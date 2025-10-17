México

Aumento de la Pensión IMSS 2025: ¿Quiénes reciben hasta 45% extra según Ley 73?

Te decimos quiénes califican, los requisitos y cómo realizar el trámite para acceder a este beneficio

Por Lorna Huitrón

Te decimos quiénes califican, los requisitos y cómo realizar el trámite para acceder a este beneficio

¡Buenas noticias para los pensionados del IMSS! En noviembre de 2025, ciertos jubilados inscritos bajo la Ley del Seguro Social de 1973 (Ley 73) podrán recibir un incremento de hasta el 45 por ciento en su pensión mensual, gracias a las asignaciones familiares que reconoce la ley.

Este beneficio no es automático, por lo que es fundamental conocer los requisitos y realizar los trámites correspondientes.

¿Quiénes pueden recibir el aumento del 45 por ciento?

El aumento aplica únicamente a los pensionados que:

  • Están registrados bajo el Régimen de la Ley del Seguro Social de 1973.
  • Reciben pensión por cesantía en edad avanzada, vejez o invalidez.
  • Tienen familiares dependientes económicamente, como hijos menores de 16 años, cónyuge o padres, o hijos hasta 25 años si continúan sus estudios en el Sistema Educativo Nacional.
Los pensionados del IMSS bajo la Ley 73 podrán obtener un aumento de hasta el 45% en su pensión mensual

El incremento se calcula con base en los artículos 164 y 166 de la LSS 73 y los artículos 138 y 140 de la LSS 97, que establecen porcentajes adicionales según la relación familiar:

  • 15 por ciento extra si el pensionado tiene cónyuge o concubina a su cargo.
  • 10 por ciento por cada hijo dependiente menor de edad o estudiante.
  • 10 por ciento por cada padre o madre que dependa económicamente del pensionado.

Requisitos y documentación necesaria

Para acceder al aumento de pensión, los beneficiarios deben acreditar la dependencia económica de sus familiares y presentar la documentación correspondiente:

  • Identificación oficial vigente (INE o ADIMS).
  • Comprobante de domicilio reciente (máximo tres meses).
  • CURP impresa del pensionado y de los dependientes.
  • Actas de nacimiento o adopción de los dependientes.
  • Constancia judicial o documento oficial que acredite la dependencia económica.

Además, es imprescindible tener los datos actualizados en el sistema del IMSS y realizar el trámite de asignaciones familiares si aún no se ha completado.

Los pensionados del IMSS bajo la Ley 73 podrán obtener un aumento de hasta el 45% en su pensión mensual

Fecha de depósito y consulta del aumento

El IMSS informó que el depósito del aumento estará disponible desde el 1 de noviembre de 2025, sumándose al pago mensual regular de la pensión. Para confirmar si se recibirá este beneficio, los derechohabientes pueden:

  • Consultar su estatus en el portal oficial del IMSS.
  • Acudir directamente a su clínica o delegación.
  • Llamar al número de atención a derechohabientes.

Este aumento representa un alivio económico importante para los pensionados con familiares a su cargo, reforzando la seguridad financiera y mejorando la calidad de vida de los beneficiarios. Mantenerse informado y cumplir con los requisitos es clave para aprovechar este beneficio plenamente.

