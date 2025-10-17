Hombre intenta refugiarse en Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa, durante ataque armado: dos personas resultaron heridas

Foto: Facebook / Ayuntamiento de Navolato

Un hombre intentó refugiarse en las instalaciones del Ayuntamiento del Municipio de Navolato, Sinaloa, durante un ataque armado registrado la tarde de este jueves.

De acuerdo con medios locales, los hechos ocurrieron alrededor de las 13:20 horas cuando sujetos armados dispararon en contra el hombre en las inmediaciones, por lo que de inmediato se dirigió al Ayuntamiento para intentar resguardarse.

Los agresores siguieron al hombre y dispararon en repetidas ocasiones, lo que le provocó heridas.

El medio Luz Noticias informó que en el patio del Palacio Municipal se registró una balacera que también dejó como resultado dos personas lesionadas, quienes fueron identificadas como un trabajador del Ayuntamiento y una joven estudiante que pasaba por el sitio.

De acuerdo con Los Noticieristas, la estudiante fue identificada como Samira “N” de 14 años de edad, y el trabajador como Paul “N”, de 28 años, mientras que el hombre que huyó de la agresión es Eliazer Abisair “N”, de 21 años de edad.

Policías y soldados revisan a conductores en un control de seguridad en Culiacán, en el estado de Sinaloa, México, el miércoles 26 de febrero de 2025. (AP Foto/Fernando Llano)

Más tarde, se informó que el primer hombre agredido falleció en el hospital debido a las heridas causadas por los proyectiles de arma de fuego.

Por su parte, las dos personas que resultaron heridas se mantienen recibiendo atención médica luego del ataque armado.

Ayuntamiento de Navolato se pronuncia tras agresión

Por su parte, el Ayuntamiento de Navolato informó que el hecho ocurrió en la entrada en la entrada principal del Palacio Municipal, el cual requirió que las instalaciones fueran evacuadas para que se realizaran las diligencias pertinentes.

“El H. Ayuntamiento de Navolato informa que este jueves se registró un lamentable suceso en la entrada del Palacio Municipal. Por protocolo, se evacuaron las instalaciones para que las autoridades competentes realizaran las diligencias correspondientes”, detalló en un comunicado.

Además, el Ayuntamiento aclaró que no se trató de una agresión dirigida contra el personal que labora en el lugar, por lo que se espera que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa sea quien determine cómo se efectuaron los hechos.

“Se aclara que no se trató de un hecho dirigido contra el personal ni las instalaciones, y serán las autoridades de seguridad, quienes emitan las declaraciones oficiales correspondientes”, señaló.

Foto: Facebook / Ayuntamiento de Navolato

Estos hechos ocurrieron horas antes de que se reportara un segundo enfrentamiento en el poblado de Agua Blanca, en la sindicatura de Tepuche en Sinaloa, que dejó como saldo un elemento de la Guardia Nacional (GN) herido.

De acuerdo con medios locales, cerca de las 14:00 horas los agentes realizaban recorridos de vigilancia cuando un grupo armado los agredió a tiros.

Como resultado del ataque un elemento resultó lesionado por impacto de arma de fuego, por lo que fue trasladado a un hospital.

Un primer hecho ocurrió alrededor de las 06:00 horas de este jueves en la misma sindicatura, en el que elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional se enfrentaron en contra de civiles armados.

Este ataque dejó como saldó un militar de alto rango de las Fuerzas Especiales fallecido, identificado como Jesús O. B., que era conocido como “El Nocturno”.