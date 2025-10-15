Héctor Astudillo, exgobernador del PRI en Guerrero, confirma que EEUU revocó su Visa desde julio de 2025

El exgobernador y exmilitante del PRI en Guerrero señaló que ya está en proceso para volver a obtener el documento estadounidense | X / @HectorAstudillo

Héctor Astudillo Flores, exgobernador de Guerrero y actual coordinador nacional de Enlace Político del partido Movimiento Ciudadano (MC), confirmó que autoridades del gobierno de Estados Unidos revocaron su Visa desde el pasado 31 de julio de 2025.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el exdiputado federal señaló que una de las razones primordiales para estar decisión podría haber sido, según él, sus recientes críticas al presidente Donald Trump y la imposición de aranceles a productos como el jitomate en México:

“La Visa está revocada el 31 de julio. Hice unas declaraciones diez días antes (21 de julio) respecto a los aranceles del jitomate y entonces, cuando hablé de los aranceles del jitomate, (...) hice una declaración más: que (Donald) Trump, presidente de los Estados Unidos, le hablaba permanentemente a sus electores y que había utilizado a México para tratar de fortalecer su figura (...)”, destacó.

Ante esto, Astudillo Flores dijo al comunicador que, actualmente, se encuentra en proceso de volver a tramitar el documento norteamericano tras visitar las embajadas y las instancias necesarias para poder resolver dicho asunto.

Astudillo Flores atribuye que esta medida fue por una serie de declaraciones donde criticó la imposición de aranceles al jitomate en EEUU "para satisfacer a los votantes de Donald Trump" | David Guzmán / Agencia EFE

“Se me señala como criminal”: Astudillo Flores se queja de filtración y mal uso de la revocación de Visa

Información en desarrollo...