Sergio Mayer Mori revela que rechazó proyectos donde le pagaban el triple para ‘trabajar su humildad’ en La Granja VIP

Sergio Mayer Mori revela que su participación en 'La Granja VIP' busca humildad y mayor visibilidad (La Granja VIP)

La participación de Sergio Mayer Mori en el reality show ‘La Granja VIP’ ha generado conversación, no solo por su presencia mediática, sino por las declaraciones que realizó sobre los motivos que lo llevaron a aceptar el reto televisivo.

El joven actor y músico, hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer, sorprendió al público al confesar que su ingreso al programa responde a una búsqueda personal de humildad y visibilidad, a pesar de que en otros proyectos le ofrecieron tres veces más de lo que percibe actualmente.

Durante una conversación con sus compañeros en el reality, Sergio Mayer Mori fue directo al explicar las razones de su participación. Reconoció que atraviesa una etapa en la que necesita empleo con urgencia y que, además, busca mayor exposición pública.

El actor y músico confiesa que aceptó el reality por necesidad laboral y para impulsar su carrera artística (Instagram: @smayermori)

“La neta... me urgía chamba, mal pedo, mal pedo. Me han invitado a mil y me han pagado 3 veces lo que me pagarían aquí y pues no sé, estoy en una etapa de mi vida en donde estoy trabajando mi humildad y estoy trabajando mi gratitud”, expresó el concursante, subrayando que su decisión está motivada por el deseo de crecer en lo personal y profesional.

El artista también admitió que, en el pasado, habría rechazado participar en un reality show, pero que su perspectiva ha cambiado. Ahora, considera que este tipo de oportunidades le permiten demostrar que ha superado actitudes soberbias y que valora lo que la vida le ofrece.

“Antes me llegaban y era como: ‘No mams yo qué voy a hacer’ y éste pedo de soberbio, literal, y cuando esto me llegó yo estaba en un momento muy diferente de mi vida en donde estoy agradeciendo un chingo lo que me está llegando; esto no lo veo como de ‘agh’, no al contrario, lo veo como una oportunidad para llegar a más gente”, compartió Mayer Mori.

Mayer Mori destaca que su objetivo principal es aumentar la venta de boletos para sus presentaciones musicales (Foto: Instagram/@smayermori)

Además, el joven enfatizó que su principal objetivo es aumentar su visibilidad como músico, ya que esto le permitiría impulsar la venta de entradas para sus presentaciones. “Yo soy músico, yo lo que más quiero es vender mis p*tos boletos”, afirmó, dejando claro que su carrera artística es una prioridad.

La llegada de Sergio Mayer Mori a ‘La Granja VIP’, el nuevo reality de TV Azteca, no pasó desapercibida. Su ingreso, acompañado por su padre y su hija Mila, de ocho años, fue uno de los momentos más comentados del primer episodio.

La audiencia no solo destacó su atractivo físico, sino que también lo comparó con Aldo de Nigris, ganador de ‘La Casa de los Famosos México 2025’, lo que le valió un inmediato respaldo del público.

El hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer inició su carrera artística a los 13 años y ha trabajado como actor, modelo y cantante (EFE/Kena Betancur/Archivo)

En la primera noche, Mayer Mori se posicionó entre los concursantes más votados como “granjero favorito”, junto a Lolita Cortés y Alberto del Río.

Nacido en la Ciudad de México el 7 de febrero de 1998, Sergio Mayer Mori creció en el entorno del espectáculo, siendo hijo de dos figuras reconocidas. Su madre, Bárbara Mori, y su padre, Sergio Mayer, iniciaron su relación en los años 90, cuando ella tenía 17 años.

El propio Mayer ha relatado cómo apoyó a Bárbara en sus primeros pasos en la industria, facilitando su ingreso a Televisa y contribuyendo a su desarrollo profesional. Aunque la relación fue breve, ambos influyeron de manera significativa en la vida de su hijo.