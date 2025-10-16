México

Recuerdan filtración de llamada telefónica entre Sergio Mayer Mori y su ex Natalia Subtil

El integrante de “La Granja” sigue dando de qué hablar

Por Ignacio Izquierdo

Natalia Subtil se embarazó de
Natalia Subtil se embarazó de Sergio Mayer Mori cuando ella tenía 28 años y él 17; historia genera indignación en redes (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

La atención del público en La Granja VIP se ha centrado en las dinámicas y personalidades de los participantes, destacando especialmente el papel que ha jugado Sergio Mayer Mori en estos primeros días de la competencia. Tv Azteca ha visto cómo el programa se posiciona entre lo más comentado en redes sociales durante su primera semana de emisiones, con la audiencia generando memes y reacciones que han circulado ampliamente, situando constantemente a varios granjeros en tendencias digitales.

El hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori no solo ha revelado detalles personales sobre su vida frente a las cámaras, sino que además logró ocupar el rol de “capataz”, función que le brindó mayor visibilidad y protagonismo dentro del formato.

La polémica ya comenzó en La Granja. (TikTok/@legion.mayercamil)

Por supuesto, el joven habló de la polémica de su vida: el noviazgo con Natalia Subtil cuando él era menor de edad y las luchas de poder que tuvieron cuando se convirtieron en padres. Debido al éxito de La Granja y de Sergio Mayer Mori, los fans revivieron la llamada telefónica entre los dos que se filtró hace algunos años.

En el audio se escucha que Natalia le reclama Mayer Mori su falta de apoyo económico para los estudios de su hija; sin embargo, él se defiende diciendo que no sólo le dio dinero para una colegiatura nada barata, sino también una camioneta. Además, el actual participante de La Granja le reclamó por no llevar a la joven a la escuela.

Sergio Mayer Mori enamoró a Manelyk

A pesar de gozar de
A pesar de gozar de comodidades por ser capataz, el modelo expresó su molestia por el incumplimiento de una cláusula en su acuerdo legal. (Captura de pantalla, Disney+)

En los últimos días, la influencia del joven concursante ha alcanzado tal magnitud que usuarios lo han bautizado como “El novio de México”, e incluso han llegado a comparar su popularidad con la de Aldo de Nigris, reciente ganador de La Casa de los Famosos México.

El impacto mediático de Mayer Mori no se limita a la percepción del público. Manelyk, reconocida influencer y ex participante de La Casa de los Famosos, manifestó abiertamente su interés por el concursante durante una transmisión en vivo.

En ese espacio, la también ex habitante del reality expresó: “Creo que estoy enamorada de Sergio Mayer. O sea qué pedo con ese niño. ¿Cuántos años tiene? ¿Por qué no entré a La Granja?”.

El ascenso de Sergio Mayer Mori en la preferencia del público se ha visto impulsado por su actitud franca y la transparencia con la que ha abordado su participación en el reality de TV Azteca. Durante una de las emisiones, el hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori reveló que, antes de aceptar su ingreso a La Granja VIP, recibió ofertas económicas de hasta el triple para sumarse a otros programas de telerrealidad. No obstante, optó por este proyecto motivado por razones personales, afirmando: “trabajar su humildad”.

