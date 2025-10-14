Cazzu en México: la cantante revela qué fue lo que más le dolió de la entrevista de Adela Micha a Christian Nodal

Cazzu expresa su dolor por las declaraciones de Nodal sobre su relación en entrevista con Adela Micha (Especial México: Jovani Pérez)

La reciente llegada de Cazzu a México junto a su hija Inti ha estado marcada por la obtención de un permiso judicial que le permite viajar con la menor, un trámite que debió realizar sin el consentimiento de Christian Nodal.

La artista argentina, quien se encuentra en el país para ofrecer dos conciertos en la Ciudad de México, explicó que la autorización fue concedida por un juez tras acreditar la necesidad de desplazarse por motivos profesionales.

“Es un permiso unilateral. Es un permiso que nosotros se lo pedimos al juzgado y porque yo obviamente puedo sustentar que necesito viajar, entonces el juzgado y el juez me lo otorgan”, detalló Cazzu ante la prensa mexicana, subrayando que el proceso no fue resultado de un acuerdo entre ambos progenitores.

Cazzu obtiene permiso judicial para viajar a México con su hija Inti sin el consentimiento de Christian Nodal (Sale el Sol, YouTube)

La cantante reconoció el respaldo de su equipo durante este procedimiento legal, aunque lamentó que la situación no se resolviera mediante el diálogo con Nodal. “Imagínate lo fácil que sería si fuese un consenso, ¿no?”, expresó, evidenciando su deseo de que la crianza compartida pudiera gestionarse de manera más colaborativa.

En el contexto de su gira, Cazzu también abordó el clima de hostilidad que ha rodeado su vida personal en los últimos meses. Durante un concierto en Argentina, la rapera hizo un llamado a frenar los discursos de odio y la violencia, evitando mencionar directamente a Christian Nodal o a Ángela Aguilar.

“Estamos atravesando por situaciones de mucha violencia y muy tristes, guerras y nuestros inmigrantes, y un montón de cosas muy tristes como para seguir poniendo energía en eso. No estoy en las redes, es mi forma de protegerme, pero sí me llega alguna historia como de que por ahí usan mi nombre para agredir, y a mí no me pone feliz”, manifestó la artista, quien opta por mantenerse alejada de las redes sociales como mecanismo de autoprotección.

Cazzu denuncia el clima de hostilidad y violencia en redes sociales tras su separación de Nodal (Captura de pantalla de Instagram: @braggaomx)

Respecto a la posibilidad de que Nodal se reúna con su hija en México, Cazzu fue directa al señalar que la puerta siempre ha estado abierta para ese encuentro.

“Se comunicó su abogado para preguntar si podía verla y como siempre se le dijo que sí. De ahí a que suceda, bueno, lo veremos”, afirmó durante su llegada a la Ciudad de México, dejando en claro que la decisión final depende de la voluntad del cantante.

La entrevista que Christian Nodal concedió a Adela Micha fue otro de los temas abordados por Cazzu ante los medios. Aunque la artista aclaró que no tiene intención de compartir su versión de los hechos por el momento, sí confesó el impacto emocional que le provocaron las declaraciones de su expareja.

La cantante asegura que Nodal siempre ha tenido la posibilidad de ver a su hija Inti (Captura de pantalla // Telemundo: Hoy Día // IG: @cazzu)

“Creo que eso es lo que más me dolió, como sentir que yo había compartido tanta intimidad con alguien y de repente contarla tan rara, tan tergiversada y tan partida. Yo no haría eso, no hablaría nunca de su familia, no hablaría nunca de nuestra relación. Yo guardo lo mejor. Lo quise mucho”, expresó la cantante argentina, evidenciando su malestar por la forma en que se expuso su vida privada.

Cazzu expresa su dolor por las declaraciones de Nodal sobre su relación en entrevista con Adela Micha (Foto: La saga, YouTuber)

En relación con los rumores de una supuesta infidelidad de Nodal con Ángela Aguilar, Cazzu sostuvo una postura firme sobre la lealtad en las relaciones. “Si alguien hubiese sido infiel conmigo, no iba a ser la primera vez. Yo sí soy superleal y creo en la lealtad. Estaría rebueno que alguien no te haga eso, pero en líneas generales… somos una ventana de muchas realidades”, declaró, dejando entrever que su confianza en la fidelidad permanece intacta pese a las circunstancias.

Para concluir su encuentro con la prensa, Cazzu compartió una reflexión sobre su estado actual y el proceso personal que atraviesa.

“Estoy bien y todo lo que vaya a pasar no creo que sea lo peor que le haya pasado a alguien. Seguramente hay historias mucho peores, pero me siento bien y pienso que quedan un montón de nudos por desatar, y así es la vida”.