Comer esta fruta en ayunas podría prevenir infecciones renales y mejorar tu digestión

Un alimento común, rico en agua y antioxidantes, podría convertirse en un aliado natural para cuidar el sistema urinario, favorecer la depuración y mejorar procesos digestivos

Por Gerardo Lezama

La sandía favorece la salud
La sandía favorece la salud renal gracias a su alto contenido de agua y antioxidantes. - crédito Freepik

La salud renal es clave para el bienestar general, y pequeños cambios en la alimentación pueden marcar una gran diferencia.

Entre los alimentos que han demostrado tener efectos positivos en el sistema urinario, la sandía destaca por su capacidad para favorecer la eliminación de líquidos, prevenir infecciones y mejorar la digestión cuando se consume en momentos estratégicos del día.

La sandía es una fruta rica en agua, con más del 90% de su composición dedicada a la hidratación. Esta característica la convierte en un aliado natural para estimular la función renal, ya que promueve la producción de orina y ayuda a eliminar toxinas acumuladas en el organismo.

Además, su aporte de antioxidantes como el licopeno y la vitamina C contribuye a reducir la inflamación y proteger las vías urinarias de posibles infecciones.

Consumir sandía en ayunas potencia sus efectos depurativos. Al iniciar el día con un alimento de alto contenido hídrico y bajo en calorías, se favorece el tránsito intestinal, se estimula la digestión y se prepara al cuerpo para absorber mejor los nutrientes del resto de las comidas.

Consumir sandía en ayunas potencia
Consumir sandía en ayunas potencia la eliminación de toxinas y mejora la digestión. (Pixabay)

Este hábito también puede ayudar a combatir la retención de líquidos, especialmente en temporadas de calor o en personas con dietas altas en sodio.

Diversos estudios han señalado que una hidratación adecuada es fundamental para prevenir infecciones urinarias, ya que permite que las bacterias no se acumulen en el tracto urinario.

En este sentido, la sandía no solo aporta agua, sino también compuestos naturales con propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias que refuerzan la protección renal.

Además de sus beneficios para los riñones, la sandía es una opción práctica y accesible para quienes buscan mejorar su digestión sin recurrir a suplementos.

Su contenido de fibra, aunque moderado, ayuda a regular el tránsito intestinal, mientras que su sabor dulce y refrescante la convierte en una alternativa atractiva para incluir en desayunos, jugos o batidos.

La fruta ayuda a prevenir
La fruta ayuda a prevenir infecciones urinarias y combate la retención de líquidos. (Freepik)

También se ha observado que el consumo regular de frutas con alto contenido hídrico puede contribuir a reducir la presión arterial, mejorar la circulación y apoyar el funcionamiento del sistema linfático.

Estos efectos indirectos benefician la salud renal al disminuir la carga sobre los riñones y facilitar la eliminación de desechos.

Aunque no sustituye tratamientos médicos ni hábitos de higiene adecuados, incorporar sandía en la dieta diaria, especialmente en ayunas, puede ser una estrategia sencilla para cuidar los riñones, prevenir molestias urinarias y mejorar la salud digestiva.

Como siempre, se recomienda consultar con profesionales de la salud antes de realizar cambios significativos en la alimentación, especialmente en personas con enfermedades renales crónicas o restricciones dietéticas específicas.

