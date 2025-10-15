México

¿Cuál es el premio que recibirá el ganador o ganadora de La Granja VIP?

Las dudas sobre el reconocimiento que recibirá el primer lugar inundan las redes sociales

Por Adriana Castillo

El 12 de octubre arrancó la primera temporada de La Granja VIP México, un reality show de TV Azteca en colaboración con Disney+ donde celebridades e influencers demuestran sus habilidades para sostener una granja en óptimas condiciones.

En menos de una semana, el programa ganó popularidad en la televisión mexicana gracias a sus dinámicas y las personalidades de las 16 personas que aceptaron el reto.

Sin embargo, también despertó dudas sobre los horarios de las galas especiales, los itinerarios de los participantes y cuál será el premio que recibirá el primer lugar. A continuación te compartimos todo lo que se sabe al respecto.

La Granja VIP | Itinerario

  • Lunes de capataz: los granjeros y granjeras compiten por el liderato semanal de la granja.
  • Martes de duelo: el capataz selecciona a dos granjeros o granjeras para que compitan en una dinámica; el perdedor es nominado automáticamente.
  • Miércoles de asamblea: los granjeros y granjeras seleccionan a uno de sus compañeros y le dicen, de frente, por qué debería salir de la competencia; es decir, nominan en vivo.
  • Jueves de salvación: uno de los nominados será salvado.
  • Viernes de traición: se desconoce en qué consiste la dinámica.
  • Domingo de eliminación: un nominado abandona la competencia por decisión del público.
Horarios

Domingo

  • Pre Show: 19:30-20:00 en el sitio web oficial de Azteca UNO, la app TV Azteca En Vivo y Disney+.
  • Gala de Eliminación: 20:00-23:00 a través de Azteca UNO y Disney+
  • Post Show: en cuanto termine la Gala de Eliminación a través del sitio web oficial de Azteca UNO, la app TV Azteca En Vivo y Disney+.

Lunes a viernes

  • Pre Show: 20:30-21:00 en el portal oficial Azteca UNO, la app TV Azteca En Vivo y Disney+.
  • Programa En Vivo: 21:00-22:30 por Azteca UNO y Disney+.

Transmisión 24/7

  • Desde el 12 de octubre, disponible de manera continua por Disney+.
El debut de La Granja
El debut de La Granja VIP en TV Azteca marca el inicio de una competencia donde el público decide el destino de los participantes (TV Azteca)

¿Qué premio recibirá el ganador o ganadora de La Granja VIP?

Hasta el momento, la producción del reality show no ha dado a conocer qué premio recibirá el ganador o ganadora de la temporada; sin embargo, es posible que se trate de una recompensa económica.

Y es que en otras ediciones de La Granja VIP fuera de México, los ganadores han recibido una cantidad monetaria además del reconocimiento del primer lugar. Incluso, el segundo y tercer lugar también han recibido una recompensa por su esfuerzo.

Cabe mencionar que la edición mexicana del reality show tiene una duración de 10 semanas.

