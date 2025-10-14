México

Mora de los pantanos: la exótica fruta que todos quieren comer para fortalecer el sistema inmunológico

Su recolección es limitada ya que en muchas regiones no existe un cultivo comercial extensivo, y en algunos lugares la planta está protegida por ley

Por Abigail Gómez

Guardar
Debido a su alto contenido
Debido a su alto contenido de ácido benzoico, las moras de los pantanos pueden conservarse durante largos periodos sin necesidad de refrigeración. (Amazón)

El atractivo de la mora de los pantanos reside tanto en su rareza como en las propiedades que la distinguen entre los frutos silvestres.

Este fruto, conocido científicamente como Rubus chamaemorus, se ha ganado el estatus de auténtica joya comestible debido a la dificultad de su acceso y a la brevedad de su temporada, factores que la convierten en un lujo para quienes logran probarla.

La mora de los pantanos prospera en condiciones ambientales poco habituales. Su cultivo requiere suelos ácidos, húmedos y con escasa capacidad de drenaje, características propias de pantanos, tundras y praderas húmedas.

Destaca por su resistencia a climas fríos, ya que puede desarrollarse incluso cuando las temperaturas descienden por debajo de 0 ℃ (32 ℉), razón por la cual suele ser típica de países nórdicos aunque también puede encontrarse en Alaska, Canadá, Irlanda o Rusia.

La mora del pantano es
La mora del pantano es roja cuando está inmadura y adquiere un tono amarillo dorado al madurar. (Flickr)

Estos son los beneficios a la salud que brinda la mora del pantano

La combinación de sus atributos ha consolidado la reputación de la mora de los pantanos como un fruto exótico y codiciado, cuya presencia es limitada a unos pocos lugares privilegiados, pero de la cual se conocen bien los beneficios que brindan en las regiones donde puede encontrarse y consumirse.

Y entre esos beneficios se encuentran los siguientes:

  • Alto contenido de vitamina C: Contribuye al fortalecimiento del sistema inmunológico y favorece la absorción de hierro.
  • Antioxidantes: Posee polifenoles y carotenoides que ayudan a proteger las células frente al daño causado por radicales libres.
  • Fibra dietética: Su consumo puede contribuir a la regulación del tránsito intestinal.
  • Vitaminas y minerales: Además de vitamina C, contiene vitamina A y E, además de minerales como magnesio y calcio.
  • Propiedades antiinflamatorias: Algunos estudios asocian sus compuestos bioactivos con efectos que contribuyen a reducir la inflamación.
  • Potencial protección cardiovascular: Los antioxidantes y la fibra pueden colaborar en la reducción del colesterol LDL (colesterol “malo”) y en la mejora de la salud cardiovascular.
Su alto contenido de antioxidantes
Su alto contenido de antioxidantes le confieren beneficios para prevenir el desarollo de células cancerígenas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es importante mencionar que el ciclo vital de la Rubus chamaemorus es breve y singular. Durante la primavera, cada tallo produce una única flor blanca, y a principios del verano comienzan a formarse las bayas, que inicialmente presentan un tono verde o rojizo pálido.

Esta temporalidad limitada contribuye a su escasez y a la alta demanda que la rodea por lo cual al recolección de la mora de los pantanos exige un proceso manual, ya que su textura suave y su alto contenido de jugo la hacen extremadamente delicada.

Esta característica, sumada a la dificultad de su cultivo, ha llevado a que el fruto fresco sea casi inexistente en los mercados convencionales.

A pesar de su rareza, en México puede llegar a encontrarse en productos derivados como mermeladas, licores, jarabes o jaleas en tiendas especializadas en productos gourmet.

Temas Relacionados

mora de los pantanosnutriciónBienestarmexico-noticias

Más Noticias

Cuánto aumentará el precio de las bebidas alcohólicas con el nuevo impuesto

Las estadísticas oficiales impulsan la creación de gravámenes saludables, dirigidos a productos que contribuyen al aumento de enfermedades crónicas

Cuánto aumentará el precio de

Diputados piden emitir declaratoria de desastre natural por daños en cinco estados por fuertes lluvias

Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí han registrado daños severos debido a las inundaciones, el gobierno federal ha reportado la muerte de 64 personas

Diputados piden emitir declaratoria de

Cinco beneficios de comer semillas de papaya para el cuerpo

Expertos destacan su capacidad para contribuir al bienestar de las personas

Cinco beneficios de comer semillas

Así serán los apoyos que otorgará el Bienestar tras desastres causados por las lluvias

Se distribuirán diversos apoyos, entre los que destaca un paquete de enseres que incluye refrigerador, estufa, colchón, vajilla y ventilador

Así serán los apoyos que

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 13 de octubre

La transmisión en vivo promete emociones fuertes mientras ambos equipos buscan la ventaja

Exatlón México: quién gana la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan enfrentamientos, bloqueos y quema

Reportan enfrentamientos, bloqueos y quema de vehículos en Chiapas tras operativo en tres municipios

Cae célula criminal en Edomex: nueve detenidos, armas, droga y dos víctimas liberadas

El nuevo rostro del crimen organizado en México: así cambiaron los códigos entre los “narcos de antes” y los “narcos de hoy”

Seis muertos tras enfrentamiento armado en la carretera Transpeninsular de Baja California

Detienen a cinco objetivos prioritarios pertenecientes al Nuevo Cártel de Juárez en la sierra de Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana la

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 13 de octubre

Briggitte Bozzo, amiga de años de Fede Dorcaz, llora el asesinato del modelo argentino: “Nos pueden arrebatar la vida”

¿Cómo votar por tu participante favorito de La Granja VIP? 

¿'La Granja VIP’ o ‘Quién es la Máscara’? Revelan cuál programa ganó en rating durante su estreno

La Granja VIP en vivo hoy: Alfredo Adame duerme con las vacas y se hace viral su plática con ellas

DEPORTES

Julio César Chávez Jr. volverá

Julio César Chávez Jr. volverá a pelear en diciembre: CMB confirma su participación en torneo conmemorativo

Critican a Chaco Giménez por asegurar que confía en la Selección Mexicana por su hijo Santi: “No ha hecho nada ni en su club”

América vs Cruz Azul: cuándo, a qué hora y dónde ver el Clásico Joven del Apertura 2025

Así es el lujoso departamento Allan Saint-Maximin, delantero del América en México

Aaron Ramsey pide ayuda en redes para encontrar a su mascota ‘Halo’ perdido en Guanajuato: “Se ofrece recompensa”