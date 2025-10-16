México

Arde Chihuahua: Guardia Nacional halla 4 vehículos incendiados tras siete horas de enfrentamiento entre narcos

La célula BOI desplegó un operativo conjunto en el que encontró múltiples casquillos percutidos en Guachochi

Por Fabián Sosa

Célula BOI despliega operativo conjunto
Célula BOI despliega operativo conjunto en Chihuahua tras reportes de detonaciones de arma de fuego. (FGE Chihuahua)

Tras un reporte de detonaciones de arma de fuego en La Virgen, en Guachochi, en el estado de Chihuahua, diferentes entidades que integran la Base de Operación Interinstitucional (BOI) desplegaron un operativo la mañana de este 16 de octubre de 2025.

El dispositivo de seguridad se puso en marcha luego del aviso recibido sobre presuntas actividades violentas en ese municipio de la sierra.

Personal de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), en coordinación con elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, acudió al lugar conocido como La Virgen, ubicado sobre el kilómetro 01 de la carretera Guachochi-Parral.

Los vehículos incendiados

El enfrentamiento presuntamente duró siete
El enfrentamiento presuntamente duró siete horas. (FGE Chihuahua)

En el sitio localizaron dos vehículos con daños severos provocados por el fuego. Los autos incendiados corresponden a una camioneta GMC Escalade y una pick up Ford Lobo, modelo aproximado 2003.

En el mismo punto, las fuerzas de seguridad aseguraron una Chevrolet Tahoe, modelo 2002, color guinda, y una Mercury Villager, modelo 1997, color azul, ambas con impactos de proyectil de arma de fuego y varios casquillos percutidos en la escena.

El Ministerio Público de Guachochi tomó control de las investigaciones, mientras las corporaciones mantienen el despliegue operativo en la zona para ubicar a los probables responsables y garantizar la seguridad de la población.

Cuatro vehículos quedaron a resguardo de las autoridades, dos de ellos con daños por incendio y los cuatro con signos de ataque armado. Según el reporte oficial, no se registraron personas detenidas tras la inspección en el área.

De acuerdo con información proporcionada este jueves, el operativo se mantendrá vigente hasta que concluyan las diligencias del Ministerio Público y se descarte cualquier riesgo adicional para los habitantes de Guachochi.

La disputa según medios locales

Hasta el momento se desconoce
Hasta el momento se desconoce a qué grupo delictivo pertenecian las personas que se enfrentaron en Guachochi. (FGE Chihuahua)

De acuerdo con información publicada por medios locales, ocurrió un enfrentamiento con armas de fuego entre las 22:00 y las 23:00 horas de la noche del pasado miércoles 15 de octubre de 2025 hasta las primeras horas de este jueves, aproximadamente a las 5:00 horas.

Los pobladores de la zona reportaron la instalación de narco retenes, así como el corte de la señal telefónica y un vehículo fue calcinado en una de las avenidas principales.

De manera extraoficial, fuentes locales señalan que presuntamente el enfrentamiento se libró entre el Cartel de Sinaloa y sicarios de La Línea.

Otros medios relacionan estos hechos con Los Reyes y Los Cheyenes pero hasta el momento, las autoridades no han informado de qué grupos se trata.

Durante varias horas, vecinos de la zona reportaron a El diario fuertes detonaciones de armas de fuego, además de explosiones en distintos sectores de la ciudad, por lo que las familias procedieron a resguardarse en sus hogares ante el temor de ser alcanzadas por los proyectiles.

Otros testigos, según la misma fuente, señalaron que los tiroteos se extendieron por múltiples colonias y que se observaron camionetas con hombres armados circulando por las calles principales.

