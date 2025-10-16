Así lleva víveres un helicóptero MI-17 de la Marina a comunidades afectadas de Veracruz

Los helicópteros de la Semar desplegados en Veracruz hacen hasta cuatro vuelos por día, de acuerdo con uno de sus pilotos. Imagen ilustrativa. (Crédito: Semar)

Un helicóptero MI-17 de la Secretaría de Marina surca los cielos de Veracruz cargado de despensas y agua potable, llevando apoyo a las comunidades más afectadas por los desastres naturales de la semana pasada. A los controles de esta aeronave se encuentra Carlos Alfredo Gregorio Ramírez, oficial naval con el rango de Teniente de Navío y la especialidad de piloto de helicóptero.

“Soy responsable del helicóptero MI-17 ANX-2218. Actualmente llevamos a cabo labores de puente aéreo. Esto quiere decir que efectuamos labores de transporte, ya sea de despensas o de población civil afectada, desde las zonas de desastre, las más afectadas, hasta Poza Rica (Veracruz). Realizamos varios vuelos al día empleando diversos helicópteros: un MI-17, dos Black Hawk y un Panther”, explicó esta mañana a medios de comunicación en una pista de aterrizaje en Poza Rica.

La operación, parte del Plan Marina de la Secretaría de Marina Armada de México, combina recursos aéreos, terrestres y marítimos para atender a poblaciones en Poza Rica y en zonas montañosas de difícil acceso, incluyendo localidades como Zontecomatlán, Chahuatlán y Agua Dulce.

“Cada aeronave realiza aproximadamente cuatro vuelos diarios, ajustándose a la capacidad de carga, a la altitud del destino y a las condiciones del terreno en el que se tenga que aterrizar”, añade Ramírez.

El procedimiento consiste en cargar las aeronaves con despensas, cada una de aproximadamente 30 kilos, hasta su máxima capacidad —el MI-17 puede trasladar hasta 50 despensas por viaje— y entregarlas directamente a la población civil, junto con agua potable. En algunos casos, el acceso sólo es posible por vía aérea debido a las condiciones geográficas.

Además de los víveres, los vuelos permiten evacuar a personas en situación de riesgo. En un solo día, la Marina ha trasladado a alrededor de quince maestros y varias mujeres embarazadas desde zonas rurales.

Entre otras acciones que ejecuta la Marina con estas aeronaves, también se hacen reconocimientos aéreos, reconocimiento de vías afectadas y monitoreo del flujo de los ríos.

Suman 30 decesos en Veracruz

El número de personas fallecidas en Veracruz por las lluvias e inundaciones de la semana pasada ascendió a 30, mientras que 18 siguen desaparecidas, informó Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Desde Poza Rica, la funcionaria indicó que la emergencia continúa en los cinco estados afectados. Según sus datos: en Puebla hay 23 municipios afectados, con 18 muertos y cinco desaparecidos; en San Luis Potosí, 12 municipios afectados sin fallecidos ni desaparecidos; en Querétaro, ocho municipios con una persona fallecida; y en Hidalgo, 28 municipios con 21 muertos y 49 personas no localizadas.

Velázquez Alzúa señaló que las acciones prioritarias se concentran en la limpieza de calles y viviendas, especialmente en Álamo y Poza Rica, Veracruz.

“Tenemos todo muy bien distribuido en los refugios temporales, tenemos alimentación, hay agua, servicios de salud, servicios básicos eléctricos, internet y telefonía. En realidad, ahorita en lo que estamos dando todos los esfuerzos es en la limpieza de calles y de casas”, explicó.