Ataque contra policías municipales deja dos elementos muertos y cuatro agresores detenidos en Culiacán, Sinaloa

Dos agentes murieron durante el intercambio de disparos. (Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal Culiacán)

Un ataque a tiros en contra de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, Sinaloa, se registró la tarde de este viernes, en la que dos agentes fueron asesinados.

De acuerdo con medios locales, los uniformados realizaban recorridos de patrullaje a bordo de una unidad oficial en el cruce de las calles Antonio Ruíz y Pedro de Tovar de la colonia San Rafael, cuando fueron atacados por un grupo de civiles armados que se trasladaban a bordo de un vehículo.

Ante los hechos, elementos de seguridad se desplazaron al sitio para lograr la contención del ataque y detener a los agresores.

Luego del enfrentamiento, los sujetos se dieron a la fuga en una camioneta y fueron ubicados por los elementos desplegados, lo que generó una persecución a balazos.

Los Noticieristas informó que los sujetos abandonaron la camioneta en la que se desplazaban para posteriormente robar otro vehículo, en el que continuaron la huida.

Los agentes realizaban recorridos de seguridad. (Imagen ilustrativa/Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal Culiacán)

Fue hasta el centro de la ciudad de Culiacán que los agentes le dieron alcance a los agresores, en el que se logró la detención de cuatro civiles.

Dos elementos fueron asesinados

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Sinaloa, informó que el ataque ocurrió contra elementos de la Dirección de Vialidad de la Policía Municipal, la cual dejó como resultado el asesinato de dos agentes.

Además, detalló que elementos del Grupo Interinstitucional llevaron a cabo la búsqueda de los agresores por tierra y con el uso de un helicóptero, logrando ubicarlos y detenerlos.

A los sujetos les fueron aseguradas armas largas y un vehículo, para posteriormente ser puestos a disposición del agente del Ministerio Público para que realice las investigaciones correspondientes y determine su situación jurídica.

Secretaría de Seguridad y Tránsito lamenta fallecimiento

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal lamentó el ataque contra sus elementos, identificados como Luis Alberto Morán Ramírez e Iris Irene Félix Acosta.

En un comunicado en redes sociales, detalló que ambos agentes pertenecían a la Unidad de Vialidad y Tránsito.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a sus familiares, amigos y compañeros de corporación. Su vocación de servicio, compromiso y valor permanecerán como ejemplo en nuestra institución”, detalló.

Foto: Facebook / Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

Estos hechos ocurren en medio de la ola de violencia que viven los habitantes de Sinaloa por la disputa que mantienen las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa desde el 9 de septiembre de 2024.

Desde esa fecha, el estado registra hechos violentos, enfrentamientos, asesinatos y desapariciones casi de manera diaria, lo que ha provocado el desplazamiento de más de mil personas.