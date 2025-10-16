México

Clara Brugada confirma baja del 12% en delitos de alto impacto en CDMX

La Jefa de Gobierno aseguró que cada uno de los delitos, incluyendo la extorsión, presentaron una baja significativa en nueve meses de administración

Por Carlos Salas

El Gabinete de Seguridad de la CDMX informó los avances de seguridad del mes de octubre. (FOTO: Captura de Pantalla)

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que la Ciudad de México reportó una baja del 12% en delitos de alto impacto en comparación del año pasado.

De acuerdo con la funcionaria, el Gobierno de México registró un promedio de 56 delitos diarios, lo que considera una baja histórica comparada en 2019 cuando se registraron 136.84 delitos diarios.

Según Brugada, uno de los delitos que presentó una destacada disminución fue el homicidio doloso, mismo que tuvo un 10% menos de incidencia a comparación de 2024 y representó la mitad del reporte presentado en 2019, pues, en dicho año diariamente había 4.19 homicidios en la capital.

En cuanto a delitos de alto impacto, el Gabinete de Seguridad Registró que:

  • El homicidio doloso disminuyó en 10%
  • Las violaciones disminuyeron en 16%
  • Las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego redujeron su incidencia en 13%
  • El robo a pasajero en microbús con y sin violencia disminuyó en 44%
  • El robo a transportista cayó en 36%
  • Robo a pasajeros a bordo de un taxi disminuyó en 50%
  • El robo en Metrobús con violencia cayó en un 44%
  • El robo a repartidores presentó una incidencia de 31% menos
  • Los robos a negocios disminuyeron un 12%
  • Robo casa habitación disminuyó en 12%

Incidentes delictivos van a la baja, asegura el Gabinete de Seguridad

De acuerdo con el titular del C5 de la CDMX, José Salvador Guerrero Chiprés, las llamadas de emergencia disminuyeron en un 18.1%, no por temor de la población a denunciar a sus atacantes, sino porque la seguridad incrementó en la CDMX.

El titular del C5 de la CDMX, José Salvador Guerrero Chiprés, informó que las llamadas de emergencia disminuyeron en un 18.1%.

Asimismo, Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, informó que desde el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, la SSC cumplimentó 6 mil 757 órdenes de aprehensión.

De acuerdo con el titular de la SSC, tras las detenciones se han asegurado:

  • 814 kilos de marihuana y 61 mil 918 dosis de la misma
  • 150 kilos de cocaína y 72 mil 148 dosis de la misma
  • 20 kilos de metanfetamina y 16 mil 780 dosis de la misma
  • 4 mil 948 dosis de cristal
  • 894 armas de fuego
  • 3 mil 289 vehículos asegurados
  • 17 mil 159 toneladas de autopartes incautadas

SSC detiene a 227 implicados en delito de extorsión en CDMX

Finalmente, el titular de la SSC CDMX informó la detención de 227 personas implicadas en delitos contra la extorsión.

El titular de la SSC CDMX informó la detención de 227 personas implicadas en delitos contra la extorsión. REUTERS/Henry Romero

Según Vázquez Camacho, la extorsión tuvo un incremento del 65.9% respecto al 2024, sin embargo con las detenciones confirmadas, se espera que este delito tenga una disminución en los próximos meses.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, tras cumplimentarse las órdenes de aprehensión, las autoridades incautaron diversas cantidades de dosis de droga, armas de fuego y teléfonos celulares, mismos que podrían dar más indicios sobre el modus operandi de los grupos criminales.

