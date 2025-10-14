Cazzu en México: Este es el posible setlist de la cantante argentina para su concierto en el Auditorio Nacional

Julieta Cazzuchelli llega al país como parte de su gira “Latinaje En Vivo”. (YT: Cazzu Canal Oficial)

La cantante argentina Cazzu debutará este 14 y 15 de octubre en el Auditorio Nacional, marcando el inicio de su gira Latinaje En Vivo por México con dos presentaciones agotadas. El público espera conocer el repertorio que la artista presentará en el escenario capitalino, en un ambiente de alta expectación ante el lanzamiento de su último disco.

Desde su llegada al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, la presencia de Julieta Cazzuchelli generó revuelo entre decenas de admiradores, quienes la recibieron con ovaciones y pancartas. La artista argentina ha construido una sólida base de seguidores en el país, gracias a su posicionamiento como referente en el género urbano latinoamericano y una de las voces femeninas más influyentes de la industria.

El tour Latinaje En Vivo incluye paradas en Guadalajara, Monterrey, Mérida y Puebla, los días 16, 18, 22 y 24 de octubre respectivamente. El repertorio central de las presentaciones gira en torno a su más reciente producción discográfica, Latinaje, que registró el puesto número 4 en Top Latin Pop Albums del listado Billboard y sumó dos nominaciones a los Premios Billboard de la Música Latina 2025 en las categorías “Top Latin Pop Album del año” y “Artista Femenina del Año”.

Cazzu busca hacer historia en el Auditorio Nacional. (Ocesa)

De acuerdo con la tendencia de sus últimos conciertos, el setlist en el Auditorio Nacional estaría compuesto por temas como “Mucha Data”, “Brinca”, “Turra”, “Isla Verde” y “De Pari”, además de éxitos previos y colaboraciones que consolidaron la proyección internacional de la cantante.

Las entradas para los seis conciertos programados en México se agotaron a los pocos días de ser anunciadas, reflejando la demanda del público local por presenciar el show que marca un momento clave en la carrera de Cazzu. Cabe señalar que esta será la primera vez que la cantante argentina se presente en el “Coloso de Reforma”, un recinto histórico en la música.

"Latinaje" es el más reciente álbum de la cantante argentina.

Este es el posible setlist para los conciertos de Cazzu en México

Set 1

Ódiame

Sobre mi tumba

Me tocó perder

Piénsame

Set 2

Mala suerte

Engreído (con Elena Rose)

Dolce

Jefa

Mucha data

Brinca

Miedo

Toda (Alex Rose, Cazzu, Rauw Alejandro, Lenny Tavárez & Lyanno)

Loca (Khea, Duki & Cazzu)

Ahora

Que disparen

Set 3

La cueva (con Nico Cotton en guitarra)

Inti

Pobrecito mi patrón (Facundo Cabral cover)

Copla

Viva Jujuy (Los Chalchaleros cover) [versión acortada]

Una loca enamorada

Peli-culeo

Nada

Tú y tú (Los Ángeles Azules cover)

Con otra

Menú de degustación