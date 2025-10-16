La Granja VIP: Quiénes son los nominados de la primera semana

Este miércoles se llevó a cabo la primera Asamblea en La Granja VIP, donde los granjeros realizaron nominaciones cara a cara. En una noche cargada de tensión, estrategias descubiertas y alianzas en crisis, los granjeros dejaron de lado la cortesía inicial para exponer abiertamente sus verdaderas intenciones y colocar a cuatro de sus compañeros en la cuerda floja rumbo a la primera eliminación de la temporada.
Así fue la nominación
A diferencia de los primeros días, en los que las decisiones se tomaron a partir de juegos, votos colectivos y dinámicas encubiertas, este miércoles cada participante de La Granja VIP tuvo que nominar a otro granjero frente al grupo y explicar sus razones.
Bajo la advertencia de Adal Ramones de que “se acaban las amistades y empieza la supervivencia”, uno a uno, los concursantes revelaron sus votos, en medio de caras largas, silencios incómodos y declaraciones que no dejaron dudas sobre lo dividida que ya está la casa.
Cabe apuntar que dos de los granjeros ya estaban nominados: César Doroteo (nombrado en la gala inaugural) y Alfredo Adame (perdedor del primer Duelo ante Alberto del Río “El Patrón”).
César Doroteo, Carolina Ross, La Bea, Kim Shantal y Sandra Itzel coincidieron en señalar a Eleazar Gómez por su comportamiento conflictivo y la incertidumbre que genera en el equipo.
En tanto, Kike Mayagoitia, Jawy Méndez, Eleazar Gómez y Alberto del Río nominaron a La Bea.
Otros votos reflejaron luchas de poder y estrategias individuales: Sergio Mayer Mori nominó a Manola Díez por “causar problemas”, Omahi y Manola se nominaron mutuamente, mientras Fabiola Campomanes y Lis Vega repartieron sus votos entre Kike y Manola, evidenciando que las alianzas iniciales ya dieron paso a una competencia real.
¿Quién puede ser el primer eliminado?
El cuarteto de nominados congrega perfiles muy distintos:
- Eleazar Gómez: Polémico, confrontativo y con varios adversarios declarados.
- La Bea: Influencer que pasó en silencio por las primeras jornadas pero resultó blanco de votos sorpresivos.
- Alfredo Adame: Figura con larga experiencia en realities y presencia mediática, constantemente al centro de polémicas.
- César Doroteo: Líder, firme y con carácter, pero señalado como una amenaza estratégica.
La primera eliminación de La Granja VIP tendrá lugar el domingo 19 de octubre.
¿Cómo votar en La Granja VIP?
Tras darse a conocer a los cuatro granjeros nominados en la primera semana —Eleazar Gómez, La Bea, Alfredo Adame y César Doroteo—, el público tiene en sus manos la posibilidad de decidir quién continúa en la competencia y quién se convierte en el primer eliminado del reality.
Para votar por tu granjero favorito en La Granja VIP, existen dos métodos oficiales, totalmente gratuitos y accesibles desde computadora o celular:
Opción 1: Desde tu computadora
- Ingresa al sitio oficial: Accede a la página de votación: lagranjavip.tv/vota
- Elige a tu participante: Selecciona la fotografía del granjero o granjeros que desees apoyar.
- Asigna tus votos: Cada usuario dispone de 10 votos diarios. Puedes repartirlos entre varios nominados o concentrarlos en uno solo según tu estrategia y preferencia.
- Envía tus votos: Confirma tu selección para que los votos sean registrados correctamente.
Opción 2: Desde tu celular
- Escanea el código QR: Durante la transmisión del programa por TV Azteca y Disney Plus, aparece un código QR en la pantalla. Escanea el código con tu teléfono.
- Descarga la aplicación: Si aún no la tienes, descarga la app ‘TV Azteca en vivo’ desde tu tienda de aplicaciones.
- Vota desde la app: Una vez dentro de la app, busca la sección de votación de La Granja VIP y asigna tus 10 votos diarios, de igual forma dividiéndolos o concentrándolos como prefieras.
Horario para votar
- La votación se abre la noche del miércoles, después de darse a conocer oficialmente a los nominados.
- Permanece abierta hasta antes de la gala dominical de eliminación.
- Puedes votar en cualquier momento del día, mientras el periodo esté habilitado.