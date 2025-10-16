México

Alerta para conductores: Casetas solo aceptarán pago con telepeaje en 2026

Se trata de una medida que promete agilizar el tránsito pero que alerta a quienes aún no cuentan con el dispositivo

Por Eduardo Marsan

CIUDAD DE MÉXICO, 27MARZO2021.- La
CIUDAD DE MÉXICO, 27MARZO2021.- La salida México-Cuernavaca, presentó una afluencia intermitente de vehículos, durante el inicio de la Semana Santa en la que autoridades han solicitado a los capitalinos a permanecer en casa para evitar una tercera oleada de contagios por COVID-19. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), ha dado a conocer que, a partir de enero de 2026, el pago en la mayoría de las casetas de peaje se realizará exclusivamente mediante el sistema electrónico de telepeaje, conocido como TAG.

La medida forma parte de un plan integral para modernizar la infraestructura vial, agilizar el tránsito y disminuir el uso de efectivo en las autopistas federales.

Cabe resaltar que actualmente hay mil 12 carriles, de los cuales 917 ya están habilitados para usar con TAG, el organismo eliminará gradualmente la opción de pago con efectivo.

Implementación gradual

Actualmente, la mayoría de las casetas administradas por CAPUFE ya cuentan con tecnología para telepeaje, lo que representa un avance significativo hacia la automatización de los cobros. La transición al uso exclusivo del TAG será progresiva, permitiendo a los conductores adaptarse al nuevo sistema antes de que el pago en efectivo se vuelva limitado. Para enero de 2026, se espera que la gran mayoría de los carriles operen únicamente con este método electrónico.

Anuncian cierre de la carretera
Anuncian cierre de la carretera México-Cuernavaca por obras Crédito: Cuartoscuro

Ventajas de uso

El uso del TAG ofrece beneficios claros para conductores y operadores de autopistas. Al automatizar el cobro del peaje, los vehículos pueden cruzar las casetas en menos de un segundo, a diferencia del pago en efectivo, que puede demorar varios segundos por vehículo.

Además, esta modalidad reduce los riesgos asociados al manejo de efectivo, contribuye a la seguridad del personal de las casetas y minimiza las filas de espera, especialmente en temporadas de alta afluencia.

Obtención y recarga

El TAG es un dispositivo que se coloca en el parabrisas del vehículo y permite el cobro automático del peaje. Su costo es accesible y puede adquirirse en línea, en tiendas de autoservicio o directamente en algunas casetas. La recarga del saldo es sencilla y se puede realizar tanto a través de plataformas digitales como aplicaciones móviles, asegurando que los conductores siempre tengan fondos suficientes para sus viajes.

Recomendaciones

  • Se aconseja a los conductores obtener el dispositivo con anticipación para evitar contratiempos y retrasos en sus recorridos.
  • Mantenerse informados sobre los cambios en la operación de las casetas y las actualizaciones del sistema de telepeaje.
  • Es crucial para planificar rutas y tiempos de viaje de manera eficiente. La preparación anticipada permitirá a los usuarios adaptarse sin inconvenientes al cobro electrónico.

Con esta medida, CAPUFE busca alinear las autopistas federales con estándares internacionales de eficiencia y seguridad, fomentando un tránsito más ágil y moderno para todos los usuarios.

