Mesa. Soy la Brisa de Buenos Aires, manden el dinero”, “Aquí en el penal de La Mesa, cuatro años”, “Cuatro meses y qué verguiza me ha dado la cárcel”.

En un momento del video, una de las reclusas muestra a la cámara un recipiente con alimentos y afirma: “Para que vean lo que comemos: destapa el tupper. Mira: es la comida del año 2025, wey. Esta es la deliciosa, rica, suculenta comida del penal La Mesa”.

Por otra parte, las internas solicitaron a la audiencia no preguntar por los delitos cometidos ni por sus expedientes, y mencionaron: “Vienen por homicidio calificado. ‘Mientras tanto en el Cereso’. Que manden dinero, todos por favor”.

El portal Sin Censura BC señaló que el video fue grabado el pasado 7 de agosto de este año. Además, aseguraron que tras la difusión pública de las imágenes, se informó que las tres mujeres fueron golpeadas, separadas en distintas áreas del penal y se les negó el acceso a sus abogados.

Marina del Pilar habló sobre reclusas que hicieron transmisión desde penal

La mandataria estatal aseguró que ya se encuentran investigando los hechos y actualizarán la tecnología que usa el penal

Luego de que el caso tomara mayor fuerza, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y el secretario general Alfredo Álvarez Cárdenas confirmaron la autenticidad de la transmisión y detallaron que, al conocer el caso, iniciaron una investigación formal.

Como parte de las acciones inmediatas, el director titular del penal fue separado de su cargo y su identidad no fue revelada. “Se separó del cargo hace aproximadamente tres semanas, al director titular de ese penal, y las investigaciones que está haciendo la Secretaría Anticorrupción van muy avanzadas. Seguramente en las próximas semanas tendremos alguna información”, declaró Álvarez Cárdenas.

La gobernadora de Baja California dio a conocer la destitución del Director del penal La Mesa.

Respecto a la presencia de inhibidores de señal en el penal, la mandataria estatal explicó que los dispositivos existentes están siendo reemplazados por tecnología más moderna.

“Esos aparatos con los que contaban, digamos que la tecnología ha ido avanzando. El 5G ya no lo inhibe el aparato que se tenía”, afirmó Ávila Olmeda

Finalmente, el secretario general de Gobierno justificó que la administración actual recibió los centros penitenciarios con un rezago administrativo y de seguridad, por lo que ese sería un motivo por el que las internas tendrían acceso a un celular.