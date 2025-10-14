Wendolee aclara su estado de salud y revela por qué no estuvo en La Granja VIP

México

Por Zurisaddai González

Wendolee Ayala rompió el silencio tras los rumores que aseguraban que había sido expulsada de La Granja VIP por un supuesto problema de salud. En un video publicado en TikTok, la exintegrante de La Academia aclaró la situación.

“Que me corrieron de la granja por estar enferma del corazón. Aquí les cuento todo el chisme de la granja”, comenzó diciendo la cantante.

Los rumores antes del estreno de La Granja VIP

Días antes del estreno del reality show, varias páginas de espectáculos aseguraron que Wendolee había quedado fuera del elenco de La Granja VIP tras no superar el examen médico final.

De acuerdo con el canal de farándula La Tía Sandra, la producción habría tomado la decisión de reemplazarla debido a una supuesta emergencia médica, e incluso se mencionó que Fabiola Campomanes entraría en su lugar.

El programa —que arrancó el domingo 12 de octubre por Azteca Uno— reúne a figuras como Alfredo Adame, Sandra Itzel, Lis Vega y Rey Grupero, y rápidamente se ha hecho viral.

Lo que dijo Wendolee

En su video, Wendolee explicó con detalle que no fue eliminada ni por enfermedad ni por cuestiones médicas, sino porque no formará parte del reality, pues actualmente tiene proyectos personales y laborales en curso.

“Justamente yo tengo ya en mi carrera, desde que apareció Primera generación, pues ya como cuatro reality shows. Me he dedicado a hacer, obviamente, muchos reality shows, porque de ahí nací, ¿no? La Academia junto con Big Brother fuimos pioneros de una era de reality shows en la televisión de habla hispana”, dijo orgullosa.

Respecto a los supuestos problemas de salud, la famosa desmintió dicha información.

“Entonces, ah, no estoy enferma de nada, a nadie le hicieron pruebas de nada. Eh, yo estoy muy bien gracias a Dios, ando feliz de la vida acá por Chicago celebrando varias cosas que ya les voy a comentar, y simplemente, eh, no voy a participar en la granja”, aclaró.

Wendolee aprovechó para recordar su paso por Soy famoso... ¡Sácame de aquí! y su trabajo promoviendo la diversidad corporal.

La exintegrante de La Academia aclaró los rumores (Tiktok/wendoleeayala)

“Yo me moría de la risa con todos los comentarios que se estaban aventando que si iba a entrar de Puerco 1, que si no había dado el ancho para Vaca 2. La verdad, saben ustedes el humor que yo me cargo y yo de verdad me cagaba de la risa", dijo y agregó:

“Pero ya el inventar cosas de la salud, eso sí me preocupa un poco porque sigue fomentando la idea de que los gordos automáticamente estamos enfermos”, expresó.

