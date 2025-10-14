México

Sheinbaum destaca aprobación de la Ley de Amparo por Diputados, asegura que es en ”beneficio de la ciudadanía"

La jefa del Ejecutivo federal enfatiza logros recientes en materia de reformas

Por Merary Nuñez

Claudia Sheinbaum, presidenta de México,
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante su intervención en la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional CRÉDITO: CUARTOSCURO

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la nueva redacción del transitorio de la Ley de Amparo fue aprobada en comisiones de Diputados y se prevé su aprobación próximamente, para luego regresar al Senado.

La reforma busca acelerar los procesos judiciales y evitar que los deudores fiscales utilicen el sistema de justicia para retrasar o evadir el pago de impuestos, fortaleciendo la eficiencia y la celeridad en asuntos legales relacionados con obligaciones fiscales.

Sheinbaum explicó que la reforma permitirá que la justicia sea “más rápida y expedita para beneficio del cuidado o la autoridad”, según lo determine el juez en cada caso.

Subrayó, además, la relevancia de impedir que el sistema judicial se utilice para que los deudores fiscales eviten el pago de sus obligaciones. Expuso que, actualmente, incluso después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelve a favor de la autoridad fiscal, el deudor puede solicitar nuevamente un amparo en la etapa de ejecución y con ello prolongar el proceso durante años.

De acuerdo con la propuesta, una vez que la Corte tome una decisión definitiva, la persona todavía puede solicitar un nuevo amparo, pero tendrá la obligación de depositar el monto debido de forma precautoria.

La jefa del Ejecutivo también se refirió al caso de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), señalando que, bajo la normativa vigente, tras el congelamiento de cuentas por sospechas de lavado de dinero, los afectados pueden obtener la suspensión y retirar los fondos rápidamente. Con la reforma, las cuentas permanecerán congeladas mientras se realiza la investigación, y si finalmente la autoridad no acredita su caso, los recursos serán devueltos conforme lo determine el juez.

Avance de la Ley de Amparo en comisiones de la Cámara de Diputados

. (Crédito: Cuartoscuro)

La Cámara de Diputados aprobó en comisiones la nueva redacción del transitorio de la Ley de Amparo. La propuesta avanza sin retroactividad y ha generado críticas de diversos sectores por sus posibles implicaciones en el acceso a la justicia.

El proyecto establece que no tendrá efectos retroactivos, por lo que solo se aplicará a juicios futuros. Entre los principales objetivos se encuentra:

  • Acelerar los procesos judiciales.
  • Limitar el abuso de los recursos de amparo para alargar procedimientos.
  • Evitar que deudores fiscales retrasen el pago de impuestos mediante maniobras legales.

Las principales críticas a la reforma señalan que podría restringir el ejercicio de los derechos de defensa y limitar la protección judicial, en opinión de legisladores de oposición y diversos expertos. A pesar de ello, el dictamen avanzó en comisiones y se espera su discusión en el pleno, antes de regresar al Senado para su revisión final.

