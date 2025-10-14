México

Captan a militares entregando despensas con los colores de Morena a damnificados en Puebla

Cuerpos de seguridad distribuyeron ayuda a damnificados en el municipio de Zihuateutla usando empaques con distintivos partidistas

Por Joshua Espinosa

La distribución de ayuda en
La distribución de ayuda en bolsas guinda genera polémica por su asociación con el partido en el poder. (Redes Sociales)

Un reciente video difundido por el periodista Álvaro Delgado Gómez capturó la atención en Zihuateutla, Puebla. En la grabación, se observa a militares y policías trasladando bolsas con víveres para afectados por las intensas lluvias en una avenida severamente dañada. Lo que generó controversia fue el color de esas bolsas: guinda con blanco, símbolos distintivos del partido Morena.

Mientras los cuerpos de seguridad cruzan una zona con el río agitado y escombros, la cámara permite ver el empaque de los apoyos, que cuenta con los distintivos del partido en el poder. Este detalle fue criticado por el periodista Álvaro Delgado. Quien compartió el video junto con otros actos controversiales de la clase política durante los destrozos por las recientes lluvias.

El tema cobra más fuerza al saberse que Morena y el Partido Verde impulsaron la candidatura de la actual presidenta municipal de Zihuateutla, Petra Morales Morales.

Declaraciones del gobierno municipal de Zihuateutla

El ayuntamiento de Zihuateutla le pone los colores del partido Morena a apoyos para los damnificados. (@alvaro_delgado)

El gobierno municipal de Zihuateutla emitió un comunicado oficial para responder a los cuestionamientos sobre el origen y la elección de las bolsas de color guinda utilizadas en la entrega de apoyos alimentarios a familias damnificadas. De acuerdo con el boletín, esas bolsas pertenecen al programa social “Por Amor a las Mujeres”, iniciativa local previa a la contingencia.

Dicho comunicado indica que el programa distribuye productos básicos y ha repartido “más de 5 mil paquetes alimentarios en lo que va del año, con una entrega adicional programada para este mes de octubre”. Para agilizar el apoyo durante la emergencia provocada por la tormenta tropical Jerry, se recurrió a los recursos ya existentes. El gobierno explicó que la elección de las bolsas respondió a razones logísticas y de disponibilidad”.

La ayuda se entregó, subraya el boletín, “a todas las familias por igual, sin distinción alguna de colores, partidos o preferencias políticas”, y que la prioridad fue “abrir caminos, llevar alimentos, escuchar, atender y estar cerca de nuestra gente.

El municipio asegura que la
El municipio asegura que la ayuda se entregó sin distinción de partidos o preferencias políticas. (Foto: Google Earth)

Respecto a la polémica generada, el municipio expresó: “Este no es momento para el golpeteo político. Fijarse en los colores de una bolsa desvía la atención de lo realmente importante: ayudar a quienes más lo necesitan”. El pronunciamiento insistió en que el equipo encabezado por la presidenta Petra Morales actuó con rapidez desde los primeros síntomas de la emergencia y que la ayuda fue inmediata y constante.

Finalmente, la administración de Zihuateutla insistió en su postura institucional: “Reiteramos que el gobierno municipal actúa con responsabilidad, compromiso social y sensibilidad ante la emergencia. Y que cada acción ha sido orientada por el principio que guía esta administración: ‘Firmeza y corazón’.

