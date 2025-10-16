La Granja VIP: Quiénes son los nominados de la primera semana

Ellos son los 16 participantes de la Granja VIP México. (La Granja VIP México, Facebook)

Este miércoles se llevó a cabo la primera Asamblea en La Granja VIP, donde los granjeros realizaron nominaciones cara a cara. En una noche cargada de tensión, estrategias descubiertas y alianzas en crisis, los granjeros dejaron de lado la cortesía inicial para exponer abiertamente sus verdaderas intenciones y colocar a cuatro de sus compañeros en la cuerda floja rumbo a la primera eliminación de la temporada.

Así fue la nominación

A diferencia de los primeros días, en los que las decisiones se tomaron a partir de juegos, votos colectivos y dinámicas encubiertas, este miércoles cada participante de La Granja VIP tuvo que nominar a otro granjero frente al grupo y explicar sus razones.

Bajo la advertencia de Adal Ramones de que “se acaban las amistades y empieza la supervivencia”, uno a uno, los concursantes revelaron sus votos, en medio de caras largas, silencios incómodos y declaraciones que no dejaron dudas sobre lo dividida que ya está la casa.

La Asamblea. (Captura de pantalla)

Cabe apuntar que dos de los granjeros ya estaban nominados: César Doroteo (nombrado en la gala inaugural) y Alfredo Adame (perdedor del primer Duelo ante Alberto del Río “El Patrón”).

César Doroteo, Carolina Ross, La Bea, Kim Shantal y Sandra Itzel coincidieron en señalar a Eleazar Gómez por su comportamiento conflictivo y la incertidumbre que genera en el equipo.

En tanto, Kike Mayagoitia, Jawy Méndez, Eleazar Gómez y Alberto del Río nominaron a La Bea.

Otros votos reflejaron luchas de poder y estrategias individuales: Sergio Mayer Mori nominó a Manola Díez por “causar problemas”, Omahi y Manola se nominaron mutuamente, mientras Fabiola Campomanes y Lis Vega repartieron sus votos entre Kike y Manola, evidenciando que las alianzas iniciales ya dieron paso a una competencia real.

Los cuatro nominados de La Granja VIP. (TV Azteca)

¿Quién puede ser el primer eliminado?

El cuarteto de nominados congrega perfiles muy distintos:

Eleazar Gómez: Polémico, confrontativo y con varios adversarios declarados.

La Bea: Influencer que pasó en silencio por las primeras jornadas pero resultó blanco de votos sorpresivos.

Alfredo Adame: Figura con larga experiencia en realities y presencia mediática, constantemente al centro de polémicas.

César Doroteo: Líder, firme y con carácter, pero señalado como una amenaza estratégica.

La primera eliminación de La Granja VIP tendrá lugar el domingo 19 de octubre.

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Tras darse a conocer a los cuatro granjeros nominados en la primera semana —Eleazar Gómez, La Bea, Alfredo Adame y César Doroteo—, el público tiene en sus manos la posibilidad de decidir quién continúa en la competencia y quién se convierte en el primer eliminado del reality.

La Granja VIP, cómo votar.(Captura de pantalla)

Para votar por tu granjero favorito en La Granja VIP, existen dos métodos oficiales, totalmente gratuitos y accesibles desde computadora o celular:

Opción 1: Desde tu computadora

Ingresa al sitio oficial: Accede a la página de votación: lagranjavip.tv/vota Elige a tu participante: Selecciona la fotografía del granjero o granjeros que desees apoyar. Asigna tus votos: Cada usuario dispone de 10 votos diarios. Puedes repartirlos entre varios nominados o concentrarlos en uno solo según tu estrategia y preferencia. Envía tus votos: Confirma tu selección para que los votos sean registrados correctamente.

Opción 2: Desde tu celular

Escanea el código QR: Durante la transmisión del programa por TV Azteca y Disney Plus, aparece un código QR en la pantalla. Escanea el código con tu teléfono. Descarga la aplicación: Si aún no la tienes, descarga la app ‘TV Azteca en vivo’ desde tu tienda de aplicaciones. Vota desde la app: Una vez dentro de la app, busca la sección de votación de La Granja VIP y asigna tus 10 votos diarios, de igual forma dividiéndolos o concentrándolos como prefieras.

Horario para votar

La votación se abre la noche del miércoles , después de darse a conocer oficialmente a los nominados.

Permanece abierta hasta antes de la gala dominical de eliminación .

Puedes votar en cualquier momento del día, mientras el periodo esté habilitado.