Piden donaciones para que familia de Fede Dorcaz pueda llevar el cuerpo del modelo a Argentina

El joven, promesa musical, fue asesinado en CDMX (IG/fededorcaz)

La campaña para reunir fondos que permitan repatriar el cuerpo de Fede Dorcaz a Argentina aún no ha recibido donaciones, pese a los esfuerzos de figuras públicas y allegados del joven cantante.

A través de la plataforma ‘GoFundMe’, familiares y amigos buscan solventar los elevados costos asociados al traslado de los restos de Dorcaz, quien fue asesinado en la Ciudad de México el 9 de octubre a sus 29 años.

El caso de Fede Dorcaz ha generado conmoción tanto en México como en Argentina, especialmente porque el artista estaba a punto de debutar en la séptima temporada de ‘Las estrellas bailan en Hoy’ junto a su pareja, Mariana Ávila.

Según información difundida por el periodista Carlos Jiménez, el joven viajaba solo en una camioneta cuando un individuo le disparó y luego huyó sin llevarse ninguna de sus pertenencias. Jiménez sugirió que se trató de un ataque directo.

Familiares y amigos de Fede Dorcaz enfrentan altos costos para trasladar sus restos desde México, mientras la colecta en GoFundMe sigue sin aportes (Fede Dorcaz, Instagram)

La familia de Dorcaz se desplazó recientemente desde España hasta México para reclamar el cuerpo y gestionar su regreso a Argentina. Un amigo cercano confirmó que los padres del cantante, Walter y Eugenia, ya se encuentran en el país y enfrentan no solo los gastos de repatriación, sino también los de estancia, vuelos y manutención.

En la descripción de la campaña de recaudación, se detalla que “familia, novia y amigos están devastados. Walter y Eugenia, sus padres, se han desplazado de España a México y actualmente deben afrontar los altos costos de repatriar a Fede a Argentina, además de los gastos de estancia, vuelos, manutención y demás necesidades”.

La conductora Galilea Montijo difundió el enlace de la colecta con el mensaje: “Ayúdanos para que pueda llegar a su Argentina adorada”. Además, anunció que el martes 14 de octubre se realizará una “ceremonia de despedida” para Fede Dorcaz a partir de las 17:00 en una funeraria de la Ciudad de México.

Hasta el momento, ni la familia ni la pareja del cantante han emitido declaraciones públicas sobre este evento o sobre la recaudación de fondos.

Mariana Ávila desmiente rumores sobre el crimen de Fede Dorcaz y exige justicia, negando vínculos con actividades ilícitas (IG: @soymarianaavila)

En medio de la incertidumbre, Mariana Ávila desmintió versiones que circulaban en redes sociales sobre la presencia de otra mujer durante el crimen y negó cualquier vínculo de Dorcaz con actividades ilícitas.

“Mi Fede iba solito manejando hacia su casa después de estar juntos, íbamos hablando por teléfono y llamó a sus amigos para contarles lo bien que le estaba yendo. Nunca en la vida estuvo en malos pasos. JUSTICIA, NO MENTIRAS. No desvíen la información para quitar responsabilidad a lo que pasó”, expresó.

Galilea Montijo promueve la colecta para repatriar a Fede Dorcaz y anuncia una ceremonia de despedida en Ciudad de México (IG)

También aclaró que el hecho fue un asalto fallido, ya que los agresores no se llevaron las pertenencias de su novio porque “las cosas se salieron de control”.

La campaña de ‘GoFundMe’ fue iniciada aparentemente por alguien del entorno cercano de Dorcaz, con el objetivo de que “todas las personas que quieran y puedan colaborar aporten su granito de arena y ayuden a sus papás a sobrellevar esta difícil situación”.

No obstante, han surgido al menos otras dos solicitudes en la misma plataforma a nombre de Fede Dorcaz, lo que ha generado dudas sobre su autenticidad y vinculación con la familia.