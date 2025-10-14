México

Indignación en redes por violencia de personal del IMSS contra derechohabientes en Quintana Roo | Video

El organismo condenó los hechos, abrió una investigación interna y aseguró que el menor recibió atención médica

Por Eduardo Marsan

Personal del IMSS de Playa
Personal del IMSS de Playa del Carmen agrede a derechohabientes

Un incidente ocurrido en el Hospital General de Zona No. 18 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Playa del Carmen, Quintana Roo, ha generado indignación en redes sociales.

Un video muestra a una doctora agrediendo físicamente a los padres de un niño que solicitaban atención urgente para su hijo.

Personal del IMSS en Playa del Carmen agrede a derechohabientes en urgencias. Crédito: Redes Sociales

El suceso

El hecho tuvo lugar la madrugada del 13 de octubre de 2025. Según testigos, la madre del menor llegó al hospital con su hijo, quien presentaba síntomas graves, y solicitó atención inmediata. Sin embargo, el personal médico no respondió a su solicitud.

Ante la negativa, la madre del menor comenzó a grabar la situación, y la doctora al percatarse intenta arrebatarle el teléfono móvil. Posteriormente, la doctora la empuja, lo que provoca que caiga, y continúa la agresión verbal y física antes de retirarse del lugar.

El clip se viralizó rápidamente en redes sociales, generando una ola de críticas hacia el personal del hospital y el IMSS. Usuarios denunciaron la falta de empatía y profesionalismo del personal médico, así como la violencia institucional evidenciada.

La respuesta

Ante lo ocurrido, el IMSS emitió un comunicado en el que condenó enérgicamente cualquier forma de agresión, ya sea verbal o física, hacia derechohabientes o personal institucional. La institución informó que se abrió una investigación administrativa y jurídica para esclarecer los hechos y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes conforme al Reglamento de Trabajo y el Código de Ética institucional.

De igual modo se comprometió a garantizar la atención médica adecuada al menor, quien fue valorado y permaneció bajo vigilancia en el área de Urgencias Pediátricas del citado hospital, “ya fue egresado y se encuentra en buenas condiciones de salud”, refieren.

Contexto y antecedentes

Este incidente se suma a una serie de denuncias de mala atención y violencia en hospitales públicos del país. En el caso del HGZ #18 en Playa del Carmen, se han reportado quejas previas por demoras en atención y falta de personal. Expertos en salud pública señalan que la falta de recursos, la sobrecarga de trabajo y la capacitación insuficiente del personal son factores que contribuyen a estos problemas.

El caso también ha puesto en evidencia la necesidad de una reforma integral al sistema de salud pública en México, que garantice una atención de calidad, respetuosa y humana para todos los ciudadanos. Mientras tanto, los afectados por el incidente esperan justicia y una respuesta efectiva por parte de las autoridades sanitarias.

