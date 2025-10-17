Aeronave privada que habría sido registrada en México se desplomó en Michigan, EEUU. Foto: Redes sociales

Una aeronave ejecutiva Hawker 800XP, con matrícula XA-JMR presuntamente registrada en México y con base en Aguascalientes, se desplomó la tarde del jueves en una zona rural de Bath Township, condado de Clinton, Michigan. El accidente se reportó cerca de las 17:00 horas, en las inmediaciones de la intersección de Clark Road y Peacock Road.

Aeronave privada que habría sido registrada en México se desplomó en Michigan, EEUU. (Crédito: x.com/@Muhamma22474285)

De acuerdo con el boletín oficial del condado de Bath, al lugar acudieron equipos del Departamento de Bomberos y del Departamento de Policía, que confirmaron la presencia de tres personas a bordo. Las autoridades informaron que los tres pasajeros fueron localizados y confirmados como fallecidos tras el impacto. Las labores de emergencia incluyeron la participación de diversas dependencias que colaboraron en la zona del siniestro, donde se estableció un perímetro de seguridad.

Boletín del municipio de Bath, Michigan, EEUU. Foto: FB/Bath Charter Township

Por el momento, permanece sin esclarecer la causa del accidente ni cuál era la ruta final prevista para la aeronave. La Administración Federal de Aviación (FAA) se encuentra en el sitio junto con autoridades locales para iniciar la investigación correspondiente. Las rutas cercanas permanecen cerradas mientras continúan las labores de peritaje.

La aeronave implicada, según información extraoficial y coincidente con bases de datos especializadas como Aviation Safety Network, corresponde al modelo Hawker 800XP, con matrícula XA-JMR y número de serie 258530. El avión era operado por la empresa Aéreo Lineas del Centro SA, de origen mexicano. Los datos de vuelos muestran que la aeronave sufrió un descenso abrupto desde una altitud superior a los 14 mil 000 pies (4 mil 267.2 metros), impactando contra el terreno en menos de un minuto.

Información de Aviation Safety Network sobre accidente en Michigan. Foto: ASF.org

El boletín del condado de Bath indica que las labores de investigación seguirán a cargo de la FAA y que se emitirán actualizaciones conforme avance el análisis de las circunstancias del accidente.

Por el momento no se ha difundido la identidad de las víctimas ni se han confirmado contactos oficiales con la Agencia Federal de Aviación Civil de México. El condado de Bath reitera en su comunicado que se proporcionarán más detalles cuando la investigación lo permita.

El suceso generó conmoción en los habitantes de Bath, quienes difundieron en redes sociales imágenes de la aeronave, así como de una columna de humo que generó el impacto.

Asimismo, autoridades norteamericanas señalaron que a las 20:00 horas habría una conferencia de prensa para ofrecer detalles sobre el siniestro, sin embargo fue cancelada sin ofrecer mayor detalle, hasta el momento solo se ha publicado el boletín de la localidad de Bath.