México

Ángela Aguilar recibe premio en la Musa Awards y desata críticas en redes sociales

La cantante fue homenajeada en la gala anual del Salón de la Fama de Compositores Latinos

Por Cinthia Salvador

La cantante fue homenajeada junto
La cantante fue homenajeada junto con artistas hispanos. (Captura de pantalla @billboardlatin)

Este jueves 16 de octubre, Ángela Aguilar fue reconocida con un galardón en la más reciente edición de los La Musa Awards 2025, evento realizado en Miami que rinde homenaje a figuras latinoamericanas influyentes en la música. La distinción, otorgada por el Salón de la Fama de Compositores Latinos, subraya la relevancia de una artista que según el premio, habría logrado posicionarse como referente de la música regional mexicana.

Durante la ceremonia de premiación, la hija de Pepe Aguilar, tomó la palabra al recibir el reconocimiento y compartió el peso que implica sobresalir en un ámbito donde cada error se magnifica por la atención mediática y el legado familiar. “Cada error pesa el triple”, expresó la cantante ante el público.

“Recibo este reconocimiento con el corazón lleno de gratitud. Siento que muchas veces se trata de hacer las cosas con miedo pero no dejar de hacerlas y estar ahorita en este punto de mi vida en un cuarto lleno de gente me da mucho miedo. Este premio significa mucho para mí, escribir canciones ha sido mi manera de entender lo que vivo aún incluso cuando las palabras habladas ya no me hacen sentido. Cuando escribo siento que me salva. Escribir me ha salvado más de una vez y por eso agradezco tanto este reconocimiento. Por eso también agradezco lo que representa que es la oportunidad de transferir el dolor al arte. Una oportunidad que tengo hoy con este premio, que se que todavía me falta mucho”, declaró.

La hija de Pepe Aguilar,
La hija de Pepe Aguilar, tomó la palabra al recibir el reconocimiento y compartió el peso que implica sobresalir en un ámbito donde cada error se magnifica por la atención mediática y el legado familiar. (@billboardlatin)

En su intervención, igualmente agradeció el respaldo de sus seguidores y remarcó el compromiso de continuar explorando sonidos y colaboraciones que enriquezcan el género regional mexicano. Entre los asistentes, representantes del Salón de la Fama de Compositores Latinos destacaron la influencia de la familia Aguilar en la preservación y divulgación de la tradición musical.

La artista aludió también a las mujeres dentro de la industria musical, “Como mujeres en la industria sabemos que cada logro cuesta el doble y cada error pesa el triple. Apoyarnos no debería ser una excepción sino una costumbre. Gracias a todos que me han apoyado en este tiempo tan difícil. Esto no solo es por nosotras, es por las que llegaron antes como Elena Casals y por las que llegarán después".

La ceremonia, celebrada el pasado en EE.U.U., estuvo marcada por la presencia de destacadas personalidades de la industria musical y reunió a compositores, productores y artistas de diferentes generaciones y géneros. Además fue homenajeada, evento que incluyó la interpretación de algunos de sus éxitos y la participación de figuras consagradas del panorama latino, quienes resaltaron la proyección internacional que ha adquirido la artista en los últimos años.

Tras darse a conocer las primeras imágenes y videos de la entrega de premios, surgió la polémica y debate, el cual giró en torno a si el reconocimiento a Ángela Aguilar resultaba prematuro debido a su corta edad y a la trayectoria todavía en desarrollo si se la compara con otros homenajeados en años anteriores.

En redes sociales, internautas criticaron
En redes sociales, internautas criticaron el galardón que obtuvo la cantante de regional mexicano, debido a que su carrera continúa en desarrollo. (@angelitaas_vip)

En plataformas como Instagram y TikTok fue donde principalmente los internautas criticaron los galardones. “¿Es la única que paga premios?”, “Compositora no es y todos lo sabemos”, “Qué buen chiste esos premios”, “Premios y premios”, “Qué fraude”, “¿Qué canciones ha escrito, si solo hace covers?”, “Billboard perdiendo toda su credibilidad”, ”Otro premio comprado”, son algunos de los comentarios que se leen en redes.

A pesar de las opiniones divididas en redes sociales y entre críticos especializados, la organización del La Musa Awards defendió la decisión calificando el aporte de Aguilar como un fenómeno que conecta a nuevas audiencias con las raíces de la música mexicana.

Sandra Cuevas llama a atender

