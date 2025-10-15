Cazzu en México: así fue su primer concierto ante 10 mil asistentes en el Auditorio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO, 14OCTUBRE2025.- La cantante, rapera y compositora argentina Cazzu se presentó en el Auditorio Nacional como parte de su gira “Latinaje”. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

El Auditorio Nacional de Ciudad de México se convirtió en una verdadera celebración al recibir a Cazzu en su primer concierto en el país, reuniendo a más de 10 mil asistentes que cirearon cada una de sus canciones. La artista argentina, mejor conocida como La Jefa, vivió una noche en la que el público la ovacionó demostrando el momento de solidez que atraviesa en su carrera.

El debut de Julieta Cazzuchelli en este emblemático recinto comenzó con el tema “Ódiame”, donde la argentina se lució con sus pasos de tango, estableciendo desde el inicio una conexión especial con la audiencia. La energía y el estilo inconfundible de la cantante se hicieron evidentes a lo largo de la velada, mientras los asistentes coreaban “Cazzu, hermana, ya eres mexicana”, reflejando la calidez y la aceptación que le brindaron en su primera parada en México.

Uno de los momentos más destacados y emotivos de la noche llegó cuando la artista interpretó “Inti”, canción dedicada especialmente a su hija. Y que provocó que el auditorio se iluminara con luces amarillas, evocando la luz del sol. Además, Cazzu sorprendió al público al incluir en su repertorio una versión de “No me enseñaste”, canción popularizada por Thalía, un guiño especial para la cultura musical mexicana.

Asimismo, durante la presentación, Julieta aprovecho algunas pausas para expresar su gratitud a todos sus fans que adquirieron sus entradas para presenciar el espectáculo en el Auditorio Nacional, subrayando la importancia de este encuentro en su trayectoria.

Durante más de una hora, Julieta Cazzuchelli recibió constantes muestras de afecto por parte de sus seguidores, quienes no dejaron de manifestar su apoyo a lo largo del espectáculo.

Cuando sonó la canción “La Cueva”, el público coreó “¡no estás sola!”, generando una atmósfera de cercanía entre la artista y sus fans. En otra de las pausas del concierto, la cantante compartió una reflexión personal con los presentes: “A mí me gusta ser imperfecta, espero que a ustedes les guste como son. A mí me gusta cómo son”, expresó, invitando a sus seguidores a aceptar sus propias particularidades.

Cazzu sorprende con cover de Thalía en concierto en México. (TikTok: @cazzuglobal)

El cierre del espectáculo estuvo marcado por una selección de temas que pusieron a bailar a los presentes, Cazzu incluyó en su repertorio lso temas: “Peli-culeo”, “Tú y Tú” y “Con Otra”, donde los seguidores gritaron a todo pulmón cada letra de la canción. Finalmente, la argentina concluyó la velada con “Menú de Degustación”, dejando al público a la espera de sus próximas presentaciones.