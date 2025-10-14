México

Sergio Mayer Mori revela que rechazó proyectos donde le pagaban el triple para ‘trabajar su humildad’ en La Granja VIP

El hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer reveló que busca humildad y visibilidad, aunque en otros proyectos le ofrecieron mucho más dinero por participar

Por Armando Guadarrama

Guardar
Sergio Mayer Mori revela que
Sergio Mayer Mori revela que su participación en 'La Granja VIP' busca humildad y mayor visibilidad (La Granja VIP)

La participación de Sergio Mayer Mori en el reality show ‘La Granja VIP’ ha generado conversación, no solo por su presencia mediática, sino por las declaraciones que realizó sobre los motivos que lo llevaron a aceptar el reto televisivo.

El joven actor y músico, hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer, sorprendió al público al confesar que su ingreso al programa responde a una búsqueda personal de humildad y visibilidad, a pesar de que en otros proyectos le ofrecieron tres veces más de lo que percibe actualmente.

Durante una conversación con sus compañeros en el reality, Sergio Mayer Mori fue directo al explicar las razones de su participación. Reconoció que atraviesa una etapa en la que necesita empleo con urgencia y que, además, busca mayor exposición pública.

El actor y músico confiesa
El actor y músico confiesa que aceptó el reality por necesidad laboral y para impulsar su carrera artística (Instagram: @smayermori)

La neta... me urgía chamba, mal pedo, mal pedo. Me han invitado a mil y me han pagado 3 veces lo que me pagarían aquí y pues no sé, estoy en una etapa de mi vida en donde estoy trabajando mi humildad y estoy trabajando mi gratitud”, expresó el concursante, subrayando que su decisión está motivada por el deseo de crecer en lo personal y profesional.

El artista también admitió que, en el pasado, habría rechazado participar en un reality show, pero que su perspectiva ha cambiado. Ahora, considera que este tipo de oportunidades le permiten demostrar que ha superado actitudes soberbias y que valora lo que la vida le ofrece.

Antes me llegaban y era como: ‘No mams yo qué voy a hacer’ y éste pedo de soberbio, literal, y cuando esto me llegó yo estaba en un momento muy diferente de mi vida en donde estoy agradeciendo un chingo lo que me está llegando; esto no lo veo como de ‘agh’, no al contrario, lo veo como una oportunidad para llegar a más gente”, compartió Mayer Mori.

Mayer Mori destaca que su
Mayer Mori destaca que su objetivo principal es aumentar la venta de boletos para sus presentaciones musicales (Foto: Instagram/@smayermori)

Además, el joven enfatizó que su principal objetivo es aumentar su visibilidad como músico, ya que esto le permitiría impulsar la venta de entradas para sus presentaciones. “Yo soy músico, yo lo que más quiero es vender mis p*tos boletos”, afirmó, dejando claro que su carrera artística es una prioridad.

La llegada de Sergio Mayer Mori a ‘La Granja VIP’, el nuevo reality de TV Azteca, no pasó desapercibida. Su ingreso, acompañado por su padre y su hija Mila, de ocho años, fue uno de los momentos más comentados del primer episodio.

La audiencia no solo destacó su atractivo físico, sino que también lo comparó con Aldo de Nigris, ganador de ‘La Casa de los Famosos México 2025’, lo que le valió un inmediato respaldo del público.

El hijo de Bárbara Mori
El hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer inició su carrera artística a los 13 años y ha trabajado como actor, modelo y cantante (EFE/Kena Betancur/Archivo)

En la primera noche, Mayer Mori se posicionó entre los concursantes más votados como “granjero favorito”, junto a Lolita Cortés y Alberto del Río.

Nacido en la Ciudad de México el 7 de febrero de 1998, Sergio Mayer Mori creció en el entorno del espectáculo, siendo hijo de dos figuras reconocidas. Su madre, Bárbara Mori, y su padre, Sergio Mayer, iniciaron su relación en los años 90, cuando ella tenía 17 años.

El propio Mayer ha relatado cómo apoyó a Bárbara en sus primeros pasos en la industria, facilitando su ingreso a Televisa y contribuyendo a su desarrollo profesional. Aunque la relación fue breve, ambos influyeron de manera significativa en la vida de su hijo.

Temas Relacionados

Sergio Mayer MoriLa Granja VIPmexico-entretenimiento

Más Noticias

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este lunes 13 de octubre

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Cierre de la mezcla mexicana

Sasha Sokol denuncia que Luis de Llano ha ignorado la sentencia que debe acatar por daño moral

La cantante reveló que el productor no ha ofrecido disculpas ni ha pagado la indemnización ordenada, manteniendo viva la exigencia de justicia

Sasha Sokol denuncia que Luis

FMF defiende a Javier Aguirre para seguir al frente del Tri rumbo al Mundial 2026: este es el plan de preparación

Ivar Sisniega expresó su confianza en el proyecto del “Vasco”, cumplirán con los partidos amistosos que solicitó el técnico

FMF defiende a Javier Aguirre

Captan pelea de policías de SSC con vendedores ambulantes en el Zócalo de CDMX

En el lugar se llevaban a cabo actividades por la Feria del Libro, instalada en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México

Captan pelea de policías de

Reforma electoral: partidos locales piden al INE ser tomados en cuenta

Los partidos locales hicieron la entrega formal de una serie de propuestas y demandas

Reforma electoral: partidos locales piden
MÁS NOTICIAS

NARCO

De España al Reclusorio Sur:

De España al Reclusorio Sur: vinculan a proceso a Ricardo “R”, “El Perky”, miembro de la Unión Tepito

Reportan enfrentamientos, bloqueos y quema de vehículos en Chiapas tras operativo en tres municipios

Cae célula criminal en Edomex: nueve detenidos, armas, droga y dos víctimas liberadas

El nuevo rostro del crimen organizado en México: así cambiaron los códigos entre los “narcos de antes” y los “narcos de hoy”

Seis muertos tras enfrentamiento armado en la carretera Transpeninsular de Baja California

ENTRETENIMIENTO

Sasha Sokol denuncia que Luis

Sasha Sokol denuncia que Luis de Llano ha ignorado la sentencia que debe acatar por daño moral

Vive Latino 2026: Maldita Vecindad, Lenny Kravitz, Fobia y más en el cartel completo

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 13 de octubre

Briggitte Bozzo, amiga de años de Fede Dorcaz, llora el asesinato del modelo argentino: “Nos pueden arrebatar la vida”

¿Cómo votar por tu participante favorito de La Granja VIP? 

DEPORTES

FMF defiende a Javier Aguirre

FMF defiende a Javier Aguirre para seguir al frente del Tri rumbo al Mundial 2026: este es el plan de preparación

Julio César Chávez defiende la inocencia de su hijo Junior: “Si fuera narcotraficante, yo mismo lo meto a la cárcel”

Julio César Chávez Jr. volverá a pelear en diciembre: CMB confirma su participación en torneo conmemorativo

Critican a Chaco Giménez por asegurar que confía en la Selección Mexicana por su hijo Santi: “No ha hecho nada ni en su club”

América vs Cruz Azul: cuándo, a qué hora y dónde ver el Clásico Joven del Apertura 2025