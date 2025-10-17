A un mes de la reapertura de la Línea 1 del Metro CDMX, qué falta para que el servicio llegue a Observatorio

Clara Brugada informó que en noviembre será la reapertura de la Línea 1 del Metro CDMX (X/ @ClaraBrugadaM)

La Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) está a un mes de reabrir todas sus estaciones hasta Observatorio, de acuerdo con Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, el 16 de noviembre abrirá toda la línea rosa después de tres años y cuatro meses de obras.

Fue el 11 de julio de 2022 cuando empezó el proyecto, desde entonces, las autoridades han enfrentado una serie de reajustes en su calendario para concluir esta modernización, entre los retrasos y la realización de pruebas se ha aplazado la apertura del tramo Juanacatlán - Observatorio.

Anteriormente, las autoridades calcularon que para este mes de octubre se realizaría la apertura de todas las estaciones de la Línea 1 del Metro CDMX, pero luego de una visita de la jefa de gobierno de la CDMX a las instalaciones, explicaron que la inauguración será en el mes de noviembre.

¿Qué falta para la reapertura de la Línea 1 del Metro CDMX?

El Metro CDMX anunció cambios en el horario del servicio de la Línea 1 para realizar pruebas previo a la reapertura hasta Observatorio. Crédito: X/ @AdrianRubalcava

Las estaciones Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio son las últimas que se sometieron a la remodelación y actualización de los sistemas del STC, este 16 de octubre Adrián Rubalcava, director general del STC Metro, explicó que empezarán una nueva fase de pruebas previos a la reapertura, la cual es indispensable antes de la inauguración.

Según con las autoridades, la certificación y seguridad de los equipos deben ser aprobados por una empresa certificadora, es lo único que resta para que la línea opere de Pantitlán a Observatorio.

Los próximos fines de semana de octubre se efectuarán pruebas integrales de los sistemas de Control y Telecomunicaciones, los trenes NM22 y NM16 realizarán recorridos en las estaciones remodeladas.

Así luce la nueva terminal Observatorio de la Línea 1 del Metro CDMX (Cortesía @SntVTC)

La razón por la que no abrieron en octubre responde a la necesidad de completar una serie de pruebas de certificación y seguridad en el tramo Juanacatlán - Observatorio, requisito indispensable antes de reanudar el servicio en la renovada línea rosa.

Durante el recorrido de las autoridades a las instalaciones de la Línea 1 del Metro CDMX, Clara Brugada detalló que la reprogramación de la apertura se debe a la obligación de cumplir con normativas estrictas de seguridad para los usuarios. Aunque los sistemas operativos del Metro CDMX ya se encuentran en condiciones de funcionar, la mandataria subrayó que aún restan más de seis pruebas que deben ser aprobadas por una empresa certificadora externa.

“Para el mes de octubre el Metro está listo, pero faltan esas pruebas a las que se ha referido el ingeniero Calderón. Es decir, teniendo ya resuelta la obra, viene un conjunto de pruebas, más de seis pruebas que se tienen que llevar a cabo y, sobre todo, cumplir y concluir con estas empresas externas dedicadas a certificar la seguridad de las obras y del Metro”, informó la gobernadora.

Cronología de la Línea 1 del Metro CDMX y su remodelación

Desde que Claudia Sheinbaum Pardo, entonces jefa de gobierno de la CDMX, inició la obra de remodelación. Estas fueron las fechas más importantes que marcaron el proyecto de la modernización de la Línea 1 del Metro CDMX:

11 de julio 2022 : primer cierre del Tramo I Pantitlán - Salto del Agua , inicia el servicio auxiliar de RTP.

29 de octubre 2023: reapertura de 11 estaciones remodeladas, únicamente servicio de Pantitlán a Isabel La Católica y Pino Suárez - Pantitlán .

29 octubre al 8 de noviembre 2023: servicio irregular en la Línea 1 del Metro; estaciones con servicio de Pantitlán a Pino Suárez y de Balderas a Observatorio. Sin servicio en Salto del Agua e Isabel La Católica

5 de noviembre 2023: suspenden servicio de las rutas RTP Pantitlán - Balderas y Pantitlán - Pino Suárez.

9 de noviembre 2023: realizan segundo cierre de estaciones suspenden servicio en el Tramo II Observatorio a Balderas. Inicia el servicio auxiliar RTP.

Tacubaya abrirá en noviembre (Crédito: Cuartoscuro)

8 julio 2024: inician pruebas con trenes modelo NM-22 en el tramo de Salto del Agua a Balderas.

13 septiembre 2024 : segunda reapertura de Balderas y Salto del Agua , el servicio se extiende de Pantitlán a Balderas.

1 noviembre 2024: terminó el tendido de vías hasta Observatorio.

3 de diciembre 2024: Clara Brugada anuncia reapertura hasta Chapultepec en 2025.

23 de abril 2025 : tercera reinauguración abren el tramo Cuauhtémoc - Chapultepec . El servicio se extiende de Pantitlán a Chapultepec , aún hay tres estaciones pendientes.

agosto 2025: inicio de pruebas de trenes hasta Observatorio.

16 de noviembre 2025 programación para la reapertura.