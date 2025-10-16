México

Adiós al billete azul de 20 pesos, Banxico confirma salida del modelo con Benito Juárez

Los ejemplares que aún circulan mantienen su validez para cualquier pago o transacción, destacó Banxico

Por Omar Tinoco Morales

Billete de 20 pesos con
Billete de 20 pesos con la efigie de Benito Juárez cumple su ciclo (Jiovani Pérez/Infobae)

El Banco de México (Banxico) confirmó que el proceso de retiro del billete de 20 pesos de la familia D1, reconocido por su característico color azul y la imagen de Benito Juárez, ha iniciado de manera gradual en México.

Aunque esta medida marca el comienzo de su salida definitiva del mercado, los ejemplares que aún circulan mantienen su validez para cualquier pago o transacción, destacó Banxico.

No obstante, una vez que estos billetes lleguen a las instituciones bancarias, serán apartados y remitidos al banco central, sin posibilidad de regresar a la circulación pública.

La última generación de este billete es el de la Familia G, conmemorativo del bicentenario de la Independencia Nacional.

Billete de 20 pesos de
Billete de 20 pesos de la familia D también ya fue retirado. (Ilustración. Jovani Pérez/Infobae)

Este es el billete de 20 pesos que saldrá de circulación

El diseño de este billete, que forma parte de la familia F y también se encuentra en proceso de retiro, destaca por la presencia central de la efigie de Don Benito Juárez García (1806-1872).

Juárez, quien asumió la presidencia de la República Mexicana en 1858, promulgó al año siguiente las Leyes de Reforma con el respaldo de los liberales radicales.

Su defensa de las libertades humanas lo llevó a ser proclamado Benemérito de las Américas, y su legado se refleja en una de sus frases más recordadas: “Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

Benito Juárez se mantiene en
Benito Juárez se mantiene en los billetes de 500 pesos. Foto: CUARTOSCURO

Junto a la imagen de Benito Juárez, el billete incorpora una viñeta en la que se observa una balanza, símbolo del equilibrio y la justicia, y un libro que alude a las Leyes de Reforma promulgadas en 1859.

El reverso del billete presenta una vista panorámica de la zona arqueológica de Monte Albán, representativa de la cultura zapoteca y ubicada en el estado de Oaxaca.

Este sitio ha sido reconocido por la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad.

A la izquierda de la imagen principal se aprecia el detalle de un pendiente hallado en la tumba número 7 de Monte Albán, mientras que en la parte inferior derecha se distingue un fragmento del mascarón del Dios de la Lluvia y del Trueno (Cocijo), la principal deidad zapoteca.

El retiro de este billete implica que, aunque aún puede utilizarse en transacciones cotidianas, su permanencia en circulación será cada vez menor, ya que los bancos dejarán de redistribuirlo al público una vez que lo reciban.

BanxicoBanco de Méxicomexico-noticiasBillete de 20 pesosEconomía

Por qué escoltas no pudieron

Flor Rubio revela que una

¿Cómo evitar que una papaya

Metro CDMX y Metrobús hoy

Mercurio anuncia 'Medley Baladas', nuevo
Este sería el grupo criminal

Flor Rubio revela que una

Quién es el ex entrenador

