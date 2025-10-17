México

Ataque contra policías municipales deja dos elementos muertos y cuatro agresores detenidos en Culiacán, Sinaloa

La agresión culminó en una persecución en la que los sujetos fueron capturados con armas

Por Ale Huitron

Guardar
Dos agentes murieron durante el
Dos agentes murieron durante el intercambio de disparos. (Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal Culiacán)

Un ataque a tiros en contra de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, Sinaloa, se registró la tarde de este viernes, en la que dos agentes fueron asesinados.

De acuerdo con medios locales, los uniformados realizaban recorridos de patrullaje a bordo de una unidad oficial en el cruce de las calles Antonio Ruíz y Pedro de Tovar de la colonia San Rafael, cuando fueron atacados por un grupo de civiles armados que se trasladaban a bordo de un vehículo.

Ante los hechos, elementos de seguridad se desplazaron al sitio para lograr la contención del ataque y detener a los agresores.

Luego del enfrentamiento, los sujetos se dieron a la fuga en una camioneta y fueron ubicados por los elementos desplegados, lo que generó una persecución a balazos.

Los Noticieristas informó que los sujetos abandonaron la camioneta en la que se desplazaban para posteriormente robar otro vehículo, en el que continuaron la huida.

Los agentes realizaban recorridos de
Los agentes realizaban recorridos de seguridad. (Imagen ilustrativa/Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal Culiacán)

Fue hasta el centro de la ciudad de Culiacán que los agentes le dieron alcance a los agresores, en el que se logró la detención de cuatro civiles.

Dos elementos fueron asesinados

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Sinaloa, informó que el ataque ocurrió contra elementos de la Dirección de Vialidad de la Policía Municipal, la cual dejó como resultado el asesinato de dos agentes.

Además, detalló que elementos del Grupo Interinstitucional llevaron a cabo la búsqueda de los agresores por tierra y con el uso de un helicóptero, logrando ubicarlos y detenerlos.

A los sujetos les fueron aseguradas armas largas y un vehículo, para posteriormente ser puestos a disposición del agente del Ministerio Público para que realice las investigaciones correspondientes y determine su situación jurídica.

Secretaría de Seguridad y Tránsito lamenta fallecimiento

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal lamentó el ataque contra sus elementos, identificados como Luis Alberto Morán Ramírez e Iris Irene Félix Acosta.

En un comunicado en redes sociales, detalló que ambos agentes pertenecían a la Unidad de Vialidad y Tránsito.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a sus familiares, amigos y compañeros de corporación. Su vocación de servicio, compromiso y valor permanecerán como ejemplo en nuestra institución”, detalló.

Foto: Facebook / Secretaría de
Foto: Facebook / Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

Estos hechos ocurren en medio de la ola de violencia que viven los habitantes de Sinaloa por la disputa que mantienen las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa desde el 9 de septiembre de 2024.

Desde esa fecha, el estado registra hechos violentos, enfrentamientos, asesinatos y desapariciones casi de manera diaria, lo que ha provocado el desplazamiento de más de mil personas.

Temas Relacionados

Ataque armadoCuliacánSinaloaPolicías municipales asesinadosNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

La Granja VIP EN VIVO: Eleazar Gómez traicionará a uno de sus compañeros la tarde de hoy 17 de octubre

Sigue a los granjeros minuto a minuto en el reality show: Alfredo Adame, La Bea y César Doroteo permanecen en riesgo de eliminación

La Granja VIP EN VIVO:

Héctor Moreno dice adiós, el histórico defensor mexicano se retira del fútbol

El zaguero mexicano cierra su ciclo en las canchas tras una trayectoria marcada por entrega, liderazgo y constancia

Héctor Moreno dice adiós, el

Cómo preparar un licuado de cacahuate con piña para ganar masa muscular y volverse más fuerte

Este batido es delicioso y contiene nutrientes muy buenos para la recuperación del cuerpo

Cómo preparar un licuado de

Temblor en Chiapas: se registra sismo de 4.1 en Cintalapa

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Temblor en Chiapas: se registra

José Ramiro López Obrador defiende compra de 13 ranchos: “Los fui comprando poco a poco”

El hermano de Andrés Manuel López Obrador justificó la compra debido a que se trata de “propiedades pequeñas”

José Ramiro López Obrador defiende
MÁS NOTICIAS

NARCO

Riña en el penal de

Riña en el penal de Aguaruto, Sinaloa dejó un interno muerto y tres lesionados

Vanessa Gurrola, modelo detenida en EEUU, fue boletinada por presuntos nexos con Los Chapitos en Sinaloa

Guardia Nacional destruye cerca de 14 mil 600 metros cuadrados al ser plantíos de marihuana en Jalisco

Desmantelan red de drogas en España operada por traficantes mexicanos y colombianos

Caen dos del Cártel de Tláhuac en predio de Iztapalapa donde se empacaban cantidades millonarias de droga

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP EN VIVO:

La Granja VIP EN VIVO: Eleazar Gómez traicionará a uno de sus compañeros la tarde de hoy 17 de octubre

Belinda sigue triunfando en ‘Mentiras el musical’ mientras Lupillo Rivera emprende acciones legales en su contra

Comparan a Sergio Mayer Mori con “Rubí”, el personaje que inmortalizó su madre: “Es un descarado”

Fans proponen a este conductor como reemplazo de Adal Ramones, tras errores en La Granja VIP

Paty Sirvent presenta al nuevo elenco de Jeans tras conflicto con JNS

DEPORTES

Héctor Moreno dice adiós, el

Héctor Moreno dice adiós, el histórico defensor mexicano se retira del fútbol

Promotor de Hamzah Sheeraz asegura cambio de planes tras la derrota de Canelo Álvarez: “Dejemos que se opere”

¿Quién transmitirá el Mundial Sub-17 femenil en México?

Faitelson reacciona a la posición de México en la última actualización del ranking de FIFA: “¿A quién quieren engañar?“

América vs Cruz Azul, IA revela al ganador del clásico joven