México

Héctor Astudillo, exgobernador del PRI en Guerrero, confirma que EEUU revocó su Visa desde julio de 2025

El exmandatario estatal detalló que esta acción podría haber sido después de que lanzara una serie de críticas al presidente Donald Trump y la puesta en marcha de aranceles al jitomate

Por Diego Mendoza López

Guardar
El exgobernador y exmilitante del
El exgobernador y exmilitante del PRI en Guerrero señaló que ya está en proceso para volver a obtener el documento estadounidense | X / @HectorAstudillo

Héctor Astudillo Flores, exgobernador de Guerrero y actual coordinador nacional de Enlace Político del partido Movimiento Ciudadano (MC), confirmó que autoridades del gobierno de Estados Unidos revocaron su Visa desde el pasado 31 de julio de 2025.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el exdiputado federal señaló que una de las razones primordiales para estar decisión podría haber sido, según él, sus recientes críticas al presidente Donald Trump y la imposición de aranceles a productos como el jitomate en México:

“La Visa está revocada el 31 de julio. Hice unas declaraciones diez días antes (21 de julio) respecto a los aranceles del jitomate y entonces, cuando hablé de los aranceles del jitomate, (...) hice una declaración más: que (Donald) Trump, presidente de los Estados Unidos, le hablaba permanentemente a sus electores y que había utilizado a México para tratar de fortalecer su figura (...)”, destacó.

Ante esto, Astudillo Flores dijo al comunicador que, actualmente, se encuentra en proceso de volver a tramitar el documento norteamericano tras visitar las embajadas y las instancias necesarias para poder resolver dicho asunto.

Astudillo Flores atribuye que esta
Astudillo Flores atribuye que esta medida fue por una serie de declaraciones donde criticó la imposición de aranceles al jitomate en EEUU "para satisfacer a los votantes de Donald Trump" | David Guzmán / Agencia EFE

“Se me señala como criminal”: Astudillo Flores se queja de filtración y mal uso de la revocación de Visa

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Héctor AstudilloVisaRevocación de VisaDonald TrumpArancelesEEUUPRIMCmexico-noticias

Más Noticias

Quiénes son los tres arqueros mexicanos que buscarán el título en las Final del Mundial de Tiro con Arco 2025

Andrea Becerra, Mariana Bernal y Matías Grande representarán a México en las Finales del Campeonato Mundial de Arquería 2025, que se celebrarán en Nankín, China

Quiénes son los tres arqueros

Gobierno avanza en reapertura de caminos en estados afectados por lluvias, Ejército activa 111 puentes aéreos

La presidenta indicó que Veracruz es el estado con más municipios afectados e Hidalgo la entidad menos comunicada

Gobierno avanza en reapertura de

SAT no detiene operaciones pese a paro de labores; reporta atención en 155 de las 162 oficinas en el país

El pasado martes, trabajadores hicieron un paro de labores para exigir mejoras laborales

SAT no detiene operaciones pese

Impulso Popular 2025: así puedes registrarte al apoyo de 800 mil pesos en la Ciudad de México

El programa ofrece apoyo a cooperativas integradas por mujeres y hombres

Impulso Popular 2025: así puedes

Cómo preparar tostadas de salpicón de machaca, un antojito norteño y saludable

Esta versión del tradicional platillo sorprende por su practicidad y versatilidad, a la vez que está compuesta por ingredientes que aportan proteína, vitaminas y minerales

Cómo preparar tostadas de salpicón
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sheinbaum niega que en México

Sheinbaum niega que en México haya grupos criminales contra agentes de ICE: “No hay información”

Capturan a “La Mafias”, tiktoker y modelo ligada a La Unión Tepito, por presunto robo en GAM, CDMX

Aseguran inmueble con vehículos, precursores químicos y artefactos explosivos en Culiacán, Sinaloa

Vinculan a proceso a “El Chapo” por violencia familiar en Hermosillo, Sonora

Desmantelan centro de abastecimiento de huachicol en Guanajuato con más de 5 mil litros de combustible

ENTRETENIMIENTO

Eugenio Derbez le cerró la

Eugenio Derbez le cerró la puerta a Ana Bárbara cuando buscaba trabajo: “Me dijo que no”

¿Cuál es el premio que recibirá el ganador o ganadora de La Granja VIP?

‘La Granja VIP’ en vivo hoy 15 de octubre: Adal Ramones expone guerra sucia contra el reality

Sergio Mayer Mori enfurece con la producción de ‘La Granja VIP’ y exhibe privilegios en su contrato

“Están bien servidos”: Roberto Palazuelos defiende sus tacos de 200 pesos en Tulum

DEPORTES

Quiénes son los tres arqueros

Quiénes son los tres arqueros mexicanos que buscarán el título en las Final del Mundial de Tiro con Arco 2025

Cuánto ofrecen de recompensa por Halo, el perro del futbolista de los Pumas, Aaron Ramsey

¡Intratable! Isaac del Toro gana el Giro del Veneto 2025 y logra su victoria 16 en el año

Mundial 2026: conoce a los países que hasta el momento debutarán en la Copa del Mundo de la FIFA

Javier Aguirre, DT Selección Mexicana, reconoce fracaso ante Colombia y Ecuador: “Estamos buscando jugadores para el Mundial”