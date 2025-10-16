México

Enrique Guzmán lanza cruel comentario sobre su ‘eterno enemigo’ Alberto Vázquez: “Que se muera”

Las recientes declaraciones de Enrique Guzmán han vuelto a poner en boca de todos la enemistad con Alberto Vázquez, una historia que se remonta a los años dorados del rock mexicano

Por Armando Guadarrama

Enrique Guzmán reaviva su histórica
Enrique Guzmán reaviva su histórica rivalidad con Alberto Vázquez tras polémico comentario en televisión (Cuartoscuro)

La reciente intervención quirúrgica de Alejandra Guzmán ha devuelto la atención pública a su familia, pero esta vez el foco recae en su padre, Enrique Guzmán, quien ha reavivado la histórica rivalidad con Alberto Vázquez mediante un comentario que ha generado controversia.

Durante una entrevista concedida al programa Ventaneando, el cantante mexicano sorprendió al referirse a su colega con una frase que muchos han calificado como irrespetuosa:

“Que se muera Alberto Vázquez si quiere. No, ni eso. Él estará bien en dondequiera que se encuentre”, declaró Enrique Guzmán al espacio televisivo cuando le preguntaron sobre su estado de salud.

La relación entre Enrique Guzmán y Alberto Vázquez se remonta a las décadas de los 60 y 70, cuando ambos se consolidaron como figuras centrales del rock mexicano.

La enemistad entre Enrique Guzmán
La enemistad entre Enrique Guzmán y Alberto Vázquez se remonta a los años 60 y 70, marcada por episodios de tensión y competencia artística (Foto: @eguzmanoficial,@albertovazquezofic/Instagram

Aunque la competencia artística los enfrentó desde el inicio, con el paso del tiempo la rivalidad se transformó en una enemistad reconocida por ambos. Alberto Vázquez ha atribuido el origen del conflicto al “ego” de Enrique Guzmán, recordando en declaraciones previas que la tensión se intensificó durante la filmación de la película ‘Caín, Abel y el otro’, cuando Guzmán se molestó porque su nombre no apareció en los créditos principales.

En una ocasión, Alberto Vázquez relató que la disputa casi llegó a la violencia física durante la grabación de un disco conjunto. Según su testimonio, la situación se agravó cuando Enrique Guzmán llegó antes al estudio y, tras consumir alcohol, interrumpió la sesión de grabación de Vázquez exigiendo que terminara.

Durante la conversación con Ventaneando, Enrique Guzmán también abordó su estado de salud, asegurando que se encuentra mejor que nunca tras abandonar los vicios: “Tengo salud, ya no tomo, ya no fumo. Ya nada más me faltan las mujeres y ya”, manifestó el cantante.

Alberto Vázquez recuerda un altercado
Alberto Vázquez recuerda un altercado físico con Enrique Guzmán durante la grabación de un disco conjunto (Instagram: @albertovazquezofic)

Al ser consultado sobre su temor a la muerte, negó sentir miedo y, en tono aparentemente humorístico, expresó su preferencia porque Alberto Vázquez ya no estuviera presente.

Hasta el momento, Alberto Vázquez no ha emitido respuesta alguna a las declaraciones de Enrique Guzmán. En contraste, la reacción de los usuarios en internet ha sido mayoritariamente crítica, considerando el comentario como una falta de respeto hacia su colega.

En distintas entrevistas, ambos artistas han mencionado que las disqueras, los medios y el público alimentaron la competencia, exaltando sus logros y enfrentándolos en ventas de discos, presentaciones y popularidad. También existieron comentarios públicos de ambas partes sobre sus estilos y trayectorias, lo que contribuyó a mantener la percepción de rivalidad.

Alberto Vázquez recuerda un altercado
Alberto Vázquez recuerda un altercado físico con Enrique Guzmán durante la grabación de un disco conjunto (Foto: Jesús Avilés)

Con el tiempo, las diferencias personales y profesionales entre Guzmán y Vázquez se amplificaron ante la prensa, aunque en otras ocasiones alguno de ellos ha declarado que la rivalidad fue mayormente mediática y no impidió que tuvieran cierto trato cordial en los eventos donde coincidieron.

