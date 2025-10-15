¿Cuál es el premio que recibirá el ganador o ganadora de La Granja VIP?

El 12 de octubre arrancó la primera temporada de La Granja VIP México, un reality show de TV Azteca en colaboración con Disney+ donde celebridades e influencers demuestran sus habilidades para sostener una granja en óptimas condiciones.
En menos de una semana, el programa ganó popularidad en la televisión mexicana gracias a sus dinámicas y las personalidades de las 16 personas que aceptaron el reto.
Sin embargo, también despertó dudas sobre los horarios de las galas especiales, los itinerarios de los participantes y cuál será el premio que recibirá el primer lugar. A continuación te compartimos todo lo que se sabe al respecto.
La Granja VIP | Itinerario
- Lunes de capataz: los granjeros y granjeras compiten por el liderato semanal de la granja.
- Martes de duelo: el capataz selecciona a dos granjeros o granjeras para que compitan en una dinámica; el perdedor es nominado automáticamente.
- Miércoles de asamblea: los granjeros y granjeras seleccionan a uno de sus compañeros y le dicen, de frente, por qué debería salir de la competencia; es decir, nominan en vivo.
- Jueves de salvación: uno de los nominados será salvado.
- Viernes de traición: se desconoce en qué consiste la dinámica.
- Domingo de eliminación: un nominado abandona la competencia por decisión del público.
Horarios
Domingo
- Pre Show: 19:30-20:00 en el sitio web oficial de Azteca UNO, la app TV Azteca En Vivo y Disney+.
- Gala de Eliminación: 20:00-23:00 a través de Azteca UNO y Disney+
- Post Show: en cuanto termine la Gala de Eliminación a través del sitio web oficial de Azteca UNO, la app TV Azteca En Vivo y Disney+.
Lunes a viernes
- Pre Show: 20:30-21:00 en el portal oficial Azteca UNO, la app TV Azteca En Vivo y Disney+.
- Programa En Vivo: 21:00-22:30 por Azteca UNO y Disney+.
Transmisión 24/7
- Desde el 12 de octubre, disponible de manera continua por Disney+.
¿Qué premio recibirá el ganador o ganadora de La Granja VIP?
Hasta el momento, la producción del reality show no ha dado a conocer qué premio recibirá el ganador o ganadora de la temporada; sin embargo, es posible que se trate de una recompensa económica.
Y es que en otras ediciones de La Granja VIP fuera de México, los ganadores han recibido una cantidad monetaria además del reconocimiento del primer lugar. Incluso, el segundo y tercer lugar también han recibido una recompensa por su esfuerzo.
Cabe mencionar que la edición mexicana del reality show tiene una duración de 10 semanas.