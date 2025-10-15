‘La Granja VIP’ en vivo hoy 15 de octubre: Tras un intenso duelo, este es el segundo nominado del reality

Durante la última emisión de Ventaneando del martes 14 de octubre, Pedro Sola protagonizó uno de los momentos más comentados del programa al reaccionar con picardía ante el reciente “descuido” de Sergio Mayer Mori en La Granja VIP .

Alfredo Adame , Manola Díez, Teo y La Bea se alistan para cumplir con sus deberes después de una noche complicada no solo por las incomodidades, sino por la derrota del ‘Golden Boy’ en el primer duelo de Nominación.

12:50 hs

Alfredo Adame, segundo nominado de ‘La Granja VIP’

La tensión estalló la noche del 14 de octubre en La Granja VIP, cuando se llevó a cabo el primer Duelo de Nominación del reality de TV Azteca. La jornada, cargada de emociones y estrategias, definió al segundo nominado de la temporada: Alfredo Adame, quien cayó frente a Alberto del Río “El Patrón” en una prueba que mantuvo a todos los granjeros al borde del nervio.

El encargado de abrir el fuego fue Sergio Mayer Mori, capataz de la semana, quien tuvo la responsabilidad de elegir a los dos participantes que se medirían en la arena. Su decisión sorprendió al público y a los compañeros: Adame y ‘El Patrón’ serían los protagonistas del primer enfrentamiento directo del show.

Antes de comenzar, cada uno eligió un asistente: Adame optó por La Bea, mientras que El Patrón seleccionó a Kike Mayagoitia, apostando por la fuerza y precisión para completar la prueba.

El reto consistió en lanzar costalitos hacia una rueda giratoria, una dinámica de fuerza y puntería que rápidamente inclinó la balanza a favor de Alberto del Río. El exluchador mostró control y destreza, logrando cinco aciertos consecutivos, mientras Adame se rezagaba con cada intento fallido.

Finalmente, ‘El Patrón’ se impuso con claridad, sellando el destino de su contrincante, quien se convirtió en el segundo nominado junto a Teo, el primer habitante en ocupar la lista de eliminación desde el domingo 12 de octubre.

Fiel a su estilo, Alfredo Adame tomó la derrota con temple: “Significa adrenalina, emoción... Yo sé que lo hice muy bien. Y soy tan buen perdedor, que perdiendo, gano. Es entrarle a lo bueno y a ver qué tanto traigo allá afuera”, expresó ante las cámaras.