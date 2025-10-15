México

Elabora estas velas aromáticas naturales para tu altar de Día de Muertos

El proceso artesanal y la selección de ingredientes naturales convierten cada creación en un homenaje íntimo, lleno de significado y respeto por la tradición

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
Esta velas aportan un olor
Esta velas aportan un olor especial a la ofrenda. Foto: (iStock)

El Día de Muertos es una de las celebraciones más representativas de la cultura mexicana. Más allá de ser un ritual solemne, es una festividad llena de color, simbolismo y elementos que conectan el mundo de los vivos con el de los muertos.

Dentro de los altares u ofrendas, las velas juegan un papel esencial: su luz guía a las almas en su regreso temporal a casa. Hoy en día, muchas personas optan por elaborar velas naturales y aromáticas en casa, como un gesto personal y consciente hacia sus seres queridos que ya no están.

Las velas naturales no solo son más amigables con el medio ambiente, sino que pueden elaborarse con ingredientes simples y aromas especiales que evocan recuerdos, emociones y tradiciones.

Algunos de los olores más usados en estas fechas son el copal, la canela, el clavo, la vainilla, la flor de cempasúchil y el chocolate, ya que se relacionan con la espiritualidad, la memoria y el hogar. Hay quienes incluso les ponen el perfume que el familiar usaba como una forma de evocar su presencia.

Encender velas en el Día
Encender velas en el Día de Muertos es una forma de brindarle luz a las ánimas. Foto: (iStock)

¿Qué simbolizan las velas en el altar?

Dentro del altar del Día de Muertos, las velas representan la luz que guía el camino de las almas hacia el mundo terrenal. Se cree que cada vela colocada tiene un propósito específico. Algunas personas encienden una vela por cada difunto recordado, mientras que otras colocan cuatro, representando los puntos cardinales para que las almas no se pierdan en su tránsito.

Si a este simbolismo se suma el poder del aroma, se crea una experiencia aún más significativa, ya que el olfato está profundamente ligado a la memoria emocional.

Algunas personas encienden una vela
Algunas personas encienden una vela por cada familiar recordado en el altar. Foto: (iStock)

¿Cómo elaborar velas naturales aromáticas para Día de Muertos?

Materiales:

  • Cera de soya, abeja o coco (500 g)
  • Mechas de algodón
  • Recipientes de vidrio o cerámica resistentes al calor
  • Palitos de madera o pinzas para sostener las mechas
  • Aceites esenciales naturales (copal, canela, vainilla, naranja, etc.)
  • Colorantes naturales (opcional)
  • Olla para baño maría

Instrucciones:

  1. Preparar la mecha: Coloca la mecha en el centro del recipiente. Puedes sujetarla con un palito cruzado o una pinza sobre la boca del frasco para mantenerla en posición.
  2. Derretir la cera: A baño maría, derrite la cera lentamente, removiendo de vez en cuando. No la dejes hervir.
  3. Añadir aroma y color: Una vez derretida, retira del fuego y agrega de 15 a 30 gotas de aceites esenciales por cada 250 g de cera, dependiendo de la intensidad deseada. También puedes añadir colorante si lo deseas.
  4. Verter en el recipiente: Con cuidado, vierte la cera caliente en el recipiente, asegurándote de que la mecha quede centrada. Deja enfriar completamente sin mover.
  5. Recortar la mecha: Una vez solidificada, corta la mecha dejando aproximadamente 1 cm de largo.
La velas forman parte esencial
La velas forman parte esencial de las ofrendas en Día de Muertos. Foto: (iStock)

Elaborar velas naturales no solo es una actividad creativa, sino también una forma de conectar espiritualmente con el Día de Muertos.

Al elegir aromas que evocan recuerdos —como el copal que se usaba en los rituales prehispánicos o la vainilla que remite a los dulces tradicionales—, estas velas se convierten en ofrendas cargadas de intención y cariño.

Encenderlas el 1 y 2 de noviembre no solo ilumina el altar, sino también el corazón de quienes recuerdan con amor a sus seres queridos, manteniendo viva la tradición a través del aroma, la luz y el recuerdo.

Temas Relacionados

VelasDIYManualidadesDía de MuertosHogarmexico-noticias

Más Noticias

Cuáles son los beneficios de tomar jugo de limón con jengibre y vinagre de manzana por las mañanas

Una bebida natural con compuestos que aportan beneficios al organismo

Cuáles son los beneficios de

La calidad del aire en la CDMX este 15 de octubre

Todos los días y cada hora se hace un monitoreo del estado del aire en la CDMX y Edomex

La calidad del aire en

Metro CDMX y Metrobús hoy 15 de octubre

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Diana Jael intentó sobrevivir a inundación en Poza Rica, pero fue encerrada en pensión de universitarios y murió ahogada

Diana Jael era alumna de la Universidad Veracruzana y soñaba con convertirse en psicóloga

Diana Jael intentó sobrevivir a

¿Se canceló tu vuelo? Consulta el estatus de las operaciones del AICM

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informa en tiempo real el estado de todos sus vuelos

¿Se canceló tu vuelo? Consulta
MÁS NOTICIAS

NARCO

Desmantelan centro de abastecimiento de

Desmantelan centro de abastecimiento de huachicol en Guanajuato con más de 5 mil litros de combustible

Reportan desaparición de joven buscadora en Mazatlán que habría recibido amenazas

La Luz del Mundo y CJNG: la alianza que estaría detrás del desplazamiento forzado en Chiapas

Detienen a tres sujetos con armas y granadas tras ataque con drones a la Presidencia Municipal de Zinapécuaro

Morenistas buscan prohibir los narcocorridos en espacios públicos de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Usuarios critican a Pepe Aguilar

Usuarios critican a Pepe Aguilar tras presumir su participación en los Latin Grammy: “¡Aquí sigo!”

La Granja VIP: Quién fue el segundo nominado del reality

¿Qué le pasó al hijo de Manola Díez? Actriz rompe en llanto al recordar accidente que lo dejó ciego

Alfredo Adame asegura que La Granja VIP es mejor que La Casa de los Famosos: “Aburrido como la pu… madre”

Cazzu homenajeó a Thalía durante su concierto en el Auditorio Nacional

DEPORTES

Entre abucheos y entradas fuertes,

Entre abucheos y entradas fuertes, México y Ecuador lo empatan a un gol

Aseguran que la pelea entre Canelo y Crawford habría dejado pérdidas económicas: " Fue financiada por Turki Al-Alshikh"

México vs Ecuador: así fue la interpretación de Camila Fernández del himno mexicano previo al partido amistoso

Apertura 2025: partidos de la jornada 13 que serán transmitidos por TV abierta

Humberto “Chupete” Suazo, goleador histórico de Rayados de Monterrey, anunció su retiro a los 44 años