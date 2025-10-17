Enfrentamiento entre civiles armados y policías de Chihuahua deja cuatro muertos

Agentes estatales de Chihuahua mantienen operativos de vigilancia con fuerzas federales. (SSP Chihuahua)

La Secretaría de Seguridad Pública estatal de Chihuahua confirmó el enfrentamiento entre elementos de seguridad del equipo Swat y civiles armados, en el municipio de Flores Magón, que resultó en la muerte de cuatro sujetos.

De acuerdo al vocero de la institución, Jorge Armendáriz, los hechos ocurrieron en una zona conocida como “El Dame”, y se registraron luego de que se observara un retén compuesto por civiles armados, que según medios locales, pertenecen al grupo delictivo “La línea”.

La reacción de los agresores fue inmediata, pues al ver a los oficiales abrieron fuego contra ellos, mismos que respondieron a la agresión con más disparos.

El intercambio siguió hasta que los elementos de seguridad pudieron controlar la situación. Finalmente, no se reportaran lesionados entre los integrantes de la corporación estatal, pero el saldo de los otros sujetos fue de cuatro muertos.

Tres de ellos vestían uniforme tipo camuflado, mientras que el cuarto portaba vestimenta azul. En el sitio, las autoridades aseguraron cuatro armas largas y tres armas cortas, además de constatar daños materiales en dos unidades oficiales, las cuales presentaban impactos de proyectil de arma de fuego.

Actualmente, la zona permanece asegurada y bajo resguardo de las fuerzas estatales, mientras se mantiene la coordinación con las autoridades ministeriales para la realización de las diligencias correspondientes.

Además se informó que las indagaciones continuarán con el objetivo de determinar la identidad de los civiles abatidos y establecer su posible relación con grupos criminales que operan en la región.

Este ataque es registrado luego de que este jueves se diera a conocer del enfrentamiento entre grupos criminales que duró cerca de siete horas.

Enfrentamiento armado en Chihuahua deja varios vehículos incendiados

Célula BOI despliega operativo conjunto en Chihuahua tras reportes de detonaciones de arma de fuego. Credito: FGE

El operativo de seguridad se activó tras un aviso sobre presuntas actividades violentas en el municipio serrano, lo que llevó a la Base de Operación Interinstitucional (BOI) a desplegar un dispositivo conjunto la mañana del 16 de octubre.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), en coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, acudieron al lugar conocido como La Virgen, ubicado en el kilómetro 01 de la carretera Guachochi-Parral.

En ese punto, las fuerzas de seguridad localizaron dos vehículos con daños severos provocados por el fuego: una camioneta GMC Escalade y una pick up Ford Lobo, modelo aproximado 2003.Además, en la misma escena se aseguraron una Chevrolet Tahoe modelo 2002, color guinda, y una Mercury Villager modelo 1997, color azul, ambas con impactos de proyectil de arma de fuego y numerosos casquillos percutidos.

Cuatro vehículos quedaron bajo resguardo de las autoridades, dos de ellos con daños por incendio y los cuatro con signos de ataque armado. No se reportaron personas detenidas tras la inspección en el área, de acuerdo con el reporte oficial.

Por otra parte, fuentes locales indicaron que el enfrentamiento habría involucrado al Cártel de Sinaloa y a sicarios de La Línea, así como la posible participación de Los Reyes y Los Cheyenes, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado la identidad de los grupos implicados.