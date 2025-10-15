¿Cuál es el mejor Pueblo Mágico para pasar el Día de Muertos, según la IA?

Chignahuapan, Malinalco, Tzintzuntzan y Tlayacapan destacan como alternativas para celebrar el Día de Muertos en México. ( GALO CAÑAS /CUARTOSCURO)

Para quienes buscan sumergirse en las tradiciones más vibrantes del Día de Muertos, la elección del destino resulta clave, sobre todo si quiere celebrarse con la belleza característica de los Pueblos Mágicos.

A través de un análisis exhaustivo que incorpora las experiencias de turistas, los resultados de rankings especializados, el reconocimiento de los sitios turísticos y una valoración propia de belleza natural, seguridad, ambiente familiar, diversidad de actividades, precios y fuerza cultural, ScribNews, la inteligencia artificial desarrollada por Infobae, ha definido que Pátzcuaro, Michoacán destaca sobre el resto de los Pueblos Mágicos de México para esta celebración.

Desde los elementos que componen la atmósfera del lugar hasta la forma en que la comunidad salvaguarda sus costumbres, Pátzcuaro representa la síntesis ideal de patrimonialidad y apertura. Uno de los puntos fundamentales de este veredicto radica en la autenticidad de las tradiciones purépechas que, en el marco de los festejos del Día de Muertos, se manifiestan sin alteraciones ni excesiva comercialización.

La autenticidad de las tradiciones purépechas y la atmósfera única distinguen a Pátzcuaro en las celebraciones del Día de Muertos. Crédito: Archivo Infobae.

Al evaluar la solidez de las celebraciones, la inteligencia artificial de Infobae revisó la organización y dimensión de los rituales, concluyendo que la “Noche de Muertos” en la Isla de Janitzio —emblemática dentro de Pátzcuaro— simboliza una experiencia única y respetuosa. El espectáculo de canoas iluminadas con velas en el lago, las ofrendas comunitarias y la música tradicional transmiten un sentido de pertenencia difícil de igualar. Esto constituye un escenario tanto sobrecogedor como familiar.

ScribNews determinó que la logística y capacidad turística en Pátzcuaro son otras de sus ventajas principales. La infraestructura para recibir visitantes —así como el trato, la señalización y la oferta de servicios— permite disfrutar de la ciudad sin sentir saturación, haciendo posible el acceso a hospedaje, alimentación y actividades a precios considerados acordes con la demanda.

El contexto natural del lago de Pátzcuaro y sus islas aporta un marco inigualable. ScribNews encontró que la posibilidad de alternar entre eventos diurnos y rituales nocturnos, con la compañía de la naturaleza y la vorágine celebratoria, permite que cada visitante aborde el Día de Muertos a su propio ritmo, sin perder la esencia espiritual y el respeto que caracteriza a la ocasión.

El entorno natural del lago de Pátzcuaro y sus islas enriquece la experiencia espiritual y festiva del Día de Muertos. Foto: Cuartoscuro

Pese a la centralidad que representa la Isla de Janitzio en el imaginario colectivo del Día de Muertos, la IA de Infobae recabó también información sobre otros destinos con celebraciones destacadas, que pueden ser alternativas valiosas para quienes buscan otras opciones.

Entre los más reconocidos se encuentra Chignahuapan, en Puebla, donde destaca el Festival de la Luz y la Vida junto a su laguna, con ambiente familiar y precios accesibles; Malinalco, en el Estado de México, que seduce con representaciones del Mictlán e innovadores espectáculos visuales en zonas arqueológicas.

Tzintzuntzan, también en Michoacán, que conserva altares tradicionales solidificados por la cultura purépecha; y Tlayacapan, en Morelos, famoso por sus procesiones, tapetes de aserrín y ofrendas monumentales en un entorno propicio para familias.