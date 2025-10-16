Quién es el primer eliminado de La Granja VIP, según encuesta

El domingo 19 de octubre se llevará a cabo la primera gala de eliminación de La Granja VIP y un granjero o granjera abandonará la competencia por decisión del público.
Los nominados son: Alfredo Adame, César Doroteo, Eleazar Gómez y La Bea.
Sin embargo, alguno de ellos saldrá de la placa de nominados previo a la gala de eliminación por la Salvación y otro podría ser reemplazado en la noche de Traición.
¿Quién es el primer eliminado de La Granja Vip?
El proceso de eliminación de La Granja VIP depende únicamente del voto del público, por esa razón, resulta imposible saber quién será el primer granjero o granjera eliminada antes de que se cierre la votación y el resultado sea anunciado por Adal Ramones -conductor principal-.
No obstante, se tiene una aproximación del apoyo que tiene cada granjero por parte del público gracias a encuestas que hacen programas de espectáculos e influencers en redes sociales.
Tal es el caso del programa Vaya Vaya, pues en su perfil de Facebook se abrió una encuesta con la siguiente pregunta: ¿Quién quieres que se quede en La Granja VIP?.
El primer corte de la encuesta, realizado a menos de 12 horas de la nominación, arroja que Eleazar Gómez podría convertirse en el primer granjero eliminado de La Granja VIP. Y es que solo cuenta con el 8 por ciento de votos a favor.
Le sigue César Doroteo con 17 por ciento, Alfredo Adame con 30 por ciento y La Bea con 42 por ciento.
Cabe mencionar que estas cifras solo son una muestra del apoyo del público a los nominados, pues los votos que realmente importan son los que se otorgan en la página web oficial https://www.tvazteca.com/aztecauno/la-granja-vip/vota.
El público tiene disponible 10 votos diarios que pueden ser otorgados a más de un nominado a la vez y existe la posibilidad de obtener 10 votos extra en la misma página.
¿Quiénes son los participantes de La Granja VIP?
La primera temporada del reality show comenzó el pasado domingo 12 de octubre por TV Azteca con 16 personalidades como granjeros: Ellos son:
- Alfredo Adame (actor)
- Luis Alejandro Méndez ‘Jawy’ (influencer, chico reality y conductor)
- Kim Shantal (influencer)
- Sandra Itzel (actriz y cantante)
- Alberto del Río (luchador profesional)
- César Doroteo (influencer y chico reality)
- Manola Díez (actriz y modelo)
- Enrique Mayagoitia (conductor)
- Carolina Ross (influencer)
- Liz Vega (actriz y bailarina)
- Omahi (influencer)
- La Bea (comediante)
- Lolita Cortés (actriz)
- Sergio Mayer Mori (actor)
- Eleazar Gómez (actor)
- Fabiola Campomanes (actriz)