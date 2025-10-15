Así llegaron los servidores de la nación a Hidalgo para realizar censo tras lluvias

Servidores de la nación llegan para comenzar censo en Chapulhuacán, Hidalgo. (X/Claudia Sheinbaum)

Este martes 14 de octubre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum compartió en sus redes un particular video donde agradece la llegada de servidores de la nación a Chapulhuacán, Hidalgo, quienes comenzarán un censo derivado de los severos daños registrados provocados por las lluvias de la semana pasada.

“Gracias a las y los servidores de la nación que llegaron a Chapulhuacán, Hidalgo, para realizar el censo de afectaciones casa por casa; llegaremos a todos los rincones”, escribió la mandataria.

Sheinbaum aseguró que el gobierno federal no escatimará en recursos “para apoyar a la población afectada por las lluvias”, sin embargo, la publicación no fue bien recibida por internautas.

La grabación de apenas 25 segundos pone en evidencia el riesgo al que se enfrenta el personal de apoyo enviado por la administración de la presidenta, ya que se puede ver a los servidores de la Secretaría del Bienestar caminando por la orilla de un muro de contención, mientras el río de la zona sigue fluyendo con fuerza, sin mayor equipo de protección.

Equilibrándose al momento de caminar y sin medidas de seguridad a la vista, la grabación ha generado cuestionamientos diversos, sobre todo por el riesgo que deben asumir los funcionarios enviados.

Entre los comentarios en la publicación de Sheinbaum, destacan los siguientes:

“Qué pena que presuman poner en riesgo a esas personas también, vean el riesgo en el que están si una cae en esa corriente de agua, no tiene suficiente? Personas mayores que no tienen de otra y que como sea los hacen llegar, sin equipo especial, sin seguridad ni nada”

“¿Caminando al borde de un río con corriente embravecida? ¿Sin equipo de protección apropiado?”

“Qué tontería exponerlos así… ni una cuerda de seguridad…”

Hidalgo es uno de los estados más afectados por las inundaciones tras las fuertes lluvias

Hidalgo es uno de los estados más afectados por las inundaciones tras las fuertes lluvias

El día de ayer, 13 de octubre, la presidenta de México instruyó el envío de funcionarios de la Secretaría de Gobernación a las comunidades afectadas en el estado de Hidalgo tras las lluvias registradas el fin de semana.

A través de una publicación breve, la Secretaría de Gobernación comunicó la orden de la titular del Ejecutivo federal y difundió imágenes que muestran a los servidores públicos designados para coordinar la entrega de apoyos a las personas damnificadas. Los funcionarios partieron hacia las zonas más afectadas desde la tarde-noche del lunes.

En Hidalgo se realizó un reforzamiento del puente aéreo destinado a brindar atención a las localidades afectadas por las lluvias de la semana pasada, entre ellos deslaves, derrumbes y el colapso de puentes carreteros, sucesos que han dejado incomunicadas a 150 comunidades de 28 municipios.